Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
premijera u zkm-u

Studio za suvremeni ples priprema novu predstavu u suradnji s renomiranom belgijsko-nizozemskom umjetnicom Astrid Boons

"Mica /ˈmʌɪkə/"
Foto: Studio za suvremeni ples
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
17.12.2025.
u 14:15

Umjetnica Astrid Boons poznata je po svojim emocionalno snažnim i duboko utjelovljenim izvedbama, a u svom novom radu otvara prostor promišljanju o tome što znači živjeti, mijenjati se i razvijati zajedno

Studio za suvremeni ples u suradnji s renomiranom belgijsko-nizozemskom umjetnicom Astrid Boons priprema novu predstavu "Mica /ˈmʌɪkə/", koja će premijerno biti izvedena 22. prosinca u Zagrebačkome kazalištu mladih ,koji je ujedno i koproducent projekta. Predstavu izvode Dora Pocedić, Marta Krešić, Filipa Bavčević, Nastasja Štefanić Kralj, Viktoria Bubalo i Ema Crnić, a reprizna izvedba na rasporedu je 23. prosinca. 

"Mica /ˈmʌɪkə/" nastaje u krajoliku pritiska, ondje gdje tragovi života opstaju u erodiranim materijalima i formama – u okruženju otpora u kojem se transformacija pretvara u nužnost preživljavanja. Naziv predstave potječe od skupine metamorfnih minerala građenih od bezbroj tankih, savitljivih slojeva, od kojih je svaki zapis kompresije i izdržljivosti. Nastala djelovanjem topline i nestabilnosti, mica se savija, preslaguje i reflektira, zadržavajući tragove vlastitog nastanka.

Astrid Boons, poznata po svojim emocionalno snažnim i duboko utjelovljenim izvedbama, u svom novom radu otvara prostor promišljanju o tome što znači živjeti, mijenjati se i razvijati zajedno. Polazeći od struktura i napetosti suvremenog društva, "Mica" istražuje krhku ravnotežu između povezanosti i izolacije, između čežnje za pripadanjem i osjećaja izdvojenosti. Tijela ostavljaju zapis – svako od njih nosi odjeke drugih, oblikovano zajedničkim sjećanjem i mogućnošću budućnosti. Koreografija pristupa tom stanju kao načinu promišljanja odnosa tijela prema promjeni. U vremenu društvene i ekološke nestabilnosti, postavlja pitanje: kakve verzije budućnosti mogu nastati ako ostanemo uz pritiske koji nas oblikuju – ako tijelu dopustimo da traži oblike prilagodbe umjesto otuđenja?

"Mica /ˈmʌɪkə/"
Foto: Studio za suvremeni ples

"Mica /ˈmʌɪkə/" zamišlja tijela koja reagiraju poput minerala – akumulirajući, prelamajući, taložeći povijesti. Unutar pukotine, refleksija se umnožava, a budućnost nije horizont pred nama, već puls unutar slojevitosti samog vremena: okruženje koje nosi sjećanje kao živu prisutnost, gdje tijela otkrivaju nove načine opstanka.

Autorica i koreografkinja predstave je Astrid Boons, dok je asistentica koreografije Karolina Szymura. Kostimografiju i scenografiju potpisuje Zdravka Ivandija Kirigin, a asistentica je Ana Roko. Autor glazbe je Miguelángel Clerc Parada, a oblikovanja svjetla potpisuje Tomislav Maglečić. Vizuale potpisuje Tihomir Filipec, producent je Ivan Mrdjen, uz asistenticu produkcije Jelenu Ružić

Astrid Boons (1988., Belgija) je koreografkinja, izvođačica i umjetnica s renomiranom međunarodnom karijerom. Osnivačica je i umjetnička direktorica Khôre / Astrid Boons, zaklade i platforme za interdisciplinarno stvaranje i međunarodnu suradnju, gdje vodi projekte koji objedinjuju koreografska istraživanja, umjetničku suradnju i produkcijsku strategiju.

