Na grafikama je predvidio požar Vjesnika. Sada ih izlaže u Laubi

​Dok se o sudbini Vjesnikovoj nebodera stradalog u požaru u studenome prošle godine više slabo piše i čeka se njegovo rušenje, u zagrebačkoj Laubi upravo je otvorena izložba grafika "Vjesnik" Jakova Pašalića koji je na svojim radovima na neki način predvidio taj požar.

Njegove izložene grafike nastale su prije samog kobnog događaja, a danas se čitaju u novom kontekstu. Ono što je u grafikama bilo sugestija praznine i krhkosti, u stvarnosti je dobilo opipljiv oblik, dodatno naglašavajući odnos između umjetničke interpretacije i stvarnog prostora.

Izložba je otvorena sinoć i može se pogledati još danas, a mi se prisjećamo teksta i razgovora s Pašalićem kojeg smo objavili neposredno nakon požara u kojem je neboder izgorio.

Pisali smo tada kako povijest umjetnosti nas je naučila da umjetnici, što književnici što slikari, nerijetko u svojim djelima predvide buduće događaje. Čini se da je to slučaj i s mladim umjetnikom Jakovom Pašalićem i njegovim grafikama Vjesnikovog nebodera tada izloženim u Tifološkom muzeju (Draškovićeva ulica 80), a prije čega su bile predstavljene i na završnoj izložbi Akademije likovnih umjetnosti gdje su nam i zapele za oko.

Grafike su nastale iz Pašalićeve očaranosti Vjesnikovim ne tako davnim bakrenim sjajem, a dekonstruiranim rupama u njemu dao je naslutiti njegovu praznu unutrašnjost i ugašen profesionalni život. No najznakovitije je da su grafike nastale početkom prošlog proljeća, dakle, puno prije požara nakon kojeg Vjesnik sada izgleda poput sablasne ruine s Pašalićevog sjajnog rada izvedenog u kombiniranoj grafičkoj tehnici bakropisa i akvatinte.

- U svojem radu Vjesnik prikazujem istodobno i kao otpornu i kao zapuštenu zgradu. Njegova forma s rupama na mojim grafikama simbolizira njegovu unutarnju prazninu i iščezlu funkciju prostora. Iako je izvana, u trenutku nastanka rada, još uvijek izgledao gotovo netaknuto, iznutra sam ga doživljavao kao ispražnjenog i tihog. Rupe na radu stoga odražavaju njegovo unutarnje stanje – ranjivost skrivenu iza čvrste fasade - ispričao nam je tada Jakov Pašalić o motivima nastanka grafika pa dodao:

- Ono što me najviše intrigiralo bila je njegova fasada koja je tijekom jutarnjih sati izgledala posebno čarobno kada bi je obasjalo sunce. Tada bi zablistala, a konture postale oštre i dostojanstvene, gotovo kao da mu se nakratko vraćao njegov nekadašnji sjaj. No iza tog svjetlosnog efekta i dalje je ostajala unutarnja praznina, što je kontrast između vanjštine i unutrašnjeg stanja činio još snažnijim. Upravo u toj suprotnosti pronašao sam razlog svoje fascinacije tom građevinom. I suludo mi je sada vidjeti prave rupe u zgradi Vjesnika, ne one s moje grafike – nego stvarne, tužne šupljine koje su ostale nakon požara. Nitko od nas nije mogao ni zamisliti da će Vjesnik jednoga dana preko noći izgorjeti i izgubiti svoj sjaj. Volio sam tu zgradu. Nedostajat će mi njezina prepoznatljiva vanjština. Mislim da smo je svi voljeli, ona je bila simbol grada Zagreba.

Jakov Pašalić rođen je 1999. u Zagrebu, student je druge godine diplomskog sveučilišnog studija likovne kulture, smjer grafika u klasi izv. prof. dr. art. Igora Čabraje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Temeljni interes su mu tradicionalne grafičke tehnike (linorez, akvatinta, serigrafija, bakropis) kojima istražuje ritam, kontrast crne i bijele, apstrahiranje i distorziju oblika te teksture ploha. Inspiriraju ga motivi svjetlosti u urbanom pejzažu te apstraktne organske forme. Lani je izlagao je na skupnoj izložbi 9. Hrvatskog trijenala u Klovićevim dvorima. Sudjelovao je na nekoliko grafičkih radionica (Osječka radionica grafike, Akademija za umjetnost i kulturu, 2022.) i edukacijsko umjetničko istraživačkom projektu ALU, Zagreb Matrice: Apsurd (2023.-2024.). Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za scensko oblikovanje opere Igora Kuljerića "Životinjska farma".