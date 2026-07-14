Kamp izvan građevinske zone, lažni zapisnik i dvije zvjezdice: Sumnja se da je ovako Šimić došao do nezakonitog rješenja

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić, nekadašnja županijska službenica Neda Livljanić i vodički političar i poduzetnik Marin Mikšić u utorak su u lisicama i pod policijskom pratnjom dovedeni na ispitivanje u zagrebačko sjedište USKOK-a. Nakon ispitivanja USKOK je objavio da je protiv troje okrivljenika pokrenuta istraga zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo.

Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split, a odnosi se na izdavanje rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u Šimićevu kampu u domaćinstvu na području Tisnog. Prema službenom priopćenju USKOK-a, Šimić je od rujna 2020. do 23. rujna 2021., osobno i preko Marina Mikšića, od Nede Livljanić tražio da mu izda rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti protivno uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Livljanić je u to vrijeme bila voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam u Šibensko-kninskoj županiji, a u njezinu je djelokrugu bilo i izdavanje rješenja kojima se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

14.07.2026. Zagreb - Proslavljeni bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Sumnjiči ga se za korupciju i ilegalno ishođenje dozvola za rad svog kampa u Tisnom na otoku Murteru tijekom 2020. i 2021. godine. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

USKOK sumnja da je Mikšić, na Šimićevo traženje, stupio u kontakt s Livljanić i dogovorio njihov sastanak. Šimić je potom preko Mikšića podnio zahtjev za izdavanje rješenja. Istražitelji tvrde da su svi znali kako se katastarske čestice obuhvaćene zahtjevom nalaze izvan građevinskog područja, da se na njima ne može graditi kamp te da se na zemljištu ne nalazi uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete potrebne za kategorizaciju.

Livljanić je, prema sumnjama USKOK-a, 21. rujna 2021. sastavila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz županijskog odsjeka obišla Šimićev objekt. Nakon toga donijela je rješenje kojim mu je odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrđeno da objekt ispunjava uvjete za kategoriju označenu s dvije zvjezdice. USKOK navodi da je Mikšić rješenje preuzeo od Livljanić i predao ga Šimiću. Protiv troje okrivljenika nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer, prema ocjeni USKOK-a, za to nije bilo zakonske osnove.

Šimić je nakon ispitivanja iznio obranu i negirao kazneno djelo. Njegov odvjetnik Ivan Stanić rekao je da se bivši reprezentativac ne smatra krivim. – Dario Šimić ne smatra se krivim. On je sportaš koji je naučio čestito živjeti – rekao je Stanić.

Izvidi u ovom predmetu traju već neko vrijeme. Večernji list objavio je da je Šimić prije uhićenja već dvaput bio ispitivan, dok su u svibnju pretraženi njegovi poslovni i privatni prostori. Tijekom akcije u utorak novih pretraga nije bilo. Prema informacijama Večernjeg lista, obrana će se pozivati na tvrdnju da za izdavanje rješenja za kamp u domaćinstvu nije bilo nužno da se cijela parcela nalazi unutar građevinskog područja ako su za postojeće objekte bila izdana rješenja o izvedenom stanju. Takvo tumačenje bit će jedna od ključnih točaka obrane, dok USKOK u rješenju o provođenju istrage izričito navodi da se na spornim česticama nije smio graditi kamp i da ondje nije postojao uređeni kamp koji je zadovoljavao propisane uvjete.

Neda Livljanić također je negirala kazneno djelo. Njezin odvjetnik Ljubo Pavasović Visković nakon ispitivanja rekao je da zbog tajnosti postupka ne može govoriti o sadržaju obrane. – Inkriminacija vam je poznata: zlouporaba službenog položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo. Po mom sudu, u tome nema ničega dramatičnog ni strašnog. Negirala je sve od početka do kraja, a vidjet ćemo kako će se postupak dalje voditi – rekao je. Naglasio je da se njegovoj branjenici ne stavlja na teret primanje mita. – Nema mita. Inkriminacija je zlouporaba službenog položaja i ovlasti, a to je različito kazneno djelo od primanja mita – kazao je Pavasović Visković. S obzirom na odluku USKOK-a da ne traži istražni zatvor, svi su okrivljenici nakon ispitivanja pušteni da se brane sa slobode.

Službenim priopćenjem sada je precizirana i uloga Marina Mikšića. USKOK ga ne tereti samo za uspostavljanje kontakta između Šimića i Livljanić. Prema navodima iz istrage, dogovorio je njihov sastanak, preko njega je predan zahtjev za izdavanje rješenja, a poslije je od Livljanić preuzeo gotov dokument i odnio ga Šimiću.

Mikšić je dugogodišnji Šimićev prijatelj iz Vodica. Bio je zamjenik gradonačelnika Vodica i predsjednik Gradskog vijeća, predsjednik je šibensko-kninske organizacije HSS-a, potpredsjednik stranke i vijećnik u Županijskoj skupštini. Više od 25 godina vodio je NK Vodice, a poslovno se bavi turizmom. HSS je nakon njegova uhićenja najavio da će Predsjedništvu stranke predložiti mirovanje njegovih stranačkih funkcija i ovlasti do završetka postupka. Mikšić i Šimić godinama javno govore o svojem prijateljstvu. Bivši reprezentativac dolazio je u Vodice, posjećivao NK Vodice i Sportski centar Račice, dok ga je Mikšić nazivao starim prijateljem grada.

Ime Nede Livljanić već je povezano s kaznenim postupkom zbog izdavanja rješenja za kampove na Murteru. Policija i USKOK u studenome 2023. uhitili su je zajedno sa zagrebačkim poduzetnikom Zoranom Pripuzom, vlasnikom drugog murterskog kampa Darijem Filipijem, Eduardom Maržićem i Borisom Kulušićem. Aferu povezanu s Pripuzovim kampom i bespravnim zahvatima u uvali Čigrađa otvorili su Večernji list i novinarka Dea Redžić. Večernji list prvi je objavio rješenje kojim je Pripuzu odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u kampu. Dokument je potpisala Livljanić kao tadašnja voditeljica nadležnog županijskog odjela.

14.07.2026., Tisno --Kamp Darija Simica u Tisnom Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

USKOK u toj optužnici tvrdi da je Livljanić sastavila zapisnik o navodno provedenom očevidu premda očevid nije obavljen na način prikazan u službenoj dokumentaciji. Prema optužnici, kamp nije imao uporabnu dozvolu, nije ispunjavao propisane uvjete, dio zemljišta nalazio se izvan građevinskog područja, a Pripuz nije bio vlasnik svih čestica.

U tom predmetu posrednikom je označen Eduard Maržić, tadašnji predsjednik Hrvatske udruge kampova i osoba bliska Livljanić. USKOK tvrdi da se Pripuz obratio Maržiću, nakon čega je izdano sporno rješenje. Optužnica protiv Livljanić, Pripuza, Filipija, Maržića i Kulušića podignuta je u srpnju 2025., a Županijski sud u Splitu potvrdio ju je 3. ožujka 2026. Nitko od optuženih u tom predmetu još nije pravomoćno osuđen.

Novi predmet odnosi se na Šimićev kamp u Tisnom, rješenje izdano u rujnu 2021. i Mikšićevu ulogu u povezivanju Šimića s Nedom Livljanić. Istraga će trebati utvrditi jesu li okrivljenici svjesno sudjelovali u izdavanju dokumenta za kamp koji nije ispunjavao zakonske uvjete. Sva trojica okrivljenika smatraju se nevinima dok im se krivnja ne utvrdi pravomoćnom sudskom presudom.