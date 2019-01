Preminuo slavni glumac Marko Nikolić

Glumac Marko Nikolić preminuo je 2. siječnja 2019. godine, kako je na društvenim mrežama potvrdila njegova kći Mina, prenosi BLIC. Marko Nikolić rođen je u Kraljevu 20. listopada 1946. godine. Glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Član je Narodnog pozorišta od 1970. godine.

Večernji list je imao čast ovoga ljeta napraviti intervju sa slavnim glumcem kojega je proslavila uloga Dragiše Gige Popadića iz Boljeg života, a ta uloga mu je, kako je kazao, donijela toliku popularnost da ni u omiljenom ribolovu nije mogao uživati u miru.

-I danas se ljudi, nakon toliko vremena, mogu prepoznati u tim likovima, njihovim mukama, lijepim i ružnim stvarima i zato mislim da ova serija toliko privlači. Mislim da su likovi sjajno pogođeni. Koliko je ova serija bila značajna, možda najbolje dočarava to što su na set dolazili brojni kolege i molili da barem prođu kroz kadar. Bilo je velikih i dobrih glumaca koji su htjeli ulogu od samo dvije rečenice u “Boljem životu”. Nisu to radili kako bi se afirmirali, radili su to kako bi imali osjećaj da su i oni pridonijeli tako dobroj seriji- kazao je Nikolić.

Ovaj kultni glumac ostvario je uloge u više od 70 filmova i TV serija, a pamtimo ga i po ostalim ulogama u hit TV serijima kao što je bila Budva na pjeni od mora. Za sada nije poznat točan uzrok smrti, a uskoro možemo očekivati više informacija.