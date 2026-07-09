Salman Rushdie: 'Vrijeme je da se pripremimo za borbu za koju sam mislio da smo je već dobili'

Književnik Salman Rushdie upozorio je da je sloboda govora diljem svijeta ponovno pod "ozbiljnim napadom".

Britansko-američkom autoru indijskog podrijetla u Londonu je uručena nagrada Liberatum Cultural Honour, na svečanosti održanoj pod geslom "Sloboda izražavanja". "Živim u Americi i nikada nisam mislio da će upravo ondje, u zemlji Prvog amandmana, vlasti tako ozbiljno napasti slobodu govora", rekao je Rushdie u razgovoru za Reuters neposredno prije svečanosti.

"Napadi na novinare, komičare, pisce, umjetnike i intelektualce zbog izražavanja drukčijih stavova pokazuju što vlasti zapravo misle o slobodi govora", rekao je. Dodao je da se vodi velika borba, ali i da postoji snažan otpor. "Primjerice, mnoge se knjige zabranjuju u knjižnicama, ali protiv tih zabrana vode se brojni postupci. U mnogim slučajevima oni završavaju uspješno", rekao je.

Sedamdesetdevetogodišnji pisac upozorio je da svijet prolazi kroz teško razdoblje. "Moja zemlja podrijetla je Indija i ondje je sloboda izražavanja također pod ozbiljnim udarom. Vrijeme je da se pripremimo za borbu za koju sam mislio da smo je već dobili. Pokazalo se da nismo. Samo smo je nakratko dobili."

Rushdie se suočava s prijetnjama smrću još od objave romana "Sotonski stihovi" 1988. godine. Knjiga je zabranjena u brojnim državama, a tadašnji iranski vrhovni vođa Ruholah Homeini proglasio ju je bogohulnom i izdao fatvu kojom je pozvao na Rushdiejevo ubojstvo. Pisac je 2022. godine tijekom javnog nastupa u New Yorku više puta izboden nožem. U napadu je izgubio vid na jedno oko, a trajno mu je oštećena i jedna ruka.

"Sretan sam što sam dobro. Prošle su gotovo četiri godine od napada i oporavio sam se koliko je to bilo moguće. To uopće nije loše", rekao je Rushdie, dodajući da ga oporavak nije usporio. "U posljednje tri godine objavio sam čak tri knjige, tako da sve ide dobro. Trenutačno radim na novoj knjizi, ali još je u ranoj fazi i prerano je govoriti o njoj."

Dobitnik nagrade Booker, Rushdie je objavio ukupno 23 knjige. On je četrnaesti dobitnik nagrade Liberatum Cultural Honour, koja se dodjeljuje za umjetnička postignuća i doprinos međukulturnom razumijevanju. Među prethodnim laureatima bili su Zaha Hadid i Francis Ford Coppola.

Veliki ljubitelj nogometa rekao je da s velikim zanimanjem prati Svjetsko prvenstvo. "Na prvenstvu igra nekoliko vrlo dobrih reprezentacija, a jedna od njih je Engleska. Dvoboj Harryja Kanea i Erlinga Haalanda bit će pravo zadovoljstvo gledati", rekao je osvrćući se na četvrtfinalni susret Norveške i Engleske.