Studio za suvremeni ples priprema novu predstavu u suradnji s renomiranom belgijsko-nizozemskom umjetnicom Astrid Boons

Studio za suvremeni ples u suradnji s renomiranom belgijsko-nizozemskom umjetnicom Astrid Boons priprema novu predstavu "Mica /ˈmʌɪkə/", koja će premijerno biti izvedena 22. prosinca u Zagrebačkome kazalištu mladih ,koji je ujedno i koproducent projekta. Predstavu izvode Dora Pocedić, Marta Krešić, Filipa Bavčević, Nastasja Štefanić Kralj, Viktoria Bubalo i Ema Crnić, a reprizna izvedba na rasporedu je 23. prosinca.

"Mica /ˈmʌɪkə/" nastaje u krajoliku pritiska, ondje gdje tragovi života opstaju u erodiranim materijalima i formama – u okruženju otpora u kojem se transformacija pretvara u nužnost preživljavanja. Naziv predstave potječe od skupine metamorfnih minerala građenih od bezbroj tankih, savitljivih slojeva, od kojih je svaki zapis kompresije i izdržljivosti. Nastala djelovanjem topline i nestabilnosti, mica se savija, preslaguje i reflektira, zadržavajući tragove vlastitog nastanka.

Astrid Boons, poznata po svojim emocionalno snažnim i duboko utjelovljenim izvedbama, u svom novom radu otvara prostor promišljanju o tome što znači živjeti, mijenjati se i razvijati zajedno. Polazeći od struktura i napetosti suvremenog društva, "Mica" istražuje krhku ravnotežu između povezanosti i izolacije, između čežnje za pripadanjem i osjećaja izdvojenosti. Tijela ostavljaju zapis – svako od njih nosi odjeke drugih, oblikovano zajedničkim sjećanjem i mogućnošću budućnosti. Koreografija pristupa tom stanju kao načinu promišljanja odnosa tijela prema promjeni. U vremenu društvene i ekološke nestabilnosti, postavlja pitanje: kakve verzije budućnosti mogu nastati ako ostanemo uz pritiske koji nas oblikuju – ako tijelu dopustimo da traži oblike prilagodbe umjesto otuđenja?

Foto: Studio za suvremeni ples

"Mica /ˈmʌɪkə/" zamišlja tijela koja reagiraju poput minerala – akumulirajući, prelamajući, taložeći povijesti. Unutar pukotine, refleksija se umnožava, a budućnost nije horizont pred nama, već puls unutar slojevitosti samog vremena: okruženje koje nosi sjećanje kao živu prisutnost, gdje tijela otkrivaju nove načine opstanka.

Autorica i koreografkinja predstave je Astrid Boons, dok je asistentica koreografije Karolina Szymura. Kostimografiju i scenografiju potpisuje Zdravka Ivandija Kirigin, a asistentica je Ana Roko. Autor glazbe je Miguelángel Clerc Parada, a oblikovanja svjetla potpisuje Tomislav Maglečić. Vizuale potpisuje Tihomir Filipec, producent je Ivan Mrdjen, uz asistenticu produkcije Jelenu Ružić.

Astrid Boons (1988., Belgija) je koreografkinja, izvođačica i umjetnica s renomiranom međunarodnom karijerom. Osnivačica je i umjetnička direktorica Khôre / Astrid Boons, zaklade i platforme za interdisciplinarno stvaranje i međunarodnu suradnju, gdje vodi projekte koji objedinjuju koreografska istraživanja, umjetničku suradnju i produkcijsku strategiju.



Na europskoj plesnoj sceni poznata je po svojim emocionalno zahtjevnim komadima i snažno utjelovljenim stanjima, Boonsine kreacije nude prostor za duboko iskustvo tijela kao mjesta granica i širenja između nas i svijeta. Stvara djela s prepoznatljivom ženskom perspektivom koja u prvi plan stavlja subjektivnu povezanost kao oblik otpora, zajedno s kontinuiranom potragom za osobnom agendom. Surađivala je i producirala predstave u brojnim kazalištima i plesnim kompanijama poput Korzo Theatre, Nederlands Dans Theater, Dance Theater Heidelberg, GöteborgsOperans Danskompani, Conny Janssen Danst. Za svoj je rad nagrađena brojnim priznanjima. Uz rad kao koreografkinja, Astrid je razvila prepoznatljivu praksu pokreta proizašlu iz njezinog koreografskog istraživanja. Predavala je ovu praksu u međunarodnim kompanijama i školama kao što su Nederlands Dans Theater, Dance Theater Heidelberg, Opera Ballet Flanders, Hessisches Staatsballett, The Norwegian Ballet, NOD, Codarts, ArtEZ, AHK i Kraljevski konzervatorij u Antwerpenu, među ostalima.