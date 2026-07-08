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'moralna ambicija' rutgera bregmana

Ova knjiga poziv je na izgradnju bolje budućnosti, vizija novog čovjeka i humanijeg društva

Milano: Otvorena nova knjižnica Feltrinelli
Foto: / IPA
VL
Autor
vecernji.hr
08.07.2026.
u 11:01

Novi hit-naslov jednog od najvažnijih europskih mislilaca Rutgera Bregmana, "Moralna ambicija", objavljena je u izdanju Naklade Lejvak

Kako je u Engleskoj davne 1785. započela moderna borba za ukidanje ropstva? Tko je čovjek s fotografije koja je obišla svijet, a koji je odbio podići desnicu i pozdraviti Hitlera? Što je to “Hogwarts za dobrotvore”? I mogu li velike ideje dobra, vođene ambicijom nekolicine ljudi, mijenjati lice suvremenog svijeta? Odgovore na ova pitanja daje proslavljeni nizozemski povjesničar i jedan od najvažnijih europskih mislilaca Rutger Bregman u novom hit-naslovu “Moralna ambicija”, koji je objavila Naklada Ljevak u izvrsnom prijevodu Svetlane Grubić Samaržije.

Knjiga je prevedena na više od trideset jezika, a među njezinim poklonicima nalaze se i brojna poznata imena: povjesničar i pisac Timothy Snyder te glumačke zvijezde Russell Crowe i Jameela Jamil. “Moralna ambicija” vjerojatno je najposebnije Bregmanovo djelo dosad. Kao svojevrsni vodič za Školu za moralnu ambiciju – neprofitnu organizaciju koju je autor osnovao kako bi pridonio rješavanju gorućih svjetskih problema – ono predstavlja poziv na izgradnju bolje budućnosti.

Rutger Bregman u svom novom naslovu spominje “najsretnijeg čovjeka na svijetu” – budističkog redovnika Matthieua Ricarda koji je dugogodišnjom meditacijom razvio “najljepši mozak na Zemlji”. No, “Moralna ambicija” ne zagovara takav put i takvu duhovnost. Ona teži djelovanju koje će uz konkretna rješenja – primjerice, klimatske krize, borbe protiv duhanske industrije ili sljedeće pandemije – ponuditi viziju novog čovjeka i humanijeg društva. Na primjerima poput abolicionista Thomasa Clarksona, slavne aktivistkinje Rose Parks te društvenog poduzetnika i suosnivača organizacije Charity Entrepreneurship Joeyja Savoieja, autor pokazuje kako moralna ambicija izgleda na djelu, ali i ispisuje manje poznatu povijest kroz niz zanimljivih i duhovitih epizoda.

Tako otkriva da je Clarkson, iscrpljen borbom protiv ropstva, doživio živčani slom u trideset i trećoj godini života, dok je Savoie u svom stilu odlučio optimizirati čak i potragu za ljubavi na stranici OkCupid. “Moralna ambicija” jedna je od najvažnijih knjiga za čovjeka 21. stoljeća, koja na svojih tristotinjak stranica nudi nov pogled na svijet i podsjeća nas da je odgovornost oduvijek u našim rukama.

Foto: Naklada Ljevak

Svjetsku je pozornost Bregman privukao naslovom “Utopija za realiste” (Naklada Ljevak, 2017., preveo Mišo Grundler), prevedenim na 36 jezika, u kojemu čitatelja vodi na putovanje kroz povijest ideje o uvođenju univerzalnog temeljnog dohotka. Ta bi mjera, tvrdi autor, pomogla smanjiti siromaštvo, povećati kvalitetu života i sreću građana. Zatim slijedi uspješnica “Ljudski rod: Povijest čovječnosti” (Naklada Ljevak, 2020., prevela Svetlana Grubić Samaržija), čija je revolucionarna teza o ljudskoj dobroti i altruizmu oduševila autore poput Yuvala Noaha Hararija; knjiga je ujedno prevedena na 46 jezika. Bregmanovi naslovi prodani su u približno 2,5 milijuna primjeraka diljem svijeta, a britanski The Guardian opisao ga je kao “nizozemskog wunderkinda novih ideja”.
Knjigu potražite u Knjižari Ljevak (Trg bana Josipa Jelačića 17, Zagreb), na webshopu Naklade Ljevak i u svim bolje opremljenim knjižarama.

Ključne riječi
Rutger Bregman Naklada Ljevak publicistika knjige

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