Hrvatsku će na idućem Venecijanskom bijenalu predstavljati Dubravka Lošić

Projekt pod nazivom "Prostorno i sadržajno specifična ambijentalna instalacija" kojim će Dubravka Lošić nastupiti na 61. Venecijanskom bijenalu, "odraz je njezina dugogodišnjeg umjetničkog stvaralaštva u kojem se isprepliće konstanta postojanog, nadahnuće nasljeđem, značenjem i kontekstom, a s druge strane premisa promjenjivog, podložnog istraživanju, detaljima, razvoju i oblikovanju", ističe Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama.

Kustoska koncepcija Branka Franceschija, dodaje, temelji se na multidisciplinarnoj, ambijentalnoj, prostorno i sadržajno specifičnoj instalaciji koja će svoje mjesto naći u interakciji stvaralačkih ciklusa Dubravke Lošić poput "Libertas Bells", "Rozarij", "Tondo", "Alba Abula" i mnogih drugih radova čije iskustveno poimanje spaja univerzalnost sa subjektivnošću.

Po riječima povjerenika Branka Franceschija, Dubravka Lošić iskazala se u transponiranju svoje cjelokupne dosadašnje produkcije u različite međuodnose forme i značenja, uz nepresušnu sposobnost unošenja novih izvedbenih fraza i estetskih figura, što uvelike korespondira s kustoskom koncepcijom 61. Venecijanskog bijenala prerano preminule Koyo Kouoh.

Dubravka Lošić dobitnica je brojnih nagrada, među ostalim 30. zagrebačkog salona, nagrade Slikarica tromjesečja Nouvel Art Français u Parizu, nagrade Slobodne Dalmacije za mlade stvaraoce, nagrade Tirena za scenografiju te nedavne nagrade Hrvatskog društva likovnih umjetnosti za najbolju izložbu u 2024. godini.

Diplomirala je u klasi profesora Ferdinanda Kulmera na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a djeluje i izlaže u kontinuitetu od 1983. godine u Hrvatskoj i inozemstvu, sudjelujući na više od 50 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi. Uz slikarstvo, instalacije i objekte, bavi se i scenografijom i kostimografijom. Radovi joj se nalaze u brojnim javnim i privatnim kolekcijama od SAD-a, preko Italije, Njemačke, Švicarske, Španjolske, Indije, Čilea, Francuske, Austrije i Belgije, do Lihtenštajna.

U Povjerenstvu za odabir projekta bili su ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti i predsjednica Povjerenstva Vesna Meštrić, umjetnica Vlatka Horvat, umjetnik Kristian Kožul, ravnateljica Galerije umjetnina Split Jasminka Babić i ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture i medija Nevena Tudor Perković.

Povjerenstvo je razmotrilo jedanaest prijedloga pristiglih na Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu, a povjerenika je na temelju njihova odabira imenovala ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Uz izabrani projekt, pristigli su i prijedlozi "Love iz politics, politics iz love" povjerenice Paole Ugolini i umjentice Renate Poljak, "Smetnje" povjerenika Oryja Dessaua i umjetnika Zlatko Kopljar, "Dragi dnevniče" povjerenika Daniela Tomičića i umjetnika Antuna Sekulića, "Prostor iskušenja / Ground of Temptation" povjerenica Patricije Počanić i Giulije Collette te umjetnika Matije Debeljuha, kao i "Mostovi slobode" povjerenika Fabija Cavalluccija i umjetnika Nemanje Cvijanovića.

Prijavljeni su i projekti "Verfremdung" povjerenika Valentine Radoš i Coryja Johna Scozzarija te umjetničkog kolektiva Tarwuk, "Krajolik visoke latencije" povjerenika Krešimira Purgara te umjetnika Mirana Blažeka, Vladimira Freliha i Domagoja Sušca, "Pod suncem samo rime žive" povjerenica Sare Garzón i Sabine Oroshi te umjetnika Davora Sanvincentija, "Između stvarnosti i introspekcije / Between reality and introspection" povjerenice Marine Paulenka i umjetnika Stipana Tadića, te projekt "Neprocjenjiva zbirka / Priceless collection" povjerenika Mortena Søndergaarda i umjetnice Martine Moon Zelenika.