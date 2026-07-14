Uhićen je Dario Šimić

Nova akcija USKOK-a zahvatila je i bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića te Nedu Livljanić, bivšu voditeljicu Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove nekadašnjeg Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Kako neslužbeno piše Jutarnji list, istražitelji sumnjaju da je Šimić, uz pomoć Livljanić, nezakonito ishodio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Prema dostupnim informacijama, predmet istrage odnosi se na način izdavanja potrebne dokumentacije za taj projekt.

Livljanić je javnosti već poznata po ranijem predmetu u kojem je također bila privedena zbog sumnji u nezakonitosti povezane s izdavanjem dozvola. Za sada USKOK nije objavio službene detalje istrage ni kaznena djela koja se osumnjičenima stavljaju na teret. Očekuje se da će nakon ispitivanja osumnjičenika biti poznato više informacija o cijelom slučaju.