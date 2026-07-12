FOTO Minhenski radijski orkestar i hrvatski solisti u Dubrovniku izveli 'Carminu Buranu'

Minhenski radijski orkestar otvorio je glazbeni dio programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara izvedbom kantate Carla Orffa "Carmina Burana" u subotu, 11. srpnja ispred dubrovačke crkve sv. Vlaha
Minhenski radijski orkestar otvorio je glazbeni dio programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara izvedbom kantate Carla Orffa "Carmina Burana" u subotu, 11. srpnja ispred dubrovačke crkve sv. Vlaha
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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S Minhenskim radijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Ivana Repušića nastupio je Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Dječji zbor Umjetničke škole Luke Sorkočevića, sa zborovođom Ivanom Šćepanovićem, te solisti: kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić i sopranistica Marija Kuhar Šoša
S Minhenskim radijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Ivana Repušića nastupio je Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Dječji zbor Umjetničke škole Luke Sorkočevića, sa zborovođom Ivanom Šćepanovićem, te solisti: kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić i sopranistica Marija Kuhar Šoša
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Uz djela Orffa, na programu su bile i skladbe Lisinskog i Wagnera
Uz djela Orffa, na programu su bile i skladbe Lisinskog i Wagnera
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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"Minhenski radijski orkestar osnovan je 1952. godine i razvio se u svestran ansambl širokog repertoara – od opere i duhovne glazbe do filmske glazbe i crossover projekata. Među njegovim istaknutim dirigentima bili su Marcello Viotti i Ulf Schirmer, a od 2017. orkestar vodi Ivan Repušić", istaknuli su organizatori
"Minhenski radijski orkestar osnovan je 1952. godine i razvio se u svestran ansambl širokog repertoara – od opere i duhovne glazbe do filmske glazbe i crossover projekata. Među njegovim istaknutim dirigentima bili su Marcello Viotti i Ulf Schirmer, a od 2017. orkestar vodi Ivan Repušić", istaknuli su organizatori
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Minhenski radijski orkestar posebnu pažnju posvećuje radu s mladima i edukativnim programima te redovito nastupa na međunarodnim pozornicama i festivalima
Minhenski radijski orkestar posebnu pažnju posvećuje radu s mladima i edukativnim programima te redovito nastupa na međunarodnim pozornicama i festivalima
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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"Brojne nagrade, među kojima su International Classical Music Award i Opus Klassik, potvrđuju njegov ugled na svjetskoj glazbenoj sceni", ističe se
"Brojne nagrade, među kojima su International Classical Music Award i Opus Klassik, potvrđuju njegov ugled na svjetskoj glazbenoj sceni", ističe se
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Na koncert Minhenskog radijskog orkestra stigli su ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa suprugom Sonjom
Na koncert Minhenskog radijskog orkestra stigli su ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa suprugom Sonjom
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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