Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Interliber

Plenković zbog knjige o Domovinskom ratu prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa?

Premijer s debelom vrećicom Mozaika knjiga
pixsell
Autor
Milena Zajović
11.11.2025.
u 16:09

U paketu Mozaik knjige, premijer je na poklon dobio fotomonografiju "Domovinski rat - Priča o pobjedi" Mozaik knjige vrijednu 90 eura, čije se još luksuznije izdanje prodaje za vrtoglavih 2199 eura

Danas je otvoren Interliber, najveći sajam knjiga i autora na čijem su se početku, kao i svake godine, gradonačelnik Tomislav Tomašević, ministrica Nina Obuljen-Koržinek i premijer Andrej Plenković uputili u obilazak štandova sajma.

I dok je gradonačelnik kao i obično inzistirao na tome da plati odabrane naslove, Plenkovića su nakladnici zasuli poklonima. 

Od Mozaika knjiga, dobio je knjigu "Hrvatski sportaši" Vida Jakše Opačića, "Maslac" Asako Yuzuki, "Futur treći" Sandre Vlašić, "Pisma iz Pekinga" Vida Barića, ali i fotomonografiju "Domovinski rat - Priča o pobjedi" Mozaik knjige koja sama košta 90 eura, a njeno se još luksuznije izdanje prodaje za vrtoglavih 2199 eura.

Time je premijer, čini se, nesvjesno prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa kojega je osobno potpisao 6. svibnja 2022. godine, a čiji članak 15 određuje da dužnosnik "smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja".

Samo vrijednost fotomonografije koju je dobio na štandu Mozaika knjiga, ne računajući ostale knjige istog nakladnika, u kunskoj protuvrijednosti na dan zadnjeg tečaja iznosila bi oko 678 kuna, dakle više od postavljenog zakonskog limita.

Je li premijer bio svjestan da prihvaćanjem poklona ulazi u problem, teško je znati, ali njegov protokol je to svakako mogao imati na umu - pa čak i usred gungule Interlibera.

Ključne riječi
zakon o sukobu interesa Interliber Andrej Plenković Mozaik Knjiga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Andrej Plenković na otvorenju 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber
Otvoren je Interliber!

Zagrebački sajam knjiga otvorio Plenković, uključio se i dobitnik Bookera Paul Lynch

Tomašević poručio da tehnologija ponekad može zakazati a knjiga nikada, paviljone 5, 6, 7 i 7a ispunilo je više od 360 izlagača iz 15 zemalja, a pripremljeno je više od 200 sati stručnog i zabavnog programa na četiri pozornice, uključujući radionice, panele, kvizove, druženja s autorima i brojne aktivnosti koje slave knjigu i znanje. Sajam traje do nedjelje, ulaz na sve je besplatan

Booker Prize 2025
Bookera 2025. osvojio je....

David Szalay - prvi mađarsko-britanski dobitnik koji se ne osjeća ni kao Mađar ni kao Britanac

Nagrađen je za roman "Flesh" (Meso) koji se proteže između Mađarske i Londona i uključuje lik koji se nije osjećao kao kod kuće ni na jednom mjestu. Za ovu nagradu mogu konkurirati sve knjige koje su napisane na engleskom jeziku, a objavljene su u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Republici Irskoj. Osim nagrade od 57.000 eura za pobjednika, pisci njome dobivaju na popularnosti i imaju koristi od povećane prodaje knjiga

Koncert Popevke Zagrebu uz Dan grada, 50 god. Krapinskog festivala i 25 god. Radija Kaj
Donosimo izvatke iz biografije Kiće Slabinca

'Tri mrtvaca dnevno, meni dosta za kino! Tukli smo se tko će ministrirati na pogrebima'

Glazbenikova životna priča "Krunoslav Kićo Slabinac – Kad umjetnost dodirne dušu" Dubravke Bouše, opsežno je izdanje od 900 stranica koje je predstavljeno prošlog tjedna u Zagrebu. To nije tek biografija, nego knjiga o senzibilitetu i posvećenosti umjetnosti, o čovjeku koji je glazbu nosio kao dio svog bića i koji je, kako Bouša piše, "u publici budio doživljaj umjetnosti i radost ljudskog bivanja"

Zagreb: Razgovor s Juricom Pavičićem na Festivalu svjetske književnosti
"Usta puna mora"

Duboko zakopane tajne povezane s ratnom prošlošću: Jurica Pavičić na Interliberu predstavlja svoj novi roman

Roman "Usta puna mora" započinje kad nedaleko od Trogira more izbaci tijelo utopljenika. Otisci mrtvog muškarca ne podudaraju se ni s jednom bazom podataka i nitko nije prijavio njegov nestanak... Kada slučaj privuče pozornost umirovljenog novinara Gorana Najeva, započinje istraga koja ga vodi kroz različite dijelove Hrvatske i Bosne i Hercegovine, razotkrivajući duboko zakopane tajne povezane s ratnom prošlošću

Učitaj još

Kupnja