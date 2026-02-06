Hrvatsko društvo karikaturista oprašta se od člana: 'Bio je predani umjetnik i kolega velikog srca'

Hrvatsko društvo karikaturista oprostilo se od Damira Novaka, cijenjenog i međunarodno priznatog karikaturista koji je ubijen u petak 6. veljače u međimurskom selu Malom Mihaljevcu.

"S velikom tugom obavještavamo javnost da je danas tragično preminuo naš dugogodišnji član i kolega Damir Novak.



Damir je bio jedan od najuspješnijih i najnagrađivanijih članova Hrvatskog društva karikaturista. Karikaturu je zavolio još u djetinjstvu, a prve radove objavio je 1982. godine u tjedniku Međimurje, gdje je ostao prisutan tijekom cijele karijere. Njegove su karikature objavljivane u brojnim hrvatskim i inozemnim medijima, a izlagao je i osvajao nagrade diljem svijeta.

Bio je član HDK-a od 1986. godine te je u više mandata djelovao i kao član Izvršnog odbora Društva. Poseban doprinos dao je organizacijom međunarodnih festivala i izložbi, osobito kroz rad s mladim autorima, ostavivši dubok trag na hrvatskoj i međunarodnoj karikaturističkoj sceni.

Pamtit ćemo ga kao predanog umjetnika, kolegu velikog srca, uvijek spremnog pomoći, podijeliti savjet i ohrabriti druge. Njegov odlazak nenadoknadiv je gubitak za našu struku i za sve koji su ga poznavali.

U ime Hrvatskog društva karikaturista izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su Damira voljeli i poštovali", napisali su.