Strateško buđenje: Pariz šalje poruku o novoj europskoj sigurnosti

Susretom s pripadnicima hrvatske specijalne policije u vojarni Fort de Vincennes na rubu Pariza premijer Andrej Plenković započeo je dvodnevni posjet Francuskoj, tijekom kojega će sutra prisustvovati vojnom mimohodu, tradicionalno organiziranom povodom obilježavanja Dana pada Bastille, nacionalnog dana Francuske Republike, ali ove godine organiziranom s temom "Strateško buđenje Europe".



Plenković je planirao sudjelovati i na sastanku Koalicije voljnih u Domu invalida u Parizu, potom je išao na svečanu večeru s nizom ostalih državnika u Elizejskoj palači, ali sve je počelo susretom s pripadnicima Antiterorističke jedinice Lučko, koji su poslani u Pariz odlukom Vlade RH nakon što – zbog zapovijedi predsjednika Republike Zorana Milanovića načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu – nije provedena odluka ministra obrane o upućivanju 21 pripadnika Počasno-zaštitne bojne OS RH.