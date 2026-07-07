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Intervju Suzana Perić

Na početku karijere uspjela sam rasplakati Polanskog i razbjesniti Morriconea

Autor
Milena Zajović
07.07.2026.
u 12:30

Legendarna montažerka glazbe, Suzana Perić, s kojom smo razgovarali na Ponta Lopud Film Festivalu, radila je na 200 hollywoodskih filmova, među kojima su i "Gospodar prstenova", "Pijanist", "Barbie", "Philadelphia", "Kad jaganjci utihnu", "Doba nevinosti" i "Male žene"

Kada bih nabrojila filmove "Gospodar prstenova", "Pijanist", "Barbie", "Philadelphia", "Kad jaganjci utihnu", "Doba nevinosti" i "Male žene", pa pitala što ih povezuje, prvi odgovori bili bi ogroman broj nominacija za Oscar i podjednako veliki uspjesi na kinoblagajnama. Manje očit, ali jednako točan, bio bi jedno hrvatsko ime: Suzana Perić, članica Američke akademije filmskih znanosti i umjetnosti, koja je već desetljećima jedna od najtraženijih montažerki filmske glazbe na svijetu. Iako ogromno ime u krugovima koji to znaju prepoznati, gospođa Perić nikada nije razvila auru zvijezde: izrazito je skromna, čak pomalo samozatajna žena znatiželjnoga pogleda koja se rado odazvala mojem pozivu da na nedavnom Ponta Lopud Film Festivalu porazgovaramo o njezinoj impresivnoj karijeri.

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intervju Barbie Pijanist kad jaganjci utihnu Gospodar prstenova Roman Polanski Ennio Morricone filmska glazba glazba Suzana Perić film

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