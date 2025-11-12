Naši Portali
Dodjeljene Kožarićeve nagrade mladim umjetnicima

Pokretnim stepenicama, silaznim i uzlaznim, pobjedu je odnio Josip Rončević

Zagreb: U Muzeju suvremene umjetnosti proglašeni su pobjednici 5. natječaja za mlade umjetnike Ivan Kožarić
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
12.11.2025.
u 14:35

Nagrađeni su i Dora Ramljak i Mihael Klanjčić, a Nagradu za mlade umjetnice i umjetnike "Ivan Kožarić" dodjeljuje MSU. Nagrada nosi ime istaknutog hrvatskog umjetnika Kožarića (1921.-2020.), kao omaž autoru koji je osvajanjem vlastitih kreativnih sloboda otvarao nove putove mnogim generacijama hrvatskih umjetnika te je i sam aktivno pratio i rado podupirao prve korake mladih kolega

Josip Rončević, Dora Ramljak i Mihael Klanjčić dobitnici su Nagrade za mlade umjetnice i umjetnike "Ivan Kožarić" koja je dodijeljena je u Muzeju suvremene umjetnosti. 

Josip Rončević prvu je nagradu i 4000 eura bruto dobio za akrilik na platnu pod nazivom "Pokretne stepenice (uzlazno) / Pokretne stepenice (silazno)". Glavna je tema rada nastojanje da u fokusu ostane slikarstvo samo, a ne ono što prikazuje, ističe se u obrazloženju nagrade. 

"Sam naslov upućuje na obrnuti prikaz - isti motiv u suprotnom smjeru - pa upravo on potiče dvojbu: vjerovati naslovu ili prikazu", obrazložila je povjesničarka umjetnosti i članica žirija Ivana Završki te dodala da upravo takav autorov postupak pokazuje kako sam čin gledanja može biti uvjetovan jezikom. 

Josip Rončević rođen je 1991. godine u Zadru gdje je završio gimnaziju. U Zagrebu je 2015. diplomirao na Grafičkom fakultetu, a iste godine upisao slikarski odsjek na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tijekom studija dobio je nekoliko priznanja za svoj rad, sudjelovao je u uredništvu časopisa Skica, a 2020. je diplomirao sa pohvalom iz latinske klasifikacije summa cum laude. Izlagao je na sedam samostalnih i dvadesetak skupnih izložbi od kojih se mogu istaknuti Igra sporta i umjetnosti (HDLU, Zagreb), Erste fragmenti 16 (Lauba, Zagreb), Eterični narativi (Galerija Kranjčar) i 35. salon mladih (HDLU, Zagreb), pri kojem je sunagrađen Nagradom Iva Vraneković – Vladimir Dodig Trokut, umjetnici umjetniku

Dori Ramljak dodijeljena je druga nagrada 3400 eura bruto za video-esej "Radial Drift" koji je, navela je Završki, transmedijski rad koji znanost i umjetnost povezuje u začudan eksperiment te koji dojmljivo dočarava neraskidivost prirodnih veza. 

Treću nagradu i 2700 eura dobio je Mihael Klanjčić za transparentni pleksiglas u boji pod nazivom "Bez naziva (stepenica 1)", a koji je opisan kao rad koji premještanjem svakodnevnih predmeta u umjetnički kontekst preispituje pojam ready-madea i njegove reinterpretacije. 

"U suptilnoj šetnji između umjetničkog i neumjetničkog konteksta prepoznaje se umjetnikova znatiželja, ali i poticaj promatraču da probudi vlastitu", naglasila je Završki.

Muzej suvremene umjetnosti raspisao je natječaj za Nagradu "Ivan Kožarić" uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba.

Svrha natječaja je podupiranje suvremenog umjetničkog stvaralaštva mladih umjetnika, a natječajem se osiguravaju sredstva za otkup radova mladih umjetnika do navršenih 35 godina za fundus Muzeja suvremene umjetnosti. 

Nagrada nosi ime istaknutog hrvatskog umjetnika Ivana Kožarića (1921.-2020.), kao omaž velikom autoru koji je osvajanjem vlastitih kreativnih sloboda otvarao nove putove mnogim generacijama hrvatskih umjetnika te je i sam aktivno pratio i rado podupirao prve korake mladih kolega.

Ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić najavila je promjenu koncepcije nagrade od sljedeće godine. Od zaprimljenih prijava odabrat će se sedam radova koji će biti izloženi u Muzeju, a od njih će se odabrati tri koja će dobiti nagrade. Prvonagrađeni rad bit će uvršten u zbirku Muzeja. 

O dobitnicima je odlučio žiri u kojemu su bili voditeljica Atelijera Kožarić Radmila Iva Janković, ujedno i predsjednica žirija, ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić, povjesničarka umjetnosti Ivana Završki, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke crteža, grafika, plakata i radova na papiru MSU-a Kristina Bonjeković-Stojković, umjetnik Antonio Kutleša te Tanja Dabo u ime Grada Zagreba.

mihael klanjčić mladi umjetnici nagrada Ivan Kožarić MSU Josip Rončević

