Estonski ministar predvidio strašnu sudbinu Putinu: 'Takve se stvari događaju'

Ruski predsjednik Vladimir Putin suočava se s rastućim nezadovoljstvom u vlastitoj zemlji zbog posljedica rata u Ukrajini, tvrdi estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna, koji navodi da čak i dio ruskih oligarha sve više preispituje nastavak rata.

U intervjuu za njemačku medijsku mrežu RedaktionsNetzwerk Deutschland Tsahkna je rekao da među ruskim elitama raste sumnja u politiku Kremlja. „Čak i među oligarsima sve više njih sumnja u Putinov rat. Mnogi koji su prije godinu dana govorili o pobjedi više u to ne vjeruju“, izjavio je estonski ministar.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se Rusija suočava s ozbiljnom energetskom krizom izazvanom ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci sve češće napadaju ruske rafinerije i druga postrojenja, što je dovelo do nestašica goriva, dugih redova na benzinskim postajama i uvođenja ograničenja potrošnje u brojnim dijelovima zemlje.

Prema podacima poljske analitičke skupine Rochan Consulting, koja prati rat u Ukrajini, Rusiju je od početka godine pogodilo više od 194 napada dronovima, što je jedanaest puta više nego u istom razdoblju 2025. godine. Tsahkna je ocijenio da bi Putin mogao promijeniti ratne ciljeve i krenuti prema ozbiljnim pregovorima, ali je dodao i da bi se u Rusiji mogle dogoditi nepredvidive političke promjene. „Jednako je moguće da će jednog dana on i njegova obitelj iskočiti kroz prozor. Uostalom, takve se stvari u Rusiji događaju“, rekao je estonski ministar.

Ruski predsjednik posljednjih je tjedana i sam priznao da zemlja ima „problema“ povezanih s ratom. Nakon ukrajinskih napada na rafinerije u Krasnodarskom i Jaroslavskom području, stotinama kilometara udaljenima od ukrajinske granice, Putin je govorio o potrebi smanjenja posljedica napada na rusku infrastrukturu. „Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i reagiramo, ali svakako ćemo osigurati sigurnost zemlje i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica“, rekao je Putin na kongresu svoje stranke Jedinstvena Rusija u Moskvi.

Dodao je da će Rusija „svakako prevladati sve izazove“, uključujući napade na teritoriju zemlje i infrastrukturne objekte. Također je rekao da posebna radna skupina radi na osiguravanju opskrbe gorivom, dok se razmatra i potpuna zabrana izvoza dizela.

Posebno teško stanje zabilježeno je na Krimu, ukrajinskom poluotoku koji je Rusija anektirala 2014. godine. Tamošnje vlasti proglasile su „izvanredno stanje“ zbog prekida opskrbe električnom energijom i nestašice goriva, a stanovnike su pozvale da ograniče potrošnju energije.