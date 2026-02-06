Tko je bio Damir Novak, cijenjeni karikaturist ubijen u Međimurju

Kada se u Međimurju spomene karikatura, gotovo je nemoguće ne pomisliti na Damira Novaka. Ovaj svestrani umjetnik iz Malog Mihaljevca, rođen 1960. godine, izgradio je karijeru koja traje više od četiri desetljeća, ispisujući stranice hrvatske, ali i svjetske satirične scene. Njegov život tragično je završio u petak 6. veljače u Malom Mihaljevcu, kada ga je, navodno zbog sukoba oko međe, upucao susjed koji je potom ubio i sebe.

FOTO Mjesto užasa na sjeveru: Dvoje mrtvih u krvavom obračunu u međimurskom selu

Damir Novak put započeo još kao srednjoškolac, a prve radove objavio je davne 1982. godine u lokalnom tjedniku "Međimurje". Od tada je stvorio opus od preko sedam tisuća karikatura koje su našle put do čitatelja diljem zemlje u izdanjima poput Večernjeg lista, Slobodne Dalmacije i Vatrogasnog vjesnika.

Osvojio više od stotinu međunarodnih nagrada, čime se svrstao među najpriznatije hrvatske karikaturiste na globalnoj sceni. Njegovi radovi nagrađivani su u Koreji, Kini, Iranu, Turskoj, Italiji i Kanadi. Nedavno je osvojio prvu nagradu na desetom Međunarodnom festivalu karikature u Kolašinu u Crnoj Gori, u konkurenciji od 600 radova iz 50 zemalja, kao i prvo mjesto na prestižnom talijanskom festivalu „Fax for Peace“.

Novak je bio idejni začetnik i predsjednik žirija Međunarodne izložbe karikature u Čakovcu, festivala koji je zbog svoje kvalitete i organizacije zaradio tri zvjezdice Federacije udruženja karikaturista (FECO), a svake godine privlači stotine autora iz cijeloga svijeta.

U razgovoru koji je vodio s novinarom Ivicom Betijem za Večernji list kada je izabran u međunarodni žiri CartoonART-a, kazao je kako su hrvatski karikaturisti priznati su u svijetu, ali malo ih je koji sudjeluju na svjetskim festivalima i dobivaju nagrade.

"Na žalost, u Hrvatskoj je i premalo tiskovina u kojima se mogu objavljivati karikature, a nemamo ni humorističke podlistke. To je velika šteta jer ljudi su željni humora, pogotovo u vrijeme krize. Jako dobre reakcije dobivam i za motive iz svakodnevnog života, poput neimaštine, besparice i borbe za bolji život. Što je veće siromaštvo, za nas karikaturiste ima više posla", rekao je Novak koji, iako je u svom radu koristio satiru i ironiju, uvijek bio protivnik korištenja karikature isključivo za vrijeđanje.

No, Novak nije bio samo umjetnik, već i profesionalni vatrogasac, zamjenik načelnika općine i kulturni ambasador svoga kraja. Kao vatrogasni tehničar i dugogodišnji predsjednik DVD-a Mali Mihaljevec, crtao je duhovite karikature koje prikazuju svakodnevicu "malog, običnog vatrogasca", a surađivao je i s hrvatskom vatrogasnom zajednicom na izradi bojanki, stripova i ilustracija uz koje su odrastale generacije mladih vatrogasaca.