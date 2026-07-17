Počasno Srce Sarajeva ide iranskom redatelju i scenaristu Asgharu Farhadiju

U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, Asghar Farhadi primit će Počasno Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu. Iranski reditelj i scenarist osobno će preuzeti nagradu, a u sklopu programa „Posvećeno“ (Tribute to) bit će prikazana retrospektiva njegovih filmova.

Farhadi se u Sarajevo vraća nakon osam godina. Na 24. Sarajevo Film Festivalu (2018) predsjedao je žirijem Natjecateljskog programa – igrani film, a u Open Air programu prikazan je njegov film „Svi znaju“.

"Teško je dovoljno istaknuti značaj koji Asghar Farhadi ima za svjetsku kinematografiju. Njegov izniman opus podsjeća nas da su najdublje drame često skrivene u svakodnevici, s filmovima koji ne nude lake odgovore, nego nas pozivaju da pažljivije gledamo, slušamo i razumijemo složenost života. Čast nam je što ćemo Farhadija ponovo ugostiti na Festivalu i dodijeliti mu Počasno Srce Sarajeva", izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Asghar Farhadi Foto: duchili

Asghar Farhadi rođen je 1972. u Iranu. Za film se zainteresirao još kao tinejdžer, a obrazovanje je započeo 1986. pridruživši se Društvu mladih filmaša u Esfahanu, gdje je snimao kratke filmove na 8 mm i 16 mm vrpci. Diplomirao je dramske umjetnosti na Sveučilištu u Teheranu 1998., a nekoliko godina kasnije završio i magisterij iz pozorišne režije. Diplomski rad posvetio je Haroldu Pinteru, posebno naglašavajući važnost tišine i pauza u njegovoj dramaturgiji.

Rediteljski debi ostvario je filmom „Ples u prašini“ (2002). Nakon uspjeha filma „O Elly“ (2009), za koji je na Berlinaleu osvojio Srebrnog medvjeda za najbolju režiju, Farhadi stječe međunarodno priznanje i pohvale kritike filmom „Nader i Simin se rastaju“ (2011), koji osvaja više od sedamdeset nagrada, uključujući Oscara i Césara za najbolji strani film. Potom odlazi u Francusku gdje snima „Prošlost“ (2013), film koji Bérénice Bejo donosi nagradu za najbolju glumicu u Cannesu. Vraća se zatim u Iran da režira film „Trgovački putnik“ (2016), koji je prikazan u glavnom takmičarskom programu Cannesa 2016., gdje osvaja nagrade za najbolji scenarij i najboljeg glumca (Shahab Hosseini). Film postaje njegov najveći uspjeh i donosi mu drugi Oscar u karijeri. Njegov film „Heroj“ (2021) osvaja Grand Prix na Filmskom festivalu u Cannesu. Njegov najnoviji film „Paralelne priče“, snimljen u Francuskoj, prikazan je na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.



32. Sarajevo Film Festival održat će se od 14. do 21. kolovoza 2026. godine.