Ponta Lopud Book Bridge otvara dijalog o književnosti i njezinim izazovima u suvremenom svijetu

Otok Lopud, sa svojom bogatom poviješću i prepoznatljivim pejzažima, od 18. do 20. rujna postaje mjesto susreta domaćih i inozemnih književnih glasova na drugom izdanju Ponta Lopud Book Bridgea. Kroz pažljivo osmišljen program u Kneževom dvoru i parku Đorđić Mayneri festival nudi predavanja, radionice, čitanja, rasprave i dodatne sadržaje koji slave raznolikost međunarodnih autora i književnih formi.

Prvi dan festivala, 18. rujna, otvorit će radionica "Kreativno pisanje i književnost" u Kneževom dvoru s uglednim autoricama Dortom Jagić i Stašom Aras, koje će sudionike potaknuti na istraživanje vlastitih narativa i kreativnih pristupa pisanju. Službeno otvorenje festivala prate pozdravna riječ osnivača, predstavljanje predstojećih aktivnosti te proglašenje pobjednika natječaja za kratku priču inspiriranu temom lopudskog hotela Grand. Inicijator susreta James Candon, profesor Billy Gray i novinar i autor Srđan Sandić potom će otvoriti raspravu "Književnost u kontekstu sukoba" uz predstavljanje romana "The Resurrection Man" irskog autora Eoina McNameea, promišljajući ulogu pisca u društvenim turbulencijama. Poslijepodnevni čitateljski segment donose Dorta Jagić, Srđan Sandić i Lucy Caldwell uz moderatoricu Stašu Aras, a večer će zaključiti monodrama "The Dead House" u izvedbi Martina Beanza Warda, koja kazališno progovara o gubitku, tradiciji i identitetu.

Drugog dana u Kneževom dvoru profesorica Heather Laird održat će predavanje o etičkim načelima i suvremenim trendovima u ženskoj irskoj prozi. Slijedi predstavljanje romana "Ekspozicija tame" autora Marka Gregura, u kojem će sudjelovati ekonomistica i spisateljica Danijela Crljen. Čitanja djela Catrione Shine ("Habitat"), Colina Walsha ("Kala") i Martine Devlin ("Charlotte") predstavit će raznovrsnost suvremene proze, a program će kulminirati u parku Đorđić Mayneri, gdje će Zlatan Stipišić Gibonni i Staša Aras kroz čitanje zbirke tekstova "Drvo", nadahnutih Gibonnijevim stihovima, povezati glazbu i pisanu riječ.

Posljednji dan započinje radionicom "Mining Memories" autorice Cauvery Madhavan, koja će u Kneževom dvoru potaknuti sudionike na literarno istraživanje osobnih iskustava. Potom slijede čitanja Wendy Erskine i Dorte Jagić, a panel-rasprava "Odgovornosti i položaj autora u političkim trendovima" uz sudjelovanje Shanea Tivenana, Seida Serdarevića, Danijelu Crljen i Marka Gregura, koju će moderirati Srđan Sandić, otvorit će pitanja o izazovima suvremenog pisanja u kontekstu društvenih promjena. Završnica festivala posvećena je predstavljanju novog romana "Usta puna mora" Jurice Pavičića i nastupu Gormflaith Ní Shíocháin Ní Bheoláin, koja će u Hotelu Glavović izvesti tradicionalne irske pjesme.

Ponta Lopud Book Bridge tijekom tri dana potiče interdisciplinarnu kreativnu razmjenu i povezuje domaće i međunarodne autore. Sva događanja besplatna su i otvorena javnosti, a detalji su dostupni na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Ponta Lopud.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događanja koji je održan od 26. do 28. lipnja i bio posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj, koji je od 28. do 30. kolovoza na otok privukao ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.