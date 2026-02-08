Ušli smo u zlatno doba suradnje hrvatskih i srpskih umjetnika, dvorane su pune, a publika ne pita za nacionalnost

Dok u dvoranama diljem regije još odjekuje gromoglasan smijeh i onaj specifičan, kolektivni uzdah prepoznavanja za vrijeme gledanja najnovijeg filma Igora Šeregija “Svadba”, nemoguće je ne primijetiti kako smo, usprkos stalnim pokušajima dijeljenja, bez velike pompe i političkih proglasa ušetali u novo zlatno doba suradnje hrvatskih i srpskih umjetnika. U tom kontekstu, “Svadba” nije samo najgledaniji hrvatski film u suvremenoj povijesti nego i trijumfalni manifest organske regionalne estetike.



Film u kojem Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac, uz Seku Sablić, Vesnu Trivalić, Lindu Begonju... igraju na kartu naših najdubljih stereotipa kako bi ih naposljetku dekonstruirali i sve nas dobro nasmijali, kulminacija je procesa koji je započeo prije više od dva desetljeća. Ti su se prvi kontakti svodili na tek bojažljive pokušaje manjinskih koprodukcija, među kojima se kao prva bitnija srpska glumica u Hrvatskoj isticala Mirjana Karanović. Danas su takve suradnje nužnost, ne samo zbog premalenih tržišta nego i činjenice da su naši kreativni svjetovi ostali povezani unatoč svim povijesnim lomovima. Taj “zajednički kulturni prostor”, o kojem se govorilo s dozom nostalgije ili skepse, danas je tržišna i umjetnička realnost. I zato gledajući “Svadbu”, gledatelj u Zagrebu, Beogradu ili Sarajevu ne vidi “strane” glumce, nego lica koja su ušla u naše domove putem serija, filmova i društvenih mreža.