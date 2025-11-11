Plenković zbog knjige o Domovinskom ratu prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa?

Danas je otvoren Interliber, najveći sajam knjiga i autora na čijem su se početku, kao i svake godine, gradonačelnik Tomislav Tomašević, ministrica Nina Obuljen-Koržinek i premijer Andrej Plenković uputili u obilazak štandova sajma.

I dok je gradonačelnik kao i obično inzistirao na tome da plati odabrane naslove, Plenkovića su nakladnici zasuli poklonima.

Od Mozaika knjiga, dobio je knjigu "Hrvatski sportaši" Vida Jakše Opačića, "Maslac" Asako Yuzuki, "Futur treći" Sandre Vlašić, "Pisma iz Pekinga" Vida Barića, ali i fotomonografiju "Domovinski rat - Priča o pobjedi" Mozaik knjige koja sama košta 90 eura, a njeno se još luksuznije izdanje prodaje za vrtoglavih 2199 eura.

Time je premijer, čini se, nesvjesno prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa kojega je osobno potpisao 6. svibnja 2022. godine, a čiji članak 15 određuje da dužnosnik "smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja".

Samo vrijednost fotomonografije koju je dobio na štandu Mozaika knjiga, ne računajući ostale knjige istog nakladnika, u kunskoj protuvrijednosti na dan zadnjeg tečaja iznosila bi oko 678 kuna, dakle više od postavljenog zakonskog limita.

Je li premijer bio svjestan da prihvaćanjem poklona ulazi u problem, teško je znati, ali njegov protokol je to svakako mogao imati na umu - pa čak i usred gungule Interlibera.