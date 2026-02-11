Aukcija u Zagrebu donosi multiple Dalíja, Picassa i Warhola i pristupačnije cijene za nove kolekcionare

Aukcijska kuća Artmark otvara aukcijsku sezonu 2026. Aukcijom Multipla i Grafika, koja će se održati 26. veljače u 18 sati u Galeriji Artmark.

Aukcija donosi 260 lotova koji predstavljaju iznimno bogat i pažljivo kuriran izbor lokalnih, regionalnih i međunarodnih umjetnika, s naglaskom na njihova ostvarenja u području grafičke umjetnosti, multipla i grafičkih edicija.

Posebno se ističe vrhunska cjelina posvećena međunarodnim multiplima najznačajnijih imena umjetnosti 20. stoljeća. Zahvaljujući formatu grafike i pristupačnijem cjenovnom rasponu, ova aukcija približava umjetničko kolekcionarstvo široj publici, mladim kolekcionarima i svima koji tek ulaze u svijet umjetnosti.

Naglasak aukcije čini međunarodna selekcija kromolitografija koja obuhvaća približno trećinu aukcije te uključuje djela nekih od najvećih imena svjetske umjetnosti poput Dalíja, Picassa, Warhola, Muche i Magrittea. Ova cjelina predstavlja prvu aukciju takve vrste u Hrvatskoj.

Uz međunarodnu selekciju, aukcija donosi i reprezentativan pregled najvažnijih hrvatskih autora koji su obilježili područje grafike i dizajna, među kojima se ističu Picelj, Šutej, Bućan, Murtić, Rabuzin, Lacković Croata, Stančić i Prica.

Aukcija uključuje i niz rijetkih kolekcionarskih cjelina; litografske karte iz razdoblja 1920-ih do 1940-ih autora poput Vilka Gecana i Tomislava Krizmana, iznimnu knjižicu s litografijama Murtića i Price, međunarodne multiple umjetnika kao što su Vasarely, Piero Manzoni i Man Ray, kao i vrhunsku seriju hrvatskih umjetničkih plakata Ivana Picelja nastalih tijekom 1960-ih i 1970-ih godina.

Uoči aukcije, publika će imati priliku razgledati izložbu svih radova od 12. do 26. veljače u Galeriji Artmark. Više informacija o radnom vremenu galerije i aukciji nalazi se na službenoj stranici aukcijske kuće www.artmark.hr.