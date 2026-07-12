Dragan Bjelogrlić: 'Danas slavimo uspjeh, ali ljudi i ne znaju koliki je 'Svadba' bila rizik'

Uz slogan "Svemir u nama" 74. Pulski filmski festival, od ove godine s novom ravnateljicom Vlatkom Kolarević, ulazi u svoj drugi natjecateljski tjedan. Podsjetimo, na oduševljenje prepune Arene festival je otvorila "Svadba" Igora Šeregija, sada i službeno najuspješniji film snimljen na našim prostorima nakon raspada Jugoslavije. Upravo projekcijom u pulskoj Areni premašili su 800.000 gledatelja u hrvatskim kinima, dok su u regiji i brojnim zemljama u kojima živi naša imigracija dosegnuli gotovo dva i pol milijuna gledatelja!

– Sada kada govorimo o ovim rekordnim brojkama, mislim da mnogi ne shvaćaju kakav je ovo rizik bio, ne samo za Šeregija nego i za njegova producenta Igora Kelavu. Radi se o filmu koji se podsmjehuje svim stereotipima o ljudima s naših prostora, pa i svemu što nas je razdvajalo zadnjih trideset godina. Što bi bilo da je taj humor ispao loš? Da cijela ta konstrukcija nije bila dobra? Ljudi bi rekli da se sprdamo s nacijom, nekakvim uzvišenim osjećajem pripadnosti. A ovako, kada je uspjelo, sve je ispalo ljekovito, pa čak i progresivno – rekao je veliki balkanski glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić.

Upravo ta ljekovitost filmske suradnje ove je godine posebno došla do izražaja, jer neki od najjačih filmova u programu regionalne su koprodukcije. I dok se prva "Svadba" pripremala čak deset godina, redatelj i producent u Puli najavili su nam kako će se njezin nastavak, koji je nedavno financirao i Hrvatski audiovizualni centar, početi snimati u proljeće iduće godine.

"Svadba" Foto: Eclectica

Među filmovima koji su obilježili prvu polovinu festivala posebno se ističe moćni "Oče naš", srpsko-hrvatski film redatelja Gorana Stankovića, temeljen na istinitoj priči o zlostavljanju heroinskih ovisnika u jednom srpskom manastiru. U fenomenalnoj glavnoj ulozi oca zlostavljača novosadski je glumac Boris Isaković, čiji veliki intervju pročitajte u utorak u Večernjem listu, a jednu od glavnih uloga ima i hrvatski glumac Goran Marković.

Izrazito dobro primljena je i mala, ali besprijekorno napravljena drama "Male stvari" redatelja Zvonimira Jurića, koji scenaristički potpisuje i kolega Jurica Pavičić. U ovoj socijalnoj drami o jednoj obitelji ogledaju se brojni problemi današnjega društva, od rasprodaje djedovine, preko nasilja u obitelji do osjećaja otuđenosti i neliječene depresije, a glavne uloge nose Marija Škaričić, Izudin Bajrović, Ivana Roščić i Juraj Lerotić.

"Male stvari" Foto: HAVC

U ulozi rođakinje medicinske struke tu se pojavljuje i Snježana Sinovčić-Šiškov, glumica s vjerojatno najviše uloga na ovogodišnjem festivalu, koja je svakoga dana u programu imala najmanje jedan film. Ove godine posebno je važna njezina uloga u crnohumornoj drami "Koke", u kojoj glumi stereotipnu, a opet nevjerojatno životnu i slojevitu dalmatinsku ženu koja je istovremeno i tiranin i paćenica, u trenucima u kojima njezinu obitelj potresa borba za naslijeđenu nekretninu na moru.

"Koke" Foto: IMDb

Triptih za sada najboljih filmova festivala, uz "Oče naš" i "Koke", zaokružuje i svojevrsni vestern iz Dalmatinske zagore, film "Bog neće pomoći" u režiji Hane Jušić, koji smo već gledali na prošlogodišnjem Sarajevu.

"Bog neće pomoći" Foto: Kinorama

Uz ove velike uspjehe zanimljiv je i porast broja dječjih filmova u programu: od modernog, razigranog "Glavonje" i drugog nastavka "Pauline P." do klasičnog, tehnički slabije izvedenog, ali ipak ganutljivog "Kristalnog planeta", koji je, nastavljajući nedovršeni projekt Dušana Vukotića, producirao, režirao i napisao Arsen A. Ostojić.

Kadar iz filma 'Kristalni planet' Foto: Privatni album

U programu su još i relativno neuspjeli "Žene, luđaci i malo dobrih pedera" Ivana Salaja, nastali prema predlošku Roberta Roklicera, te pretenciozni, iako kritičarima iznimno dragi "Sitni lopovi" Mate Ugrina, kao i "Lijepa večer, lijep dan" Ivone Juke i dokumentarni "Ono što treba činiti" Srđana Kovačevića.

Među manjinskim koprodukcijama ističe se najgledaniji slovenski film novijeg doba "Bijelo se pere na devedeset" Marka Nabersnika prema romanu Bronje Žakelj te čak dva filma posvećena kultnom automobilu: emotivni igrani film "Yugo Florida" te dokumentarni "Yugo ide u Ameriku".

Tu je i jako dobar "Vjetre, pričaj sa mnom" te "Linije želje" Dane Komljena, a s najvećim nestrpljenjem iščekujemo hrvatsku premijeru filma "Tri tjedna kasnije" Miroslava Terzića, koji je s velikim uspjehom premijerno prikazan u Karlovim Varima. Radi se o još jednom srpsko-hrvatskom filmu, u kojem jednu od uloga ima naša Tihana Lazović.