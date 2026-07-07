Snima se priča o mračnim tajnama Facebooka, redatelju već prijete

Šesnaest godina nakon Oscarom nagrađene "Društvene mreže" scenarist i redatelj Aaron Sorkin vratio se priči o Facebooku. Njegov novi film "The Social Reckoning" premijeru će doživjeti 9. listopada, a temeljen je na istinitoj priči o zviždačici Frances Haugen, koja je razotkrila neke od najmračnijih tajni te goleme tehnokompanije.

"The Social Reckoning", u kojem je Sorkin ovog puta preuzeo i redateljsku palicu od Davida Finchera, više nije ni blizu originalne priče o genijalnim studentima s Harvarda koji u naletu kreativnosti mijenjaju svijet. Sam Sorkin je, u nedavnom intervjuu za Vanity Fair, sažeo razliku između dva filma kazavši da je "Društvena mreža" govorila o tome kako je Facebook izumljen, a "The Social Reckoning" govori o onome što je postao. "Ne postoji život koji Facebookov algoritam nije dotaknuo i taj je utjecaj oblikovao sve. Stoga je vrijeme da kažemo više."

Radnja filma temelji se na istinitoj priči, razotkrivanju takozvanih "Facebook Files" 2021. godine iza kojeg je stajala zviždačica Frances Haugen. Film prati Haugen, mladu inženjerku u Facebooku koju tumači Mikey Madison, dok donosi odluku života i pokušava prokrijumčariti desetke tisuća dokumenata kako bi ih predala novinaru Wall Street Journala Jeffu Horwitzu, kojeg glumi Jeremy Allen White. Ti su dokumenti otkrili šokantnu istinu koju je čelnik Facebooka Mark Zuckerberg do tada odlučno poricao – Facebook je bio itekako svjestan štetnih posljedica svojih platformi, od poticanja govora mržnje, dezinformacija i nasilja, do negativnog utjecaja na mentalno zdravlje tinejdžera, no svjesno je davao prednost profitu ispred sigurnosti korisnika. Sorkin ovu priču opisuje kao modernu verziju borbe Davida i Golijata, "gdje nas je Golijat pozvao na zabavu, a zatim nam podvalio drogu u piće".

No iako je riječ o nastavku "Društvene mreže", uloga sada omraženog šefa Facebooka Zuckerberga nije ponovno pripala Jesseju Eisenbergu, čija je izvedba postala kultna i donijela mu nominaciju za Oscara. Eisenberg je, potvrdio je Sorkin, odbio ponudu da reprizira ulogu jer "jednostavno više nije želio imati veze s Markom Zuckerbergom". Ulogu je na kraju dobio Jeremy Strong, zvijezda "Nasljeđa", poznat po fanatičnoj predanosti svom poslu i "method" pristupu glumi. Strong je zato, nimalo iznenađujuće, gledao svaki javni nastup i intervju koji je Zuckerberg ikad dao i, prisjetio se Sorkin, kada se prvog dana pojavio na setu i rekao "dobro jutro", već je govorio kao Mark. A iako je osobno kritičan prema Zuckerbergu, redatelj i scenarist je naglasio da je pisanju njegova lika u filmu pristupio profesionalno: "Ne mogu osuđivati Marka Zuckerberga dok pišem o njemu. Taj lik morate pisati kao da se pred Bogom opravdavate zašto bi trebao biti pušten u raj."

Uz Stronga, Madison i Whitea, impresivnu glumačku postavu čine i Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen i komičar Bill Burr. Već sada očekivanja su golema, ne samo zbog kultnog statusa "Društvene mreže" nego i zbog aktualnosti teme. Posljedice zviždačkog čina Frances Haugen još se osjećaju, a Sorkin je svjestan potencijalne reakcije. Otkrio je da su ih Zuckerbergovi odvjetnici već kontaktirali s porukom "Budite oprezni". Na pitanje brine li ga gnjev moćnika iz Silicijske doline, Sorkin je u svom stilu, tek napola u šali, zaključio: "Mislim, postoji li šansa da me isporuče u neki zatvor u El Salvadoru? Da, sigurno."