Trifunović o piscu kojeg su pretukli zbog Srebrenice: Neće ga to zaustaviti, nastavit će on još glasnije

U manjinskom programu Pulskog filmskog festivala predstavljena je dugo očekivana drama “Tri tjedna kasnije”, koju je na temelju scenarija Vladimira Arsenijevića režirao Miroslav Terzić, a producent je poznati srpski glumac Branislav Trifunović. Radi se o drami temeljenoj na istinitim pričama o tragičnim posljedicama bullyinga u BiH i Srbiji, koju je prikazao ansambl odličnih mladih glumaca.

Na emotivnoj premijeri u Istarskom narodnom kazalištu posebno dugačak aplauz dobio je pisac Vladimir Arsenijević, kojeg su prije nekoliko dana u Beogradu pretukli jer je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve genocida u Srebrenici. Uz poklič “smrt fašizmu” zahvalio je pulskoj publici, koja ga je iznova nagradila pljeskom. Dan nakon projekcije namjeravali smo detaljnije porazgovarati o svemu što mu se dogodilo, ali Arsenijević se zbog posljedica napada morao vratiti u Beograd.

– Kad se sve to dogodilo, mi smo se taj dan čuli i, naravno, razgovarali o tome i ja sam mu rekao da ne mora u Pulu, ali on je rekao da baš zato mora doći. Uostalom, to je i njegov rodni grad. To što se dogodilo neće ga skrenuti s puta kojim kroči već trideset godina, baš naprotiv, mislim da će poslije ovoga nastaviti još jače. On je takav karakter, takav čovjek i ja sam mu se divio i prije nego što sam ga upoznao – rekao je emotivno Trifunović.

Govoreći o filmu u kojem se isprepliću fikcija i natruhe stvarnosti, prisjetio se tragedije koja ga je potaknula da se upuste u pripremanje filma “Tri tjedna kasnije”, koji su neposredno prije Pule predstavili na festivalu Karlovy Vary, na kojem je i nagrađen.

– Slučaj Alekse Jankovića bio je nešto što je potreslo ne samo mene nego i cijelu Srbiju. Beskonačno je važno što su njegovi roditelji govorili u javnosti o tome i onda sam ja osjetio potrebu nešto napraviti. Vladimir i ja sjeli smo s njegovom majkom i ona nam je sedam sati kronološki pripovijedala sve što se dogodilo. Kada je rekla: “Na pogreb su mu došle samo dvije djevojčice, a ostali su tri tjedna kasnije zajedno otišli na ekskurziju”, nešto se u meni slomilo – objasnio je Trifunović, dodajući da je film “Tri tjedna kasnije” posvećen i Mahiru Rakovcu iz Sarajeva, čiji su roditelji također pristali sudjelovati u projektu koji će govoriti o iskustvima djece koja trpe maltretiranje.

– Kada su se Aleksini roditelji počeli baviti tom temom, dnevno su dobivali na desetke poziva, mejlova i pisama roditelja čija deca prolaze isto to što su prolazili Aleksa i Mahir. I to mi je zapravo bilo užasno poražavajuće, toliko da je Gaga u jednom trenutku rekla da ona to više ne može podnijeti jer je potpuno nemoguće da svakodnevno procesuira toliko stvari, a iza sebe ima tragediju svog djeteta. U tom trenutku vjerojatno smo znali da na neki način moramo o tome progovoriti i razgovarati, skrenuti pozornost i da, mislim da je ovaj film poziv za razgovor – zaključio je Trifunović.