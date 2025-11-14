Naši Portali
Galerija Artmark

Prva aukcija suvremene umjetnosti u Hrvatskoj ostvarila prodaju od 150 tisuća eura

Foto: Artmark
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
14.11.2025.
u 13:08

Poslijeratna i suvremena aukcija donijela je snažan poticaj tržištu umjetnina u drugom dijelu godine i potvrdila rastući interes kolekcionara za poslijeratnu modernu i regionalnu suvremenu produkciju. Djelo Ede Murtića “Čempresi” izazvalo je veliko zanimanje te je prodano za deset tisuća eura, dok je sjajan neoavangardni autoportret Ivana Picelja dosegnuo cijenu od 7.500 eura

U Galeriji Artmark održana je Poslijeratna i suvremena aukcija, koja je potvrdila rastući interes kolekcionara za poslijeratnu modernu i regionalnu suvremenu produkciju. Aukcija je završila s približno 55 posto prodanih lotova i ukupnom postignutom prodajom od oko 150 tisuća eura, što je snažan poticaj tržištu umjetnina u drugom dijelu tržišne sezone 2025. godine.

Večer je obilježilo nekoliko zapaženih rezultata, djelo Ede Murtića “Čempresi” izazvalo je veliko zanimanje te je prodano za deset tisuća eura, dok je sjajan neoavangardni autoportret Ivana Picelja dosegnuo cijenu od 7.500 eura. Veliki interes bio je usmjeren i prema radovima ostalih članova grupe EXAT 51; rad Bez naslova Aleksandra Srneca, postigao je cijenu od 6.500 eura dok je Kolorirani Binom Vjenceslava Richtera prodan za osam tisuća eura, potvrđujući kontinuiranu relevantnost ove skupine među kolekcionarima.

Najvišu cijenu večeri od međunarodnih i regionalnih imena, postigao je Filo Filipović, čija je “Abstrakcija” prodana za jedanaest tisuća eura. Zapažene su bile i prodaje djela Leonida Purygina, koji je za svoje “Tree of Life” ostvario osam tisuća eura, te Vladimira Veličkovića, čije je djelo “Tišina” prodano za šest tisuća eura. Ovi rezultati ukazuju na širok raspon interesa kupaca, ali i sve jasniju usmjerenost aukcijskog tržišta prema autorima čiji radovi imaju regionalnu i međunarodnu vidljivost.

Postaukcijska izložba otvorena je sljedećih sedam dana. Sva izložena djela moguće je razgledati i kupiti u Galeriji Artmark, Strossmayerov trg 5, radnim danom od 10 do 18 sati. Sljedeća aukcija kuće Artmark bit će tradicionalna Zimska aukcija, glavni događaj drugog dijela godine, koja će se održati 10. prosinca u hotelu Sheraton Zagreb.

