Tražite knjigu koja će vas osvojiti ovog ljeta? Ovo su V.B.Z.-ovi naslovi koje vrijedi pročitati

Postoje stvari bez kojih ljeto jednostavno nije ljeto. Ručnik, kupaći kostim, krema sa zaštitnim faktorom i sunčane naočale, sve ostalo uglavnom je stvar navike. No postoji još jedna stvar koja ne zauzima puno prostora, a često ostane najdulje u sjećanju - dobra knjiga. Ona koja vas natjera da “pročitate još samo jedno poglavlje”, pa odjednom shvatite da je sunce već zašlo. Ona zbog koje zaboravite pogledati mobitel. Ona koja putovanje, plažu ili mirnu večer na terasi pretvori u uspomenu.

Ovog ljeta među V.B.Z.-ovim naslovima posebno se izdvajaju dva velika književna noviteta – novi psihološki triler kraljice skandinavskog noir romana Camille Läckberg, "Brončani snovi", te svjetski hit "Voli te mama", napeti psihološki triler mlade autorice Iliane Xander koji je osvojio milijune čitatelja i postao viralni fenomen na BookToku.

Među naslovima koji su već osvojili čitatelje posebno mjesto zauzima i novo djelo jednog od najčitanijih svjetskih pisaca, "Vrhovni dar" Paula Coelha. Uz njih, na popisu ljetnih preporuka nalaze se i neki od najvećih svjetskih bestselera godine – "Tajna svih tajni" Dana Browna, "Teorija 'Pusti ih'" Mel Robbins, autobiografija "Sonny Boy" Ala Pacina te biografija jednog od najvećih glazbenih fenomena svih vremena – ABBA-e.

U nastavku vam donosimo sedam V.B.Z.-ovih naslova koji bi se ovog ljeta lako mogli naći u vašoj torbi za plažu – i ostati među knjigama koje ćete dugo pamtiti.

Camilla Läckberg – "Brončani snovi"



Nakon svjetskih uspješnica "Zlatni kavez" i "Srebrna krila", Camilla Läckberg donosi treći nastavak serijala o Faye, ženi koja je od žrtve postala pobjednica. No kada iz zatvora pobjegne njezin otac, čovjek kojeg se cijeli život bojala, ponovno je prisiljena boriti se za vlastiti život, obitelj i tvrtku Revenge. "Brončani snovi" donose sve ono zbog čega je Läckberg jedna od najčitanijih autorica trilera današnjice – napetost, snažne ženske likove, psihološku igru i neočekivane obrate koji čitatelja drže u neizvjesnosti do posljednje stranice.

Foto: V.B.Z.

Iliana Xander – "Voli te mama"



Na dan majčina sprovoda dvadesetjednogodišnja Mackenzie Casper prima pismo s porukom: “Želiš li saznati tajnu? Voli te mama.” To je tek prvo u nizu pisama koja će je odvesti prema mračnim obiteljskim tajnama i natjerati da preispita sve što je mislila da zna o svojoj majci, slavnoj autorici trilera. Dok otkriva da je put do njezine slave bio popločan opasnim lažima, sve više sumnja da majčina smrt možda nije bila nesretan slučaj. Viralni hit s BookToka, preveden na više od 40 jezika, donosi psihološki triler prepun napetosti i obrata koji će posebno oduševiti ljubitelje Freide McFadden i Lise Jewell.

Foto: V.B.Z.

Dan Brown – "Tajna svih tajni"



Nakon osam godina čekanja, Robert Langdon vraća se u novoj avanturi koja spaja znanost, povijest i misterij. Ovoga puta u središtu priče nalazi se revolucionarno otkriće koje bi moglo promijeniti način na koji razumijemo ljudsku svijest. Utrka kroz Prag, London i New York još je jedan dokaz zašto je Dan Brown jedan od najčitanijih autora suvremenih trilera.

Foto: V.B.Z.

Mel Robbins – "Teorija 'Pusti ih'"



Knjiga koja je postala globalni fenomen donosi jednostavnu, ali snažnu ideju – prestati pokušavati kontrolirati druge ljude i usmjeriti energiju na vlastiti život. Mel Robbins kroz stvarne primjere pokazuje kako jedna promjena perspektive može poboljšati odnose, smanjiti stres i pomoći da živimo slobodnije i mirnije.

Foto: V.B.Z.

Paulo Coelho – "Vrhovni dar"



U knjizi "Vrhovni dar" Paulo Coelho još jednom podsjeća na vrijednosti koje su obilježile cijeli njegov književni opus – ljubav, smisao, duhovni rast i hrabrost da slijedimo vlastiti put. Nadahnut univerzalnim porukama koje nadilaze vrijeme i granice, Coelho poziva čitatelja da zastane, oslušne sebe i pronađe ono što je u životu uistinu važno. Ovo je knjiga kojoj se ne pristupa u žurbi, nego joj se vraća iznova, uvijek pronalazeći novu misao koja ostaje dugo nakon čitanja.

Foto: V.B.Z.

Al Pacino – "Sonny Boy"



Jedan od najvećih glumaca u povijesti filma prvi put potpuno otvoreno pripovijeda svoju životnu priču. Od djetinjstva u Bronxu do uloga koje su obilježile svjetsku kinematografiju, Al Pacino iskreno piše o usponima, padovima, glumi i životu iza reflektora. Autobiografija koja će jednako osvojiti ljubitelje filma i dobre književnosti.

Foto: V.B.Z.

ABBA – Biografija



Priča o bendu koji je promijenio povijest pop-glazbe i čije pjesme desetljećima osvajaju nove generacije. Ova biografija vodi iza kulisa nastanka najvećih hitova, otkriva odnose među članovima benda te pokazuje kako je nastao jedan od najvećih glazbenih fenomena svih vremena.

Foto: V.B.Z.

Sve ove naslove, kao i stotine drugih književnih noviteta, bestselera i omiljenih klasika, potražite u V.B.Z.-ovoj ljetnoj akciji na www.vbz.hr, gdje vas očekuju brojni naslovi po posebnim ljetnim cijenama. Ovog ljeta možda upravo među njima pronađete priču koju ćete pamtiti puno dulje od godišnjeg odmora.