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priču o šakalu zapisao je umirovljeni kriminalist

Bježao je iz zatvora, mijenjao imena i umro praznih džepova: Ovo su istine, laži i hvalisanja najpoznatijeg hrvatskog provalnika

Zagreb: Nakon dugo vremena susreli se provalnik i policajac
Davor Puklavec/24sata
Autori: vecernji.hr, Hina
17.07.2026.
u 10:31

Josip Mahovlić, zvani Šakal, bio je kriminalac bez fotgrafije, bez stalnog identiteta i društveni otpadnik koji je uživao u svojoj ozloglašenosti. Branko Lazarević, krim-inspektor iz Policijske uprave zagrebačke, godinama ga je proganjao, ispitivao, pratio, a na koncu i uzdržavao

Umirovljeni kriminalist i dugogodišnji šef ekipe za očevide zagrebačke policije Branko Lazarević objavio je knjigu naslova „Zovite me Šakal” u kojoj otkriva istine, laži i hvalisanja Josipa Mahovlića Šakala, jednog od najpoznatijih hrvatskih provalnika.

Josip Mahovlić, zvani Šakal, bio je kriminalac bez fotgrafije, bez stalnog identiteta i društveni otpadnik koji je uživao u svojoj ozloglašenosti. Branko Lazarević, krim-inspektor iz Policijske uprave zagrebačke, godinama ga je proganjao, ispitivao, pratio, a na koncu i uzdržavao. Iz tog neobičnog odnosa nastala je knjiga koja nadilazi kriminalističke anegdote i postaje priča o siromaštvu, povjerenju životnim izborima i sudbini.

Kroz Šakalov život prolaze kasna Jugoslavija, zatvori, europsko podzemlje, dijaspora, ratne godine i tranzicijska Hrvatska. "Bježao je iz zatvora, mijenjao imena i zanimanja kako drugi mijenjaju košulje, spavao u najskupljim hotelima, a umro je praznih džepova. U ovoj knjizi svoj život pripovijeda s one strane groba, hladno, lukavo i bez trunke kajanja. A budući da je cijeli život bio prevarant, nad svakom stranicom lebdi pitanje koje se ne razrješava do kraja: koliko vam je istine ispričao, a koliko još jedne svoje legende?", stoji u opisu knjige.

Zagreb: Nakon dugo vremena susreli se provalnik i policajac
Josip Mahovlić i Branko Lazarević 2008. godine sastali su se u Josipovoj obiteljskoj kući u selu na Žumberku
Foto: Davor Puklavec/24sata

Autor Lazarević, čovjek koji je Šakala najbolje poznavao upravo zbog toga što ga je desetljećima lovio, sve ovo bilježi preciznošću istražitelja i nervom pripovjedača, stvarajući dokument vremena i portret uspona i pada čovjeka s margine. 

"Zovite me Šakal"
Foto: Mozaik Knjiga

Branko Lazarević, umirovljeni policijski inspektor i dugogodišnji autor kriminalističke publicistike, jedan je od rijetkih pisaca koji o svijetu zločina piše iz osobnog iskustva složenih terenskih istraga.

Knjigu „Zovite me Šakal” objavila je zagrebačka nakladnička kuća Indux media.

Ključne riječi
kultura Indux Media Josip Mahovlić Šakal Branko Lazarević provalnik knjiga

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