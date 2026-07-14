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KROZ MASIVE VELIKE KAPELE

Gradit će se najdulji tunel u Hrvatskoj, dug 14 kilometara

Oleg Butković sudjelovao je na svečanosti proboja tunela Kozjak, u sklopu projekta „Novi ulaz u Split“
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija
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Autor
Ivica Beti
14.07.2026.
u 15:49

Za usporedbu, trenutačno najduži cestovni tuneli u Hrvatskoj Sveti Rok i Mala Kapela zajedno su dugi oko 12 kilometara

HŽ Infrastruktura otvorila je pristigle ponude na javnoj nabavi za tehničku pomoć za nabavu i provedbu Alliance ugovora za projektiranje i građenje nizinske pruge Zagreb – Rijeka, odnosno dionica Karlovac – Skradnik i Skradnik – Krasica – Tijani. Vision Oy iz Finske ponudio je 1.020.000 eura plus PDV, a zajednica ponuditelja u kojoj su KPMG Croatia kao nositelj i Projekt jednako razvoj te Odvjetničko društvo Kallay & partneri iz Hrvatske s ponudom od 692.500 eura plus PDV. Slijedi evaluacija ponuda i donošenje odluke o odabiru. U HŽ Infrastrukturi ističu da je Alliance ugovor suvremeni model ugovaranja velikih i složenih infrastrukturnih projekata koji se temelji na partnerstvu između naručitelja i izvođača, čime se želi ubrzati proces izgradnje, odnosno javne nabave.

- Tehnička pomoć u tome procesu je neophodna jer spomenuti model do sada nije korišten u Hrvatskoj, pa će projekt nizinske pruge predstavljati prvu primjenu takvog pristupa u nacionalnome infrastrukturnom sustavu. Vrijednost radova, izvor financiranja i rok izgradnje definirat će se nakon izrade idejnog projekta i analize tržišnih cijena u trenutku raspisivanja natječaja za radove - napominju.

Nizinska pruga dio je triju značajnih transeuropskih prometnih koridora, Mediteranskog, koridora Baltičko more – Jadransko more i koridora Zapadni Balkan – istočni Mediteran, koji povezuju luku Rijeka s Mađarskom i ostalim srednjoeuropskim državama. Duljina pruge od Zagreba do Rijeke iznosit će oko 175 kilometara i bit će kraća za 56 kilometara u odnosu na postojeću duljinu. Planirana dvokolosiječna pruga bit će elektrificirana, projektirana za brzine do 160 km/h za putničke i 120 km/h za teretne vlakove, a na njoj bit će izgrađeno pet novih kolodvora i jedno stajalište.

Planirana je izgradnja više od 30 vijadukata i tunela, a među njima bit će i najdulji tunel u Hrvatskoj dug 14 kilometara koji će prolaziti kroz masive Velike Kapele. Za usporedbu, trenutačno najduži cestovni tuneli u Hrvatskoj Sveti Rok i Mala Kapela zajedno su dugi oko 12 kilometara. Nova pružna trasa neophodna je, napominju u HŽ Infrastrukturi, kako bi novoizgrađeni terminal Rijeka Gateway dobio svoj puni smisao, tj. kako bi što više tereta iz luke Rijeka do Mađarske i srednje Europe stizalo željeznicom. - Njezinom izgradnjom znatno će se povećati sigurnost i kapacitet željezničkog prometa, omogućiti prometovanje vlakova duljine 750 m, što otvara mogućnosti daljnjeg razvoja riječkoga lučkog bazena, pa i proširenje luke na otoku Krku (Omišalj), čime bi riječka luka ostvarila primat među lukama sjevernog Jadrana - pojašnjavaju.
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Ključne riječi
promet tunel HŽ Infrastruktura

Komentara 1

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Kockasti
16:15 14.07.2026.

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