Na europskoj plesnoj sceni poznata je po svojim emocionalno zahtjevnim komadima i snažno utjelovljenim stanjima, Boonsine kreacije nude prostor za duboko iskustvo tijela kao mjesta granica i širenja između nas i svijeta. Stvara djela s prepoznatljivom ženskom perspektivom koja u prvi plan stavlja subjektivnu povezanost kao oblik otpora, zajedno s kontinuiranom potragom za osobnom agendom. Surađivala je i producirala predstave u brojnim kazalištima i plesnim kompanijama poput Korzo Theatre, Nederlands Dans Theater, Dance Theater Heidelberg, GöteborgsOperans Danskompani, Conny Janssen Danst. Za svoj je rad nagrađena brojnim priznanjima. Uz rad kao koreografkinja, Astrid je razvila prepoznatljivu praksu pokreta proizašlu iz njezinog koreografskog istraživanja. Predavala je ovu praksu u međunarodnim kompanijama i školama kao što su Nederlands Dans Theater, Dance Theater Heidelberg, Opera Ballet Flanders, Hessisches Staatsballett, The Norwegian Ballet, NOD, Codarts, ArtEZ, AHK i Kraljevski konzervatorij u Antwerpenu, među ostalima.

Ključne riječi
kultura ples Astrid Boons ZKM premijera predstava Studio za suvremeni ples

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dugo ga nije bilo u Hrvatskoj

Oliver Frljić digao ZKM na noge! Brutalna predstava o genocidu u Gazi!

Predstavu "Inkubator" čiji je podnaslov "Uspavanka za djecu koja su, još prije nego što su znala govoriti, naučila gramatiku smrti", Frljić je režirao u Slovenskom mladinskom gledališču iz Ljubljane koje je s njom gostovalo sad i u ZKM-u. Predstava duboko uznemiruje, i ima u njoj mnogo toga više od tek rođene djece u inkubatorima, počevši od mučenja zatočenih Palestinaca i vojske koja snima selfieje sa žrtvama sve do reakcije političkih vođa svijeta na sve što se događa u Gazi

Čarobni Strauss Christmas Gala u Areni

Prvi put u Hrvatskoj! Koncertni spektakl sa Straussovim 3D avatarom, 42 člana orkestra, baletom i operom

Obilježavanje 200 godina rođenja Johanna Straussa II., kralja valcera, u Areni Zagreb pretvara s 23. prosincae u bajku u sklopu koje ćemo gledati raskošni Strauss Christmas Gala koncert. Jedinstveni je to spoj klasične glazbe, plesa, vizualne čarolije i najmodernije tehnologije. Riječ je o prvom ovakvom konceptu izvan Austrije, a na zagrebačku pozornicu dolazi izvorni bečki orkestar Strauss Capelle Vienna pod umjetničkim vodstvom Francisca Supina

BLAGDANSKI ANTI-JUNAK

Tko je doista Grinch, ljuto stvorenje koje prezire radost, a postalo je simbol Božića?

Iza lika Grincha stoji Dr. Seuss, slavni američki pisac za djecu. Inspiraciju za Grincha pronašao je u vlastitom odrazu u zrcalu dan nakon Božića 1956., kada se osjećao frustrirano i "grinčevski" zbog rastuće komercijalizacije tog blagdana. Na velikom platnu maestralno ga je 2000. utjelovio Jim Carrey, a njegova transformacija iz zlobnog samotnjaka u biće ispunjeno ljubavlju snažan je podsjetnik na pravi duh Božića. Utjecaj lika je toliki da je riječ "grinch" ušla u svakodnevni rječnik kao sinonim za mrzovoljnu osobu koja kvari tuđe veselje

Sedam godina mučnog istraživanja

Slijedeći stope slavnog pradjeda kojeg su ubili ustaše, otkrila je put s kojeg se nije teško oduprijeti zlu

Na pisanje knjige "U ime pradjeda" Tenu Korkut potaknula je sudbina njezina pradjeda Davida Meisela, koji je bio najveći dirigent karlovačkog Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora, cijenjeni obrtnik, nadkantor, humanist, tajnik Židovske općine Karlovac, a sa sinom Zlatkom odmah po proglašenju NDH odveden je u logor Jadovno iz kojeg se nikad nisu vratili. A danas se zla ponovno bude...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!