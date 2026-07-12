FOTO Minhenski radijski orkestar i hrvatski solisti u Dubrovniku izveli 'Carminu Buranu'

S Minhenskim radijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Ivana Repušića nastupio je Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Dječji zbor Umjetničke škole Luke Sorkočevića, sa zborovođom Ivanom Šćepanovićem, te solisti: kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić i sopranistica Marija Kuhar Šoša
"Minhenski radijski orkestar osnovan je 1952. godine i razvio se u svestran ansambl širokog repertoara – od opere i duhovne glazbe do filmske glazbe i crossover projekata. Među njegovim istaknutim dirigentima bili su Marcello Viotti i Ulf Schirmer, a od 2017. orkestar vodi Ivan Repušić", istaknuli su organizatori