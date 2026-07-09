Nagrada Joža Horvat dodijeljena Dinku Telećanu za putopis 'Tri daljine'

Književnik Dinko Telećan dobitnik je ovogodišnje nagrade "Joža Horvat" za knjigu "Tri daljine" u izdanju Profila, dodijeljene za najbolje putopisno književno djelo, objavljeno u dvogodišnjem razdoblju od rujna 2024. do kraja ožujka 2026. godine, bez obzira na rod i vrstu.

Nagrada Joža Horvat dodjeljuje se svake godine i to naizmjenično za najbolji neobjavljeni putopisni rukopis i za najbolje objavljeno putopisno djelo, a za nju se natječu autorice i autori iz Hrvatske i regije, odnosno oni koji pišu na jezicima s kojih nije potreban prijevod. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i brončanog medaljona s likom Jože Horvata, radom akademskog kipara Zorana Jurića.

Žiri u sastavu Dorte Jagić, Gordane Crnković i Jasena Boke od 17 pristiglih raznovrsnih rukopisa u najuži je izbor izdvojio pet knjiga, uz nagrađenu "Tri daljine", to su "S bijelim štapom put planina" Željka Brdala (Mozaik knjiga), "Putopisne vedute" Željka Ivankovića (Dobra knjiga), "Jošuino drvo" Nebojše Lujanovića (Fraktura) i "Nema mačaka lutalica u Švicarskoj" Ede Popovića (Libricon).

Na dodjeli u zagrebačkoj vili Arko, članica žirija Dorta Jagić istaknula je da je nagrada "Joža Horvat" Dinku Telećanu dodijeljena jednoglasno.

"Knjiga 'Tri daljine' donosi tri zapisa o putovanjima Vijetnamom, Argentinom i Marokom; izričaj mu je virtuozan i poetičan, misao produbljena do metafizičkih dometa, a ne izostaju ni ludizam i humor“, stoji, među ostalim, u obrazloženju.

Telećan je rekao da je čast dobiti Nagradu Joža Horvat iz više razloga. "Prije svega zbog čovjeka po kojemu nagrada nosi ime, zbog njegova lika i jedinstvenog djela, kako proputovanog, tako i napisanog", kazao je. Dodao je da mu je čast i zbog konkurenata s kojima se našao u užem izboru za nagradu, kazavši da bi izraz pet prijatelja bio prikladniji kao i zbog biranog društva u žiriju.

"Čast je i zbog još nečega što je meni važno, a to je činjenica da nagrada nije svedena na uske nacionalne okvire, nego obuhvaća, kako god taj prostor zvali - regijom ili drukčije – prostor na kojem se razumijemo, na kojem nam ne treba prijevod i za koji mi se čini da bi, kada su književne, ali i druge nagrade u pitanju, upravo trebao biti prostor s kojega se bira i na kojem se čitamo, razumijemo i surađujemo", rekao je Telećan. Svoj je govor završio zahvalom Joži Horvatu na svemu napisanom, proputovanom, proživljenom i preživljenom.

Nagrada "Joža Horvat" utemeljena je 2024. godine na poticaj Branislava Glumca radi očuvanja uspomene na slavnog pisca i promicanja putopisne književnosti, a pokrenuta je i nova biblioteka "Besa" u kojoj će se objavljivati nagrađeni rukopisi.

"Ovom nagradom želimo potaknuti pisanje vrijednih putopisa, ali i odati počast Horvatovoj supruzi Renati, prvoj ženi u tadašnjoj Jugoslaviji koja je oplovila svijet te zahvaljujući kojoj je HDP postao nositelj prava na Jožina djela", istaknula je glavna tajnica HDP-a Ana Brnardić. Dodala je da će prvi naslov u novoj ediciji biti prošlogodišnji nagrađeni rukopis Hrvoja Ivančića "Sve što nismo snimili".