Veliki odaziv publike

Ušli smo u zlatno doba suradnje hrvatskih i srpskih umjetnika, dvorane su pune, a publika ne pita za nacionalnost

Autor
Milena Zajović
08.02.2026.
u 10:43

Sve veći broj koprodukcija, dakle, nije samo rezultat pragmatičnog traženja novca iz regionalnih i europskih fondova, već spoznaja da smo zajedno jači, pametniji i zanimljiviji ostatku svijeta. Naša kinematografija, kazalište i glazba u toj sinergiji postaju vidljiviji i aktualniji. Publika to osjeća, podržava i, što je najvažnije, voli – jer u tim pričama prepoznaje da su naši svjetovi, unatoč svemu, ostali jedno veliko, burno i beskrajno inspirativno zajedničko dvorište

Dok u dvoranama diljem regije još odjekuje gromoglasan smijeh i onaj specifičan, kolektivni uzdah prepoznavanja za vrijeme gledanja najnovijeg filma Igora Šeregija “Svadba”, nemoguće je ne primijetiti kako smo, usprkos stalnim pokušajima dijeljenja, bez velike pompe i političkih proglasa ušetali u novo zlatno doba suradnje hrvatskih i srpskih umjetnika. U tom kontekstu, “Svadba” nije samo najgledaniji hrvatski film u suvremenoj povijesti nego i trijumfalni manifest organske regionalne estetike.

Film u kojem Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac, uz Seku Sablić, Vesnu Trivalić, Lindu Begonju... igraju na kartu naših najdubljih stereotipa kako bi ih naposljetku dekonstruirali i sve nas dobro nasmijali, kulminacija je procesa koji je započeo prije više od dva desetljeća. Ti su se prvi kontakti svodili na tek bojažljive pokušaje manjinskih koprodukcija, među kojima se kao prva bitnija srpska glumica u Hrvatskoj isticala Mirjana Karanović. Danas su takve suradnje nužnost, ne samo zbog premalenih tržišta nego i činjenice da su naši kreativni svjetovi ostali povezani unatoč svim povijesnim lomovima. Taj “zajednički kulturni prostor”, o kojem se govorilo s dozom nostalgije ili skepse, danas je tržišna i umjetnička realnost. I zato gledajući “Svadbu”, gledatelj u Zagrebu, Beogradu ili Sarajevu ne vidi “strane” glumce, nego lica koja su ušla u naše domove putem serija, filmova i društvenih mreža.

CR
Croatos
11:43 08.02.2026.

Uzalud vam trud sviraci. Sto vise vi hocete Jugu, mi cemo vise Thompsona.

DM
D'Mich
11:46 08.02.2026.

To su yugo gluposti.

NE
nemanatrag
11:35 08.02.2026.

Evo i Tompsona u Beogradu...🤣

Održano Natjecanje Papandopulo za mlade glazbenike

Nagradu za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora osvojio je pijanist Matija Kranjčić

Održano 14. Hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika Papandopulo u kategorijama klavir i komorni sastavi. U finale natjecanja u kategoriji klavira plasirala su se četvorica pijanista: Matija Kranjčić, Ivan Petrović-Poljak, Stipe Prskalo i Zvjezdan Vojvodić, dok se u kategoriji komornih sastava u finale plasirao FM TRIO (Franković – Merle trio)

Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu
Prema podacima HDS ZAMP-a

Ovi koncerti, festivali i eventi bili su najposjećeniji u protekloj godini. Koncertni Bestseller očekivano je pripao Thompsonu

ZAMP-ove Bestseller liste temelje se na stvarnoj prodaji ulaznica za sve prijavljene koncerte, festivale i glazbena događanja diljem zemlje. Upravo zato nude realan presjek koncertne godine i jasno pokazuju tko uistinu puni dvorane, trgove i arene. Osim što govore o komercijalnom uspjehu izvođača, ove brojke otkrivaju i širu sliku – glazbene trendove, interese publike i smjer u kojem se domaća koncertna industrija razvija

