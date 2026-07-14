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83. Venecijanski filmski festival

Glumila je u kultnom 'Egzorcistu', a ni s 93 godine ne prestaje raditi: Ellen Burstyn primit će Zlatnog lava za životno djelo

ENTER-MOVIE-REQUIEM-DREAM-BURSTYN-OS
Stephen M. Dowell/NEWSCOM
VL
Autor
vecernji.hr
14.07.2026.
u 14:35

Oskarom nagrađena glumica Ellen Burstyn na ovogodišnjem, 83. po redu Venecijanskom filmskom festivalu primit će Zlatnog lava za životno djelo. "Wow! Ne samo da putujem u jedan od meni najdražih gradova na cijelom svijetu, već se vraćam kući noseći Zlatnog lava u naručju! Osjećam se tako počašćeno, sretno i ispunjeno zahvalnošću! Zaista, wow!", poručila je glumica

Oskarom nagrađena glumica Ellen Burstyn, legendarno lice filmova kao što su "Alice više ne stanuje ovdje" i "Egzorcist", bit će jedna od glavnih zvijezda ovogodišnjeg Filmskog festivala u Veneciji, gdje će joj biti uručen Zlatni lav za životno djelo.

Ova 93-godišnja ikona američke kinematografije osobno će prisustvovati 83. izdanju festivala kako bi primila nagradu na svečanoj projekciji novog kratkog filma "Flesh Impact" redateljice Maggie Gyllenhaal, u kojem glumi uz Dakotu Johnson i Petera Sarsgaarda. U emotivnoj izjavi, Burstyn nije krila svoje oduševljenje. "Wow! Ne samo da putujem u jedan od meni najdražih gradova na cijelom svijetu, već se vraćam kući noseći Zlatnog lava u naručju! Osjećam se tako počašćeno, sretno i ispunjeno zahvalnošću! Zaista, wow!", poručila je glumica.

Umjetnički direktor festivala Alberto Barbera Burstyn je nazvao glumicom "rijetkog intenziteta i istine". Istaknuo je kako je ona prisutna u američkoj kinematografiji više od pedeset godina, donoseći dubinu i složenost nezaboravnim ženskim likovima koji utjelovljuju proturječnosti i transformacije suvremene žene. Prema njegovim riječima, njezina umjetnost, koja je s dostojanstvom, ironijom i hrabrošću mogla osvijetliti bol i svakodnevnu otpornost, ostaje apsolutni model autentičnosti u izvedbi i građanskog angažmana unutar glumačkog zanata. Njezina sposobnost da udahne život kompleksnim ulogama učinila ju je jednom od najcjenjenijih umjetnica svoje generacije.

"The Exorcist" (1973)
Ellen Burstyn u "Egzorcistu" (1973)
Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive

Barbera je u svom osvrtu posebno istaknuo neke od najpoznatijih izvedbi Ellen Burstyn, uključujući njezine uloge nominirane za Oscara u kultnim filmovima kao što su "The Last Picture Show" Petera Bogdanovicha iz 1971., horor klasik "Egzorcist" Williama Friedkina iz 1973. te "Alice više ne stanuje ovdje" Martina Scorsesea iz 1974. godine, film koji joj je i donio prestižnu nagradu za najbolju glumicu. Ne smije se zaboraviti ni njezina uloga u psihološkoj drami "Rekvijem za snove" Darrena Aronofskog iz 2000. godine, koja je ponovno potvrdila njezin nevjerojatan raspon. Tijekom godina surađivala je s nekima od najvažnijih redatelja svoga vremena, među kojima su Alain Resnais u filmu "Providence", Paul Schrader u "Hardcoreu", Bob Rafelson u "Kralju Marvinovih vrtova" te Paul Mazursky u filmovima "Alex u zemlji čudesa" i "Harry i Tonto", a ostvarila je i zapaženu suradnju s Christopherom Nolanom u znanstveno-fantastičnom spektaklu "Interstellar" iz 2014. godine.

Njezina impresivna karijera, koja se proteže kroz više od šest desetljeća na filmu, televiziji i kazališnim daskama, donijela joj je rijetko priznanje poznato kao "Trostruka kruna glume". Naime, Burstyn je jedna od rijetkih izvođačica koja je osvojila Oscara, Emmy i Tony, tri najvažnije nagrade u svijetu zabave. Oscara je, kao što je spomenuto, osvojila za "Alice više ne stanuje ovdje", dok je nagradu Tony dobila iste godine za svoju ulogu u broadwayskoj predstavi "Same Time, Next Year". Njezina svestranost potvrđena je i na televiziji, gdje je osvojila dvije nagrade Emmy - jednu za gostujuću ulogu u seriji "Zakon i red: Odjel za žrtve" 2009. godine i drugu za ulogu u miniseriji "Political Animals" 2013. godine. Ukupno je šest puta nominirana za Oscara, a unatoč tome što je ušla u deseto desetljeće života, i dalje je aktivna. Nedavno je ponovno surađivala s redateljem Kornélom Mundruczóom na njegovoj nadolazećoj drami "Place to Be".

Zlatni lav za životno djelo počasna je nagrada koja se dodjeljuje pojedincima koji su dali značajan doprinos svijetu filma, a smatra se jednom od najprestižnijih počasti u filmskoj industriji. Ustanovljena je 1970. godine kao priznanje velikanima čiji je rad trajno obilježio sedmu umjetnost, a primanjem ove nagrade Ellen Burstyn pridružuje se panteonu kinematografskih legendi koje su prije nje primile istu čast. Među dosadašnjim dobitnicima nalaze se imena poput Charlieja Chaplina, Orsona Wellesa, Ingmara Bergmana, Jane Fonde, Martina Scorsesea i Tilde Swinton, što dodatno potvrđuje izniman status koji Burstyn uživa u svijetu filma.

Ovogodišnji, 83. po redu, Međunarodni filmski festival u Veneciji održat će se od 2. do 12. rujna 2026. godine, a potpuni program festivala bit će objavljen 23. srpnja. Odluku o dodjeli nagrade Ellen Burstyn donio je Upravni odbor Venecijanskog bijenala na preporuku umjetničkog direktora Alberta Barbere. Zanimljivo je da Burstyn neće biti jedina američka zvijezda koja će ove godine primiti Zlatnog lava za životno djelo jer na festivalu će istom nagradom biti počašćen i proslavljeni glumac, redatelj i producent George Clooney.

Ključne riječi
kultura filmski festival u Veneciji životno djelo Zlatni lav glumica film egzorcist Ellen Burstyn

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