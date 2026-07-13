Majstorice romantasyja stvorile su likove za obožavanje, zlikovce koje ćemo prezirati i svijet u kojem se lako izgubiti. Sve je spremno za godišnji!

Započeli su ljetni godišnji odmori za koje se mnoge čitateljice pripremaju uz neizostavnu listu najuzbudljivijih knjiga za plažu, putovanja i dugačke dane bez obveza. U obilju knjiga koje opuštaju, zabavljaju i nude savršen bijeg od svakodnevice, nijedan žanr nije toliko zavodljiv kao romantasy.

"Taj književni trend već je osvojio milijune žena i tinejdžerica kojima romantasy daje ono što književnost oduvijek čini – mogućnost identifikacije, bijega, ali i emocionalne katarze. Žene danas biraju priče u kojima su i ratnice i zaljubljene, i moćne i ranjive. Hrvatske čitateljice s velikim zanimanjem prate nove svjetske romantasy hitove, a Lumen i ovoga puta donosi naslove kojima vjerne obožavateljice trenda neće odoljeti. Pravi je trenutak da pripreme svoju ljetnu listu za čitanje – jer uz dobre romantasy romane, ljeto može početi i prije godišnjeg odmora”, ističe glavna urednica Lumena Miroslava Vučić.

Među Lumenovim novitetima nalaze se knjige iz svjetski poznatih serijala – Vještica lutalica Charisse Weaks, Bilo jednom slomljeno srce Stephanie Garber, Obećana magiji Elise Kove i Polukralj Melisse Landers.

Charissa Weaks: Skupljač vještica

Roman Skupljač vještica, prvi dio serijala Vještica lutalica Charisse Weaks, ima sve što je poželjno u romantasy priči – produhovljene likove, cool magiju, političke intrige, drevne bogove, zlokobnog zlikovca i iznimno romantičnu ljubavnu priču među zakletim neprijateljima. Charissa Weaks nagrađivana je autorica povijesnog fantasyja i spekulativne fikcije. Piše fantasy priče protkane magijom i romantikom.

Svake godine za Žetvena mjeseca Skupljač vještica odvede jednu ženu u Winterhold, dom besmrtnoga Kralja Mraza. Prije osam godina odveo je sestru Raine Bloodgood. Raina ima samo jednu želju: ubiti Kralja Mraza i Skupljača vještica. Napokon dobiva priliku da se osveti i spasi svoju sestru. No mračna prijetnja nadvija se nad njezin svijet i jedina je osoba koja joj može pomoći Alexus Thibault, Skupljač vještica. Što učiniti kad čudovište koje si željela ubiti postane junak spreman umrijeti za tebe?

Stephanie Garber: trilogija Bilo jednom slomljeno srce

Ovog ljeta čitateljice mogu kompletirati popularni trodijelni serijal Bilo jednom slomljeno srce Stephanie Garber. Nakon istoimenoga prvog dijela serijala ovih su dana izašla oba nastavka, Balada o nesretnoj ljubavi i Kletva za pravu ljubav. Majstorica pripovijedanja Stephanie Garber u ovim nam romanima daje sve ono što nam nasušno treba – likove koje ćemo obožavati, zlikovce koje ćemo prezirati i svijet u kojem ćemo se zanosno izgubiti.

U Baladi o nesretnoj ljubavi glavna junakinja Evangeline Fox mora se ponovno udružiti s Princem Srca. Ovog su puta pravila izmijenjena. Jacks nije jedini besmrtnik kojeg se Evangeline mora bojati. Točnije, možda je jedini kojemu može vjerovati, koliko god ga željela prezirati. Umjesto ljubavne čarolije koja joj je gotovo upropastila život, ubojita kletva prisilit će Evangeline i Jacksa da se bore sa starim prijateljima, novim neprijateljima i magijom koja se poigrava i umom i srcem. Evangeline je uvijek vjerovala vlastitu srcu, no više nije sigurna je li to pametno.

Hoće li istinska ljubav pobijediti kletvu – doznat ćemo u trećemu, završnom dijelu serijala, romanu Kletva za pravu ljubav. Sva tri romana o bolnoj ljubavi i lažima koje mame poput čarolije prevela je Ana Briški Đurđevac.

Elise Kova: Savez s Kraljem Vilenjaka i Ples s vilinskim princom

U globalni književni fenomen koji puni dvorane, ruši prodajne rekorde i okuplja generacije čitateljica koje u pričama o magiji pronalaze sebe, savršeno se uklopila i američka autorica uspješnica Elise Kova sa svojim petodijelnim serijalom Obećana magiji. Nakon prvog romana Savez s Kraljem Vilenjaka izašao je nastavak Ples s vilinskim princom.

Drugi dio serijala Obećana magiji fantastična je priča o djevojci Katriji i princu iz vilinskog svijeta, o strahu i moći, ljubavi i magiji. Je li Katria tek obična djevojka? I je li spremna prepustiti se pjesmi srca da bi spasila vilinski svijet? I... tko će nju spasiti od ljubavi od koje zazire cijelog života? Očaravajući romantasy o prijateljstvu, ljubavi i borbi protiv zlih sila nadahnut je bajkom o Pepeljugi i mitom o Erosu i Psihi. Knjigu je prevela strastvena obožavateljica žanra Ana Maria Žura.

Melissa Landers: Polukralj

Lumen je ovog ljeta započeo s objavljivanjem još jednog romantasy serijala. Pred hrvatskim je čitateljicama hit-roman Polukralj, prvi dio istoimene duologije Melisse Landers, autorice s top-ljestvice New York Timesa koja savršeno kombinira mračnu magiju dvorskih spletaka i nezaboravan ljubavni zaplet.

U kraljevstvu okovanome tajnama i palači zatrovanoj lažima vježbenica Cerise Solon poslana je služiti tajanstvenom kralju Kianu Hannibalu Mortaru koji svakim zalaskom sunca nestaje u ništavilu. Dok se zajedno utrkuju s vremenom da bi slomili tisućljetno obiteljsko prokletstvo prije njegova dvadeset i prvog rođendana, između njih se rađa zabranjena privlačnost koja bi mogla spasiti kraljevstvo – ili ih oboje uništiti. Može li se kralj spasiti od davne kletve i skorašnje smrti? Koju tajnu nad tajnama skriva Cerise? Odgovore nudi roman Polukralj u prijevodu Sare Zobel.

Novi romantasy romani u Lumenovu izdanju idealan su izbor za sve koji žele da im ljeto bude ispunjeno magijom, romantikom i strastvenim pustolovinama. Katkad je dovoljno otvoriti prvu stranicu i doživjeti ljetnu kulminaciju.