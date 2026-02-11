Bajkoviti balet 'Snježna kraljica' na novoj pozornici HNK2

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu na novoj sceni HNK2 ugošćuje balet temeljen na glasovitoj bajci Hansa Christiana Andersena "Snježna kraljica" skladatelja Davora Bobića i koreografa Svebora Sečaka, 14. i 15. veljače.

Balet donosi umjetnički dojmljivu priču o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi. Priča prati odlučnu Gerdinu potragu za prijateljem Kayem, kojega u svoje ledeno kraljevstvo odvodi tajanstvena Snježna kraljica, naglašeno je u priopćenju Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika (HDPBU).

Rezultat je vizualno i glazbeno dojmljiva predstava za sve generacije u kojoj se susreću neoklasična baletna koreografija, etno izričaj i suvremeni scenski elementi kao i digitalne animacije koje scenu pretvaraju u svijet mašte.

Istaknuvši se visokom umjetničkom produkcijom i dojmljivim interpretacijama balet "Snježna kraljica" je proglašen od HRT-a jednim od najvažnijih kulturnih događaja 2024. godine., a predstava je nominirana za Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju predstavu u cjelini kroz protekle dvije godine.

Nagradu za najbolju žensku ulogu u Baletu dobila je Iryna Chaban Bilandžić za naslovnu ulogu Snježne kraljice, te Zdenko Bašić i Neven Mihić za najbolju scenografiju u Drami, Operi i Baletu upravo za Snježnu kraljicu.

Ovo će biti prva cjelovečernja baletna predstava na novoj pozornici HNK2. Balet je nastao kao projekt Konzorcija HNK i koprodukcija Hrvatskih narodnih kazališta u Osijeku i Splitu.