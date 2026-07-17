Bježao je iz zatvora, mijenjao imena i umro praznih džepova: Ovo su istine, laži i hvalisanja najpoznatijeg hrvatskog provalnika

Umirovljeni kriminalist i dugogodišnji šef ekipe za očevide zagrebačke policije Branko Lazarević objavio je knjigu naslova „Zovite me Šakal” u kojoj otkriva istine, laži i hvalisanja Josipa Mahovlića Šakala, jednog od najpoznatijih hrvatskih provalnika.

Josip Mahovlić, zvani Šakal, bio je kriminalac bez fotgrafije, bez stalnog identiteta i društveni otpadnik koji je uživao u svojoj ozloglašenosti. Branko Lazarević, krim-inspektor iz Policijske uprave zagrebačke, godinama ga je proganjao, ispitivao, pratio, a na koncu i uzdržavao. Iz tog neobičnog odnosa nastala je knjiga koja nadilazi kriminalističke anegdote i postaje priča o siromaštvu, povjerenju životnim izborima i sudbini.

Kroz Šakalov život prolaze kasna Jugoslavija, zatvori, europsko podzemlje, dijaspora, ratne godine i tranzicijska Hrvatska. "Bježao je iz zatvora, mijenjao imena i zanimanja kako drugi mijenjaju košulje, spavao u najskupljim hotelima, a umro je praznih džepova. U ovoj knjizi svoj život pripovijeda s one strane groba, hladno, lukavo i bez trunke kajanja. A budući da je cijeli život bio prevarant, nad svakom stranicom lebdi pitanje koje se ne razrješava do kraja: koliko vam je istine ispričao, a koliko još jedne svoje legende?", stoji u opisu knjige.

Josip Mahovlić i Branko Lazarević 2008. godine sastali su se u Josipovoj obiteljskoj kući u selu na Žumberku Foto: Davor Puklavec/24sata

Autor Lazarević, čovjek koji je Šakala najbolje poznavao upravo zbog toga što ga je desetljećima lovio, sve ovo bilježi preciznošću istražitelja i nervom pripovjedača, stvarajući dokument vremena i portret uspona i pada čovjeka s margine.

Foto: Mozaik Knjiga

Branko Lazarević, umirovljeni policijski inspektor i dugogodišnji autor kriminalističke publicistike, jedan je od rijetkih pisaca koji o svijetu zločina piše iz osobnog iskustva složenih terenskih istraga.



Knjigu „Zovite me Šakal” objavila je zagrebačka nakladnička kuća Indux media.