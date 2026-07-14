Vozač autobusa 269 postao junak Sesveta: Nakon što je putnici pozlilo, napravio je potez koji se rijetko viđa

Vozači ZET-a svakodnevno prevezu tisuće putnika, a gesta vozača autobusa na liniji 269 dirnula je brojne građane. Na Facebook stranici "Sesvete – moj kvart" majka putnice javno je zahvalila vozaču Dariju koji je, nakon što joj je kći u ponedjeljak ujutro pala u nesvijest na autobusnoj stanici, ostao uz nju sve do dolaska Hitne pomoći. Prema objavi, djevojci je pozlilo oko osam sati na autobusnoj stanici kod "Tri kioska" u Sesvetama dok je išla na posao. Vozač autobusa nije samo priskočio u pomoć, već je ostao uz nju dok nije stigla Hitna pomoć.

– Zahvalila bih vozaču autobusa 269, gospodinu Dariju, koji je jutros oko osam sati pomogao mojoj kćeri koja je pala u nesvijest na stanici kod "Tri kioska" u Sesvetama i ostao uz nju do dolaska Hitne pomoći. Kasnije je nazvao i pitao kako je. Hvala na vašoj ljudskosti i velikodušnosti jer danas je toga malo – napisala je majka u objavi. Dodala je kako su u pomoć pritekli i drugi građani. Objava je u kratkom roku prikupila stotine reakcija i brojne komentare podrške, a mnogi su pohvalili vozača zbog prisebnosti i ljudskosti te istaknuli kako ovakve priče zaslužuju biti istaknute jednako kao i one koje upozoravaju na probleme u javnom prijevozu.