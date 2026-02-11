Naši Portali
Starta aukcijska godina Artmarka

Aukcija u Zagrebu donosi multiple Dalíja, Picassa i Warhola i pristupačnije cijene za nove kolekcionare

Artmark 26. veljače priprema veliku Aukciju Multipla i Grafika s 260 odabranih umjetničkih radova. Uz međunarodnu selekciju, aukcija donosi i reprezentativan pregled najvažnijih hrvatskih autora koji su obilježili područje grafike i dizajna, među kojima se ističu Picelj, Šutej, Bućan, Murtić, Rabuzin, Lacković Croata, Stančić i Prica

Aukcijska kuća Artmark otvara aukcijsku sezonu 2026. Aukcijom Multipla i Grafika, koja će se održati 26. veljače u 18 sati u Galeriji Artmark.

Aukcija donosi 260 lotova koji predstavljaju iznimno bogat i pažljivo kuriran izbor lokalnih, regionalnih i međunarodnih umjetnika, s naglaskom na njihova ostvarenja u području grafičke umjetnosti, multipla i grafičkih edicija.

Posebno se ističe vrhunska cjelina posvećena međunarodnim multiplima najznačajnijih imena umjetnosti 20. stoljeća. Zahvaljujući formatu grafike i pristupačnijem cjenovnom rasponu, ova aukcija približava umjetničko kolekcionarstvo široj publici, mladim kolekcionarima i svima koji tek ulaze u svijet umjetnosti.

Naglasak aukcije čini međunarodna selekcija kromolitografija koja obuhvaća približno trećinu aukcije te uključuje djela nekih od najvećih imena svjetske umjetnosti poput Dalíja, Picassa, Warhola, Muche i Magrittea. Ova cjelina predstavlja prvu aukciju takve vrste u Hrvatskoj.

Uz međunarodnu selekciju, aukcija donosi i reprezentativan pregled najvažnijih hrvatskih autora koji su obilježili područje grafike i dizajna, među kojima se ističu Picelj, Šutej, Bućan, Murtić, Rabuzin, Lacković Croata, Stančić i Prica.

Aukcija uključuje i niz rijetkih kolekcionarskih cjelina; litografske karte iz razdoblja 1920-ih do 1940-ih autora poput Vilka Gecana i Tomislava Krizmana, iznimnu knjižicu s litografijama Murtića i Price, međunarodne multiple umjetnika kao što su Vasarely, Piero Manzoni i Man Ray, kao i vrhunsku seriju hrvatskih umjetničkih plakata Ivana Picelja nastalih tijekom 1960-ih i 1970-ih godina.

Uoči aukcije, publika će imati priliku razgledati izložbu svih radova od 12. do 26. veljače u Galeriji Artmark. Više informacija o radnom vremenu galerije i aukciji nalazi se na službenoj stranici aukcijske kuće www.artmark.hr.

Pula: Predstavljeni radovi iz zbirke Antuna Motike
"iz jedne mape... Ženske figure"

FOTO U Puli otvorena izložba Antuna Motike, osebujnog umjetnika koji je svojim radom obilježio domaću umjetnost 20. stoljeća

"Bogatu ostavštinu umjetničkog opusa Antuna Motike, koju baštini Grad Pula, njegovo mjesto rođenja i stasanja te prvih koraka u stvaralačkom radu, čini zapanjujući broj radova", rekla je povjesničarka umjetnosti Tina Širec Džodan. Na izložbi, koja ostaje otvorena do 28. veljače, prezentirano je dvadesetak radova koji daju uvid u širok raspon pristupa i tematiziranja figure ovog postimpresionističkog majstora crteža

povukao se iz konkurencije

Nakon istupa Igora Jurilja, iz Porina poručuju: 'Ne možemo biti AI policija'

Na popisu predloženih za nominacije u kategoriji 33, onoj za najbolje likovno oblikovanje albuma, našla su se 142 rada. Čak dva djelo su hrvatskog umjetnika i novinara Igora Jurilja, a neki su, tvrdi on, napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije, zbog čega se odlučio izuzeti iz glasovanja. Iz Porina tvrde kako su sva djela prijavljena prema pravilima, ali najavili su promjene za iduću godinu

Svečano otvorena izložba 'U početku bijaše kraljevstvo - izložba u povodu 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva"
Veliki interes i dalje traje

Produžena izložba o hrvatskom kraljevstvu, dosad je vidjelo čak 30 tisuća ljudi!

Izložba "U početku bijaše kraljevstvo" u Klovićevim dvorima, otvorena polovicom listopada prošle godine, produžena je do 15. ožujka. Izložene su umjetnine, slike, skulpture, dokumenti, a među eksponatima ističu se Višeslavova krstionica, natpis sa sarkofaga kraljice Jelene koji je poslužio za rekonstrukciju dijela vladarske dinastije Trpimirovića u 10. stoljeću, Bašćanska ploča, Ladislavov plašt, škrinja sv. Šimuna...

