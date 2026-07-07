Ponta Lopud Jazz Festival donosi tri večeri vrhunske glazbe na spoju elektronike, rocka i improvizacije

Ponta Lopud Jazz Festival, koji će se održati od 27. do 29. kolovoza, u svojem četvrtom izdanju donosi tri koncertne večeri pod otvorenim nebom, uz nastupe nekih od najuzbudljivijih imena današnje međunarodne jazz scene. Svaka festivalska večer bit će posvećena jednom od vodećih glazbenika suvremenog jazza i njegovu aktualnom projektu. U njima se suvremeni jazz susreće s elektronikom, folklorom, rockom i improvizacijom.

Prvu večer obilježit će nastup čileanske gitaristice i vokalistice Camile Meze te njezina projekta Portal. Meza je kao pjevačica, gitaristica i skladateljica zauzela prepoznatljivo mjesto na njujorškoj i međunarodnoj sceni, a kao voditeljica sastava objavila je pet albuma te se godinama redovito nalazi u izborima kritičara magazina DownBeat. O njezinu ugledu među kolegama govori i podatak da ju je jazz-ikona Pat Metheny odabrao za glazbenu voditeljicu ceremonije svog uvrštenja među „NEA Jazz Masters“ u Kennedy Centru u Washingtonu. Portal, njezin projekt objavljen za izdavačku kuću GroundUP Music, filmska je glazbena priča o majčinstvu i preobrazbi, u kojoj se suvremeni jazz spaja s latinoameričkim folklorom i bogatim elektroničkim teksturama. Na Lopudu će je pratiti Gabriel Chakarji (klavir), Alejandra Sofia (prateći vokal i klavijature) i Elé Howell (bubnjevi).

Drugu večer pozornicu će preuzeti pijanistica i vokalistica Rachel Eckroth i bubnjar John Hadfield, koji će predstaviti svoj zajednički projekt Speaking in Tongues. Eckroth je glazbenica iznimne stilske širine nominirana za nagradu Grammy, dugogodišnja klavijaturistica i aranžerka za rock-zvijezdu St. Vincent, a poznata je i po suradnjama s Chrisom Bottijem i KT Tunstall. Hadfield je skladatelj, bubnjar i perkusionist koji je sudjelovao na više od stotinu snimki s umjetnicima kao što su Yo-Yo Ma i Lenny Pickett (Tower of Power). Svirao je i udaraljke za glazbu u velikim holivudskim filmovima, uključujući onu nagrađenu Oscarom za film Joker (2020) te glazbu za filmove Gemini Man (2019) i Drive-Away Dolls (2024). Njihov zajednički projekt Speaking in Tongues, nastao 2023., duboko je ukorijenjen u improvizaciji, a skladbe su oblikovane tako da ostave prostor slobodnom, nepredvidivom i nesputanom glazbenom toku.

Festival će zatvoriti nastup saksofonista Donnyja McCaslina, poznatog po sudjelovanju na posljednjem albumu Davida Bowieja, Blackstar (2016), koji će na Lopudu predstaviti svoj novi album Lullaby for the Lost. Riječ je o smjelom jazz-rock projektu obilježenom snažnim gitarističkim zvukom, koji upija energiju Neila Younga, sastava Rage Against the Machine i Nine Inch Nails, te ju pretače u progresivne, energične skladbe. McCaslin na pozornicu dovodi svoje dugogodišnje suradnike: Jasona Lindnera (klavijature), suosnivača benda Groove Collective Jonathana Marona (bas) te Antonija Sáncheza (bubnjevi), četverostrukog dobitnika nagrade Grammy i jednog od najtraženijih bubnjara svjetske jazz scene.

Svaku festivalsku večer zaokružit će jam session, prostor u kojem se sudionici festivala pridružuju svojim mentorima i majstorima te kroz improvizaciju zaranjaju u nepoznato. Prve večeri jam session pod vodstvom vokalistice i umjetničke direktorice festivala Thane Alexe bit će posvećen elektroničkom zvuku i improvizaciji, odnosno sviranju bez notnih zapisa i unaprijed zadane strukture, uz naglasak na korištenju elektronike, loopova i skladanja u trenutku. Druge večeri sudionici festivala izvodit će glazbu koju su skladali ovogodišnji mentori i masteri, dok će posljednji jam session ujedno označiti svečano zatvaranje festivala, uz završno festivalsko druženje.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događanja koji se održao od 25. do 28. lipnja i bio je posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.

Sve informacije o programu, ulaznicama i popratnim sadržajima bit će dostupne na pontalopud.hr te na društvenim mrežama Kreativne platforme Ponta Lopud.