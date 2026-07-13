Susretom s pripadnicima hrvatske specijalne policije u vojarni Fort de Vincennes na rubu Pariza premijer Andrej Plenković započeo je dvodnevni posjet Francuskoj, tijekom kojega će sutra prisustvovati vojnom mimohodu, tradicionalno organiziranom povodom obilježavanja Dana pada Bastille, nacionalnog dana Francuske Republike, ali ove godine organiziranom s temom "Strateško buđenje Europe".
Plenković je planirao sudjelovati i na sastanku Koalicije voljnih u Domu invalida u Parizu, potom je išao na svečanu večeru s nizom ostalih državnika u Elizejskoj palači, ali sve je počelo susretom s pripadnicima Antiterorističke jedinice Lučko, koji su poslani u Pariz odlukom Vlade RH nakon što – zbog zapovijedi predsjednika Republike Zorana Milanovića načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu – nije provedena odluka ministra obrane o upućivanju 21 pripadnika Počasno-zaštitne bojne OS RH.
Strateško buđenje: Pariz šalje poruku o novoj europskoj sigurnosti
Ovogodišnji mimohod povodom Dana pada Bastille održava se pod motom “Strateško buđenje Europe”, kao demonstracija jačanja europske obrane i potpore Ukrajini
Komentara 25
Buđenje opet ostaje samo verbalno. Desetljeća se poticalo biti birokrat, novinar, student beskorisnih programa itd ali vojnik nikako.Novac se rasipao na sve strane ali ne za vojsku. Sad se traži vojnika a od njega se stvorio sinonim za nešto loše,, neće ljudi od komfora u blato i patnju a takvih je golema većina
mili bože, lijepih li momaka!
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Predsjednik i njegov "jna vojnik" su htjeli sakriti časnu HV, izolirati Hrvatsku i prepustiti druženje sa zapadnim moćnicima isključivo Vučiću. Tako da Vučić može širiti svoju istinu i blatiti nas. A mi se trebamo zatvoriti ko Albanija pod Enver Xođom. Vjerojatno mu to njegov savjetnik i najviši prijateljski političar Dodik šapnuo. Ali vidi. Hrvati imaju jedinicu koja je prva stala u obranu Hrvatske, koji su se hrabro borili. I oni će marširati časno i ponosno i zastupati slobodnu i otvorenu Hrvatsku. Hrvatsku Republiku koja se dobro osjeća u društvu zapada, Macrona i Merza a ne u društvu Bjelorusije, Rusije, Dodika i Putina.