Od oskarovca do Tajči, zvijezde dolaze na Cinehill, a Fužine postaju najuzbudljivija ljetna pozornica u zemlji

Još tjedan dana i Cinehill će ponovno prostrti svoj jedinstveni zeleni tepih u Fužinama. Od 21. do 26. srpnja njime će u već uobičajenom neformalnom ambijentu prošetati brojni poznati gosti iz svijeta filma i umjetnosti. Uz stotinjak uzbudljivih naslova u filmskom programu, u Fužine stiže i gotovo isti broj umjetnika iz cijelog svijeta, koji će sudjelovati u popratnim događanja te druženjima i razgovorima s publikom.

Počasni festivalski gost, kojem će biti dodijeljena nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, je proslavljeni oskarovac Edward Berger, redatelj nagrađivanih filmova Na zapadu ništa novo, Konklava i Jack, koji će i biti prikazani u Fužinama. Retrospektivu svojih istaknutih filmova doživjet će i živuća glumačka legenda ovih prostora Zijah Sokolović koji će primiti Cinehillovu nagradu za 50 godina filmskog djelovanja. U programu su njegovi filmovi Šarm birokratije, Jasmina i Paviljon.

Zvučan je i žiri ovogodišnjeg Glavnog programa, među čijim članovima je Igor Šeregi, autor najgledanijeg regionalnog hita Svadba koji će se također naći pred publikom u Fužinama. O najboljem filmu odlučivat će i ugledna srpska producentica Snežana van Houwelingen, crnogorska redateljica Marija Perović te palestinski producent Baher Agbariya, čiji se film nalazi u Glavnom programu festivala. Film More, kojeg je snimio u suradnji s izraelskim redateljem Shaijem Carmeli-Pollakom, našao se pod udarom Netanyahuove vlade, iako je, prema riječima redatelja, snimljen iz perspektive čovječnosti i suosjećanja.

Na Cinehill se vraća proslavljeni slovenski redatelj Damjan Kozole sa svojim OHO Filmom, al i kao član žirija kratkometražnog programa CineCorto u kojem su i crnogorska scenaristica Ana Vujadinović te talijanski redatelj Aldo Iuliano.

U Fužine stiže i jako izaslanstvo iz Crne Gore, ovogodišnje zemlje partnera Cinehilla, a među njima su Milivoje Obradović i Goran Stanković, čiji su zapaženi filmovi 15 i po i Oče naš u Glavnom programu. Renomirana imena dolaze i iz Sjeverne Makedonije. Svoj novi film Majka, koji donosi naličje mita o Majci Terezi, predstavit će poznata redateljica Teona Strugar Mitevska te producentica filma i glumica Labina Mitevska.

Dio programa bit će posvećen i Grenlandu, kao novoj svjetskoj neuralgičnoj točki, a s tog otoka stiže zastupnica u danskom parlamentu i aktivistica Aaja Chemnitz koja će govoriti o izazovima života u zemlji na meti velikih i moćnih. Iz Kanade, pak, dolaze marketinški stručnjaci Ružica Vrdoljak i Boris Ličina, koji će predstaviti novoosnovani Cinema Shift Festival, posvećen filmovima nastalih uz pomoć umjetne inteligencije.

Festival će još jednom pohoditi i najuglednija imena regionalnog filma, Goran Marković i Rajko Grlić, legendarni redatelji koji će predstaviti svoju knjigu Jesi li snimio ovo? Nazočnost vodećih filmaša regije bit će iskorištena i za panel pod nazivom Kako snimiti regionalni hit.

Svoje će filmove u Glavnom programu Cinehilla osobno predstaviti i redatelji Piotr Domalewski (Ministranti), Anke Blondé (Prašina), Žiga Virc (Zemljokrađa) te Igor Jelinović i glumica Snježana Sinovčić Šiškov (Koke). Dvadesetak autora, glumaca i promotora predstavit će kratkometražne filmove u programu CineCorto, a među njima je i hrvatski redatelj Zvonimir Jurić sa svojim filmom Rano proljeće.

U goranskom hladu uživat će i spisateljica Monika Herceg, ovoga puta kao redateljica kratkog filma Joso. U neobičnoj ulozi dolazi i pjevačica Tatjana Cameron - Tajči koja je sudjelovala u realizaciji kratkog filma Pogled je bio sve u režiji njezinog sina Blaisa Camerona. Mladi američki filmaš također će se predstaviti publici nakon projekcije svog filma u programu CineCorto.

Kad je riječ o glazbenom programu, svoju britku kritiku društvene zbilje donosi popularni Vojko V, a nastupit će i bendovi Idu Hobiti i Cura i dečko te DJ-i Mario Kovač, Felver i drugi. Već uobičajeno svoj filmski kviz priprema Morana Zibar, ambasadorica Cinehilla, koja će sudjelovati i u drugim popratnim događanjima. Dragi gosti ovog festivala svake godine su i ptice grabljivice, a ove godine su to sova Scar i jastreb Braco iz Sokolarskog centra u Šibeniku.

U savršenom i sadržajnom bijegu od gradskih vrućina, čarobni fužinski ambijent spreman je za još jedno opušteno, ali umjetnički iznimno uzbudljivo ljeto ispunjeno pričama koje se ne propuštaju. Sva popratna događanja su besplatna, dok je pretprodaja ulaznica za filmski program u tijeku putem festivalske stranice cinehill.eu na kojoj su dostupne i sve važne informacije.

Cinehill se održava uz potporu Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Kvarnera i Hrvatskog audiovizualnog centra te u suorganizaciji s Općinom Fužine.