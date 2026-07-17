Momci koji nisu dobri: Kultni film o smogu, porniću i zavjeri koja je nastajala 13 godina

Uronjen u smog i neonske reklame Los Angelesa iz 1977. godine, film "Dobri momci" redatelja Shanea Blacka, majstora "buddy cop" žanra odgovornog za klasik "Smrtonosno oružje", crnohumorna je odiseja kroz svijet privatnih detektiva, porno industrije i korporativnih zavjera. U središtu priče su dvojica muškaraca koji teško mogu biti različitiji: Jackson Healy (Russell Crowe), unajmljeni snagator koji za novac lomi kosti, i Holland March (Ryan Gosling), nespretni privatni istražitelj, udovac i alkoholičar kojeg iz nevolja češće izvlači njegova trinaestogodišnja kći Holly (Angourie Rice) nego vlastita pamet.

Njihovi se putevi isprepletu na najgori mogući način - Healy slomi Marchu ruku po zadatku - no ubrzo su prisiljeni udružiti se kako bi riješili slučaj nestale djevojke Amelije, što ih uvlači u mračnu priču povezanu s bizarnom smrću porno zvijezde Misty Mountains i zavjerom koja seže do samih vrhova automobilske industrije.

Ključ uspjeha filma leži u nevjerojatnoj kemiji glavnih glumaca, koji su obojica prihvatili uloge jer su dugo željeli raditi zajedno. Gosling je kasnije otkrio da je, čitajući scenarij, Healyjeve dijaloge u glavi izgovarao Croweovim glasom, što je cijelu priču na papiru činilo još smješnijom. Ta se sinergija odmah osjetila na setu. Jedna od prvih scena koju su snimali bila je ona u kojoj March, sa spuštenim hlačama, ostaje zarobljen u WC kabini. Gosling je došao ranije kako bi vježbao geg s vratima i zatekao Crowea kako puši i vrlo ozbiljno mu objašnjava kako bi se vrata mogla bolje odbijati. U tom trenutku, dok je u donjem rublju ozbiljno raspravljao o fizici vrata s holivudskom legendom, Gosling je znao da će film uspjeti. Svoju je ulogu obogatio urnebesnom fizičkom komedijom, crpeći inspiraciju iz legendarnog komičara Loua Costella, što je stvorilo savršen kontrast Croweovoj gruboj i stoičