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Oživljavanje kulturne baštine

Predsjednik Zoran Milanović primio književnicu Milanu Vuković Runjić

Zagreb: Spisateljica Milana Vuković Runjić
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.07.2026.
u 16:31

Povod je predstavljanje njene knjige "Priče iz Planina Petra Zoranića" nastale s ciljem da se široj publici približi i olakša čitanje prvog hrvatskog romana Petra Zoranića iz 16. stoljeća

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u ponedjeljak književnicu Milanu Vuković Runjić povodom predstavljanja njezine knjige "Priče iz Planina Petra Zoranića" o autoru prvog hrvatskog romana Petru Zoraniću.

Djelo "Priče iz Planina Petra Zoranića" nastalo je s ciljem da se široj publici približi i olakša čitanje prvog hrvatskog romana Petra Zoranića iz 16. stoljeća. Kako bi premostila taj jaz „neprohodnosti“ Zoranićeva romana, o kojem je svojedobno pisao i književnik Vladimir Nazor, te oživjela ovo ključno djelo hrvatske kulturne baštine.

 Književnica Milana Vuković Runjić pretočila je tekst u pristupačnije „Priče“, koje prate i bogate ilustracije nadarene hrvatske ilustratorice Vendi Vernić, stoji u priopćenju Ureda predsjednika Republike.

Milana Vuković Runjić nagrađivana je hrvatska književnica i urednica. Autorica je niza knjiga poezije, romana, zbirki priča i eseja. Tekstove i kolumne objavljuje u domaćim i inozemnim novinama i časopisima, među kojima su slovensko Delo, talijanski Internazionale i američki The Believer.

Uz Predsjednika Milanovića na sastanku bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za kulturu Zdravko Zima.

Ključne riječi
Zoran Milanović milana vuković runjić

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