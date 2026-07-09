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'knjižara koja miriše na ljubav'

Simpatični roman koji je književni ekvivalent šalici tople čokolade

Znanje
VL
Autor
Tia Špero
09.07.2026.
u 11:32

"Knjižara koja miriše na ljubav", djelo je autorice Laurie Gilmore koje je u hrvatskom prijevodu upravo objavilo Znanje, jedan od najpopularnijih romana u rastućem žanru "cozy fiction"

"Hazel ne razumije zagonetnu poruku koju je pronašla u jednom romanu na polici knjižare Cimet. Dok se pita odakle se ona stvorila, među stranicama knjiga pojavljuje se sve više novih tragova. Odlučuje ih slijediti, no treba joj netko tko je voljan pomoći. Zgodan i šarmantan ribar Noah uvijek je spreman za pustolovinu. A potraga za blagom zvuči kao prava zabava. Što je još i bolje, slatka knjižarica u koju je mjesecima zaljubljen želi njegovu pomoć. Hazel nije tragala za romansom, ali druženje s Noom pokazuje da kemija između njih dvoje može biti podjednako vruća kao pužići s cimetom koji se nedjeljom poslužuju u knjižari..."

Premisa je to simpatičnog romana "Knjižara koja miriše na ljubav", djela autorice Laurie Gilmore koje je u hrvatskom prijevodu upravo objavilo Znanje. Gilmore, koja se proslavila romanom "Kafić koji miriše na medenjak", apsolutna je majstorica u stvaranju svjetova u koje čitatelji žele pobjeći. Njezine knjige, redom bestseleri New York Timesa, smještene su u idilične zajednice ispunjene toplim likovima i šarmantnom atmosferom, a dio su rastućeg književnog pokreta poznatog kao "cozy fiction" ili "ugodna fikcija".

No što je uopće "cozy fiction"? U tim knjigama uvijek pobjeđuje dobro – nema nasilja, sukobi se rješavaju razgovorom i zajedništvom, romantični zapleti odvijaju se bez prevelike drame, a sretan kraj nije samo moguć, već zagarantiran. U vremenu preplavljenom negativnim vijestima i stalnim stresom, predvidljivost takvih priča na čitatelje djeluje gotovo terapeutski. Istraživanja to potvrđuju – samo nekoliko minuta čitanja može smanjiti razinu stresa za više od 60 posto, a kada je sadržaj i namjerno osmišljen da umiruje, taj je učinak još snažniji.

Premda "Knjižara koja miriše na ljubav" nije nikakvo literarno remek-djelo, ona to i ne pokušava biti. Ovaj je roman književni ekvivalent šalici tople čokolade, a nudi nam nekoliko sati bijega u svijet gdje je sve jednostavnije, ljepše i zrak miriše na cimet. I to je upravo ono što nam je katkad najpotrebnije.

Ključne riječi
roman Laurie Gilmore znanje književnost knjige

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