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AKCIJA USKOK-A

Uhićen je Dario Šimić

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
14.07.2026.
u 08:44

Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.

Nova akcija USKOK-a zahvatila je i bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića te Nedu Livljanić, bivšu voditeljicu Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove nekadašnjeg Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Kako neslužbeno piše Jutarnji list, istražitelji sumnjaju da je Šimić, uz pomoć Livljanić, nezakonito ishodio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Prema dostupnim informacijama, predmet istrage odnosi se na način izdavanja potrebne dokumentacije za taj projekt.

Livljanić je javnosti već poznata po ranijem predmetu u kojem je također bila privedena zbog sumnji u nezakonitosti povezane s izdavanjem dozvola. Za sada USKOK nije objavio službene detalje istrage ni kaznena djela koja se osumnjičenima stavljaju na teret. Očekuje se da će nakon ispitivanja osumnjičenika biti poznato više informacija o cijelom slučaju.

Ključne riječi
USKOK Dario Šimić

Komentara 23

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MA
MarasG
09:09 14.07.2026.

I pored toga sto ima milione on,postenjacina ovo sebi dozvoli.E moj Dario kako si nisko pao!

23
234
09:12 14.07.2026.

"Velika poštenjačina", uzor mladima kako su ga mediji favorizirali .

Avatar horuk
horuk
09:04 14.07.2026.

Ima toga kod nas svugdje. To se mora pomesti sa čeličnom metlom.

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