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cijenjena sveučilišna profesorica

Emilija Kokić podijelila tužnu vijest: 'Nedostajat ćeš nam, bila si dio naše pobjede na Eurosongu. Neka te prate anđeli'

Zagreb: Pjevačica Emilija Kokić
Foto: Borna Filic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
14.07.2026.
u 08:32

Putem Facebooka od nje se oprostila Emilija Kokić, pjevačica grupe Riva, kojoj je upravo Snježana Vego osmislila pobjednički styling za Eurosong 1989. godine

Hrvatska kulturna i modna zajednica izgubila je jednu od svojih najistaknutijih figura. U nedjelju, 12. srpnja 2026. godine, u 71. godini preminula je Snježana Vego, svestrana modna dizajnerica, kostimografkinja i cijenjena sveučilišna profesorica. Putem Facebooka od nje se oprostila Emilija Kokić, pjevačica grupe Riva, kojoj je upravo Vego osmislila pobjednički styling za Eurosong 1989. godine.

"Nedostajat ćeš nam draga Snježna Vego. Hvala ti što si svojim bojama činila da ovaj svijet izgleda kao ljepše mjesto... Tvoje kreacije bile su dio naše pobjede na Eurosongu. Hvala ti na tvojoj posebnosti... Neka te prate anđeli", napisala je Emilija. 

Rođena u Zagrebu 1956., Snježana je obrazovanje započela u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna te na Višoj tekstilnoj školi. Slikarstvo je studirala na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Josipa Biffela, gdje je diplomirala 1987. godine. Tijekom bogate karijere sudjelovala je na više od 50 modnih manifestacija, a istaknula se izložbama u Münchenu i zagrebačkoj Mimari, kao i revijom "Hrvatska korota" 1995. godine. Njezin kostimografski rad obuhvatio je brojne televizijske projekte i vodeća kazališta poput HNK, Gavelle i Komedije. Od 1987. godine bila je posvećena pedagoškom radu na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, napredujući do zvanja redovite profesorice u trajnom zvanju 2018. godine. Dugogodišnja članica ULUPUH-a bit će ispraćena u četvrtak, 16. srpnja 2026. u 10:45 sati na zagrebačkom Mirogoju.

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Ključne riječi
grupa Riva Eurosong smrt Emilija Kokić Emilija Kokic showbiz

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