Nacisti su prezirali strip, ali nakon rata Njemačku su osvojili lisci blizanci Fix i Foxi

Fix i Foxi su najpoznatiji i najpopularniji njemački strip-junaci. Popularnost je ograničena na njemačko govorno područje. Premda se njemački umjetnik Wilhelm Busch ubraja među najvažnije svjetske pionire stripa, na razvoj stripa u Njemačkoj imao je zanemariv učinak. Današnji njemački strip-izdavači nastavljaju stoljetni trend i uglavnom objavljuju licencirana izdanja iz drugih zemalja. Razlog tomu djelomice leži u političkim okolnostima između 1933. i 1945., koje su snažno zakočile razvoj gotovo svih njemačkih umjetničkih izraza. Strip je pritom prošao osobito loše: ilustrirane priče s oblačićima smatrale su se američkim izumom, a američki superjunaci – još mnogo prije ulaska SAD-a u rat – Treći Reich i Adolfa Hitlera pretvorili su u svoje omiljene protivnike. U nacističkoj Njemačkoj, dakako, i dalje su se mogle čitati karikature i ilustrirane priče, ali oblačići s tekstom više od desetljeća bili su prezreni kao loša američka navika. Njemačka strip-scena dugo se nije oporavila od tog zastoja.

Nakon poraza u ratu njemačko je društvo žudjelo za apolitičnom zabavom. I djeca i odrasli željeli su barem nakratko skrenuti misli s razorenog svijeta oko sebe. Novca je bilo malo, no novine, časopisi i petparački romani i dalje su se dobro prodavali, a pročitani primjerci često su se razmjenjivali ili prosljeđivali. Stripove su u Njemačku ponajprije donijeli američki vojnici, koji su svoje primjerke nakon čitanja poklanjali djeci. Prvi pokušaji njemačkih izdavača da uđu u posao licenciranja stripova završili su neuspjehom, a domaće produkcije prolazile su još gore: mnoge nisu preživjele ni prvo izdanje. Izdavačima je jednostavno nedostajalo iskustva s novim medijem. Tek je izlaskom četverobojnog Micky Mausa (Mickey Mouse) u rujnu 1951. strip u Njemačkoj počeo osvajati širu publiku. Pomoglo je i to što su Disneyevi likovi već bili poznati jer su se crtani filmovi ponovno prikazivali u zapadnonjemačkim kinima.

Kao njemački odgovor na Micky Maus, pojavio se u svibnju 1953. münchenski strip-časopis Fix und Foxi, koji je osmislio Rolf Kauka, a izlazio je bez prekida do 1994. godine. Do danas ostao je jedan od najuspješnijih njemačkih strip-časopisa. Rolf Kauka osnovao je izdavačku kuću Kauka Publishing 1947. godine. U svibnju 1953. pojavio se njegov strip-magazin, Till Eulenspiegel. Likovi u stripu bili su labavo utemeljeni na njemačkom folkloru. Osim legendarnog šaljivca kao glavnog lika, sadržavao je prilagodbu Baruna Münchhausena te životinjske likove poput Reinekea Fuchsa (Reynard Lisac) i Isegrima Vuka. U broju 6 lisci Fix i Foxi prvi su se put pojavili u kratkoj strip-priči. Ubrzo su postali miljenici čitatelja, a od broja 29 magazin je preimenovan u Fix und Foxi.

Dva glavna lika stripa jesu braća blizanci lisci, Fix i Foxi, koji žive u Fuxholzenu. Otvorena su duha, okretni i brižni te stoga služe kao uzori mladoj publici. Jednojajčane blizance najlakše je razlikovati po bojama kombinezona i cipela: Fix nosi žuti kombinezon i bijele cipele, dok je Foxijev kombinezon plav, a cipele žute. Fix ima i čuperak kose iznad čela, dok Foxi nosi kratku frizuru. Po osobnosti se Fix i Foxi razlikuju po tome što je Fix spretniji blizanac i skloniji brže preuzeti inicijativu, dok je Foxi oprezniji i promišljeniji. Obojici su zajednički znatiželja i budnost, hrabrost te, prije svega, snažna bratska povezanost. Fix i Foxi obično nastupaju kao skladna cjelina. Različiti crtači i scenaristi serijala tu su međusobnu ovisnost naglašavali u različitoj mjeri. Neki su u prikazu bratske simbioze otišli toliko daleko da su Fix i Foxi imali potpuno iste snove. Nadalje, ta su se dva mlada lisca, kao dječji uzori, s vremenom karakterno mijenjala: katkad su bili nestašni dječaci u stilu Maxa i Moritza, katkad moralno besprijekorni uzorni dječaci, a katkad odvažni i smioni pustolovi.

Likovni stil serijala Fix und Foxi neprestano se mijenjao tijekom desetljeća. Prvi crtač Fixa und Foxija, nizozemski slikar i ilustrator Dorul van der Heide, crtao je lisičji dvojac snažno se oslanjajući na realistične životinjske modele. Međutim, prelaskom na proizvodnju stripova nalik pokretnoj traci, u kojoj je sudjelovalo više timskih crtača, likovi su vrlo brzo stilizirani i pojednostavljeni u humorističnom i crtanofilmskom stilu. Taj je razvoj ponajprije poticao Kaukin dugogodišnji umjetnički direktor i glavni crtač Walter Neugebauer, koji je ujedno obučavao nove crtače. Domaćim autorima poput Wernera Hierla, Josefa Braunmüllera, Helmutha Hutha i Becker-Kascha ubrzo su se pridružili drugi jugoslavenski crtači, među njima Vlado Magdić, Ludvig Fišer, Turido Pauš i Branko Karabajić, koji su se preselili u München kako bi radili za časopis. Kauka je iskusne ilustratore pronašao još i u Italiji te Španjolskoj

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Serijal se od svojih početaka razvijao i sadržajno. Ubrzo se udaljio od svojih ishodišta u životinjskim basnama, a početno dominantan bajkoviti karakter ustupio je mjesto bezvremenskim temama poput pustolovina, obiteljskih prepirki i suočavanja sa svakodnevnim životnim ludilom. Iako je dolazak ujaka Faxa u kuću Fixa i Foxija pomladio dva glavna lika, oni su uglavnom zadržali mladenačku neovisnost. U svojim su pričama blizanci nastavili raditi ono o čemu stvarna djeca mogu samo sanjati: vozili su vlastiti automobil kroz svoj stripovski svijet, okušavali se u raznim uzbudljivim zanimanjima, od detektiva do astronauta, i odlazili u pustolovine bez svojih skrbnika, umjesto da se, primjerice, dosađuju u školi.

Dok su se Fix i Foxi u početku morali ponajprije nositi s Lupom (danguba koja živi u tornju i pomalo proždrljiv probisvijet, osobito kad je riječ o kolačima bake Eusebije, ali i pravi majstor u umijeću uživanja u životu), novi sporedni likovi (baka Eusebija, Lupova drska rođakinja Lupinchen) postupno su uključivani u serijal između 1957. i 1961., a postojeći likovi (Hops, Stops, Knox) koncepcijski su preoblikovani. Obitelj Fix i Foxi bila je zaokružena pojavom ujaka Faxa kao skrbnika Fixa i Foxija. Istodobno s prvim pojavljivanjem, likovi su dobili i vlastite, unaprijed određene nastambe u selu Grünwald, poslije Fuxholzen. Hops i Stops ostali su dio svijeta serijala, ali nisu postali stalan dio obitelji, nego su neko vrijeme nastavili u zasebnim podserijalima.

Obitelj Fixa i Foxija bila je strukturirana prema poznatom Disneyevu konceptu “srodstva preko ujaka”. To je značilo da su se, kao i u Disneyevim stripovima, u glavnom serijalu mogli pojavljivati samo pojedinačni ujaci, tete, rođaci, nećaci, nećakinje, bake ili djedovi; roditelji i bračni parovi trebali su potpuno izostati. Prema riječima višegodišnjeg umjetničkog direktora i glavnog ilustratora Rolfa Kauke, Waltera Neugebauera, disneyevsku “ujačko-rodbinsku” strukturu u stripovima proveo je protiv vlastitih želja.

Tijekom godina pod Kaukinim je nadzorom stvoreno više od 80 različitih strip-likova. Fix und Foxi bio je ponajprije humoristični strip-časopis, ali je objavljivao i realistične vesterne i drame. Izdavač Kauka među prvima je prepoznao vrijednost francusko-belgijskih licencija te njemačkoj publici približio serijale poput Spiroua i Štrumpfova.

Fix und Foxi izlazio je tjedno u Njemačkoj, s nakladom do 400.000 primjeraka na tjedan u najuspješnijem razdoblju časopisa. Navodno je ukupno prodano više od 750 milijuna stripova diljem svijeta. Kaukini lisci pojavljivali su se i u izdancima časopisa, džepnim izdanjima i albumima.

Osim u stripovima, Fix i Foxi prisutni su na audiokasetama, CD-ovima, DVD-ovima, videokasetama i kao promotivni proizvodi. Kao animirani crtani likovi prvi su se put pojavili u kratkom filmu iz 1973. godine Symphony in Garbage. Godine 1973. Kauka je prodao svoju izdavačku kuću, a strip Fix und Foxi nastavili su objavljivati drugi izdavači iako je on zadržao kreativnu kontrolu. Godine 1994. Rolf Kauka povukao je izdavačka prava i zaustavio svako objavljivanje serijala.

Nedugo prije smrti, krajem 1990-ih, Rolf Kauka je zajedno s njemačkim nositeljem licencije RTV-om i španjolskim animacijskim studijem D’Ocon proizveo animiranu seriju Fix & Foxi, koja se od 2000. prikazivala u 30 zemalja. Nakon Kaukine smrti 2000. godine njegov je nasljednički fond upravljao likovima. Njemačka tvrtka za dječje medije Your Family Entertainment 2014. godine stekla je prava na njegova djela, uključujući Fix & Foxi.