Jelena Perčin i Ante Gelo vjenčali su se u tajnosti! Ceremonija je održana u krugu najbližih prijatelja

Glumica Jelena Perčin (45) i glazbenik Ante Gelo (51) stupili su u brak. Izvor blizak paru potvrdio je za Jutarnji da je vjenčanje održano u Italiji krugu najbližih prijatelja i obitelji, a trenutno su na medenom mejsecu. Par ne želi komentirati ovu informaciju, te svoju intimu žele zadržati za sebe. Što se tiče veze, iako su isprva čuvali svoju privatnost, sve se promijenilo nakon što su krajem 2025. godine snimljeni u strastvenom zagrljaju tijekom dočeka Nove godine u Dubrovniku. Kasnije su se zajedno fotografirali i na crvenom tepihu Večernjakove ruže, Danas više ne skrivaju svoju povezanost, redovito se pojavljuju na javnim događanjima te povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Podsjetimo, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu početkom lipnja je premijerno izvedena predstava Idealan muž, u režiji Aleksandra Popovskog. Među gostima se našao i glazbenik Ante Gelo, koji je došao podržati svoju partnericu Jelenu Perčin, koja tumači jednu od uloga. Par je tu prigodu zabilježio zajedničkom fotografijom koju je glumica podijelila na Instagramu. Već neko vrijeme u sretnom su odnosu i više nemaju potrebu skrivati svoju ljubav, pokazujući je i na javnim događajima i društvenim mrežama, a o svojoj vezi ipak nisu javno govorili, čuvajući intimu od medija.

Inače, 2024. godine na najprestižnijoj dodjeli nagrada Večernjakovoj ruži po prvi put su se zajedno pojavili i time potvrdili svoju ljubav. Gelo je nedavno objavio i veliku vijest koja je iznenadila njegove pratitelje – zajedno s pjevačicom Tatjanom Cameron Tajči nastupit će pred navijačima Svjetskog nogometnog prvenstva u Americi. Podsjetimo, jedna od naših najpoznatijih glumica, 45-godišnja Jelena Perčin, 19. siječnja proslavila je rođendan. Na Instagramu je podijelila brojne čestitke, a posebno je dojmila fotografija njezine kćeri Lote, profesionalne sportašice u jahanju, koja je majku poljubila u obraz uz poruku: "Sretan rođendan, mamice." Perčin je podijelila i fotografiju s partnerom Antom Gelom, koji ju je poljubio u obraz i pratio porukom: "Sretan rođendan, Jelena moja", uz nekoliko emotikona. Par je rođendan proslavio u jednom poznatom zagrebačkom restoranu, a glumica je podijelila još nekoliko čestitki svojih prijatelja.

U rujnu prošle godine Jelena Perčin gostovala je u emisiji Show na kvadrat, gdje je otvoreno govorila o odgoju troje djece i svojoj prošloj sportskoj aktivnosti. "Ponosna sam na kćer što se bavi jahanjem. I sama sam jahala, ali ni približno kao Lota. Nikada nisam bila sportski tip, ni tenisice ne posjedujem. Fascinira me njezina disciplina i posvećenost koju je samoinicijativno razvila još kao dijete. Pronašla se u jahanju, a svi uspjesi koje ostvaruje – potpuno su njezini", rekla je Perčin.

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Tijekom tog gostovanja, glumica je prvi put otvoreno govorila i o svom partneru Anti Geli, te o izazovima s kojima se susreću glumci. Osim toga, dotaknula se i svojih bivših brakova, iskustava razvoda i načina kako pronalazi podršku. "Ako razmišljaš o tome što je najbolje za razvoj djeteta i njegovu psihičku stabilnost, važno je da oba roditelja imaju pozitivnu sliku. Ne mogu zamisliti da svom djetetu kažem nešto loše ili pogrešno o ocu. Naravno, bilo je trenutaka ljutnje, ali ganjati pravdu i raspravljati o tome tko je u pravu – pitanje je ega", objasnila je. Na kraju je istaknula: "Imala sam problem dok je trajao brak, ali sada ga više nemam. Naravno da je bilo povreda i nepravdi, ali to moram riješiti sa sobom. Sigurno su i moji bivši supružnici imali svoje osjećaje i doživljavali situacije na svoj način."