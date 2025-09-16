Naši Portali
novi uzbekistanski zakon

Pročitanom knjigom zatvorenici smanjuju svoju kaznu za tri dana

Školski pribor
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Tea Radović
16.09.2025.
u 11:46

Uzbekistanski Senat je uz novi zakon o skraćivanju kazni donio i službeni popis knjiga na kojemu se nalaze Kafka i Hemingway

Zatvorenici u uzbekistanskim zatvorima prije nekoliko su dana dobili sretne vijesti. Naime, uzbekistanski Senat donio je zakon koji zatvorenicima omogućuje skraćivanje njihovih kazni i to, ni više ni manje, nego čitanjem. Ono što za početak moramo znati jesu glavna pravila: prvo, svaka pročitana knjiga vrijedi tri dana smanjenja kazne, a drugo, svaki zatvorenik može na godišnjoj razini smanjiti svoju kaznu do maksimalno trideset dana. Iznimke, naravno, postoje - ovaj zakon ne vrijedi za one koji služe doživotne kazne, a prema riječima i procjenama dužnosnika, to znači da bi više od 13500 uzbekistanskih zatvorenika moglo biti obuhvaćeno novim zakonskim odredbama.

Postoji, međutim, još nekoliko vrlo važnih stvari koje bismo trebali znati o novom uzbekistanskom zakonu, jer je za ovu situaciju kreiran službeni popis od deset knjiga koje zatvorenici mogu birati kao svoje štivo. Stručnjak iz Republikanskog centra za duhovnost i obrazovanje, Begmat Ochilov, rekao je da je popis knjiga osmišljen kako bi pokrio širok raspon područja.

- Čitanje omogućuje zatvorenicima da razmišljaju o sebi i razumiju druge. To izravno utječe na njihov moralni odgoj i pomaže u sprječavanju budućih zločina - rekao je. Već spomenuti popis sadrži knjige od uzbekistanskih djela do međunarodnih književnih klasika, a redom su to: "Starac i more" Ernesta Hemingwaya, "O ratu" Karla von Clausewitza, "Američka tragedija" Theodora Dreisera, "Tri ratna druga" Ericha Marie Remarquea, "Fahrenheit 451" Raya Bradburyja, "Proces" Franka Kafke, "Martin Eden" Jacka Londona, "O'tkan kunlar" Abdulla Qodiriyja, zatim "Strategija razvoja novog Uzbekistana" te "Knjiga vođa". Također, valja napomenuti kako će nakon čitanja svake knjige zatvorenici polagati poseban ispit kako bi se utvrdilo jesu li razumijeli sadržaj, a cjelokupni sustav nadzirat će posebno povjerenstvo sačinjeno od ​​predstavnika lokalnih vijeća, civilnog društva, samoupravnih tijela i zatvorskih uprava. Naravno, kazna zatvora biti će smanjena samo ukoliko zatvorenik položi ispit.

Shakhrizod Shokirov, dužnosnik Ministarstva unutarnjih poslova Uzbekistana, kazao je kako je ovaj zakon donesen nakon proučavanja međunarodnih reformi. U Brazilu, primjerice, jedna pročitana knjiga vrijedi čak četiri dana smanjenja kazne, a slične prakse aktivne su i u Italiji i Boliviji.

Uzbekistanski odvjetnici i stručnjaci za obrazovanje pozdravili su novu mjeru. Begmat Ochilov dodao je kako ona može potaknuti zatvorenike da vrijeme provode učeći, umjesto besposličareći, a dužnosnici kažu da ovaj zakon odražava pomak u pravosudnom sustavu zemlje prema rehabilitaciji i obrazovanju, no uspješnost programa, naravno, ovisi o dosljednoj provedbi.

Ključne riječi
kultura zatvor knjige

