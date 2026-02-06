Naši Portali
izgubljeno djelo

Stopalo vrijedno 23 milijuna dolara: Slučajno pronašao Michelangelov crtež i obogatio se

Christie's
VL
Autor
vecernji.hr
06.02.2026.
u 11:29

Jedan od najznačajnijih crteža renesansnog majstora, koji se smatrao izgubljenim stoljećima, slučajno je otkriven nakon što je vlasnik zatražio online procjenu. Riječ je o pripremnoj studiji za Sikstinsku kapelu, koja je na aukciji postigla cijenu gotovo 20 puta veću od očekivane

Sve je počelo jednim posve uobičajenim online upitom. Anonimni vlasnik s američke Zapadne obale odlučio je dobiti procjenu za stari crtež koji je naslijedio od svoje bake i koji je desetljećima bio dio obiteljske kolekcije. Ležerno je učitao fotografiju na internetski portal aukcijske kuće Christie's, nadajući se skromnoj valuaciji. Međutim, odgovor koji je uslijedio bio je sve samo ne skroman. Ispostavilo se da prašnjava skica stopala nije tek obiteljska uspomena, već davno izgubljeno djelo renesansnog genija Michelangela Buonarrotija, koje je na kraju prodano za vrtoglavih 23 milijuna dolara, odnosno oko 21.5 milijuna eura, šokiravši time cijeli umjetnički svijet.

Kada je slika stigla na e-mail Giade Damen, specijalistice u Christie'sovom odjelu za crteže starih majstora, odmah je prepoznala iznimnu kvalitetu. Iako njezin odjel prima stotine takvih upita tjedno, ovaj se crtež isticao. Damen je odletjela vidjeti djelo uživo i uslijedilo je šest mjeseci mukotrpnog istraživačkog rada. Korištenjem infracrvene reflektografije, na poleđini papira otkrivene su dodatne skice rađene crnom kredom, u skladu s Michelangelovim stilom. Konačna potvrda stigla je izravnom usporedbom s potvrđenim Michelangelovim crtežom koji se čuva u njujorškom Metropolitan Museum of Art. 

Stručnjaci su utvrdili da je crtež, izveden crvenom kredom, pripremna studija za desno stopalo Libijske Sibile, jedne od najdojmljivijih figura koje je Michelangelo naslikao na stropu Sikstinske kapele. Vjeruje se da je djelo nastalo između 1511. i 1512. godine, tijekom rada na drugoj polovici monumentalne freske. Njegova vrijednost leži u ekstremnoj rijetkosti. Od otprilike 600 sačuvanih Michelangelovih crteža, procjenjuje se da ih je tek desetak ostalo u privatnim kolekcijama, a ovo je ujedno i jedina dosad nezabilježena studija za Sikstinsku kapelu koja se ikada pojavila na aukciji. 

Početna procjena vrijednosti kretala se između "skromnih" 1,5 i dva milijuna dolara, no nadmetanje je trajalo gotovo 45 minuta, a ponude su stizale iz dvorane, preko telefona i online. Konačna cijena premašila je sva očekivanja, dosegnuvši više od deset puta viši iznos od prvotne procjene. Andrew Fletcher, globalni voditelj Christie'sovog odjela starih majstora, opisao je ovo otkriće kao jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj karijeri, dodajući kako su kolekcionari znali da je ovo vjerojatno jedina prilika koju će ikada imati da posjeduju studiju povezanu s, po mnogima, najvećim umjetničkim djelom ikad stvorenim.

Detaljnom analizom utvrđen je i put crteža kroz povijest. Nakon što je nastao u Michelangelovoj radionici u 16. stoljeću, bio je dio jedne talijanske kolekcije u 17. stoljeću. Kasnije je dospio u ruke švicarskog diplomata Armanda Louisa de Mestrala de Saint-Saphorina u 18. stoljeću, nakon čega je kroz generacije nasljeđivan unutar iste obitelji. Prešavši Atlantik, crtež je stoljećima bio skriven u obiteljskoj kući na Zapadnoj obali SAD-a, sve dok jedan klik mišem nije ponovno otkrio njegovu nevjerojatnu priču. 

Ključne riječi
sikstinska kapela christie's aukcija slikarstvo likovna umjetnost michelangelo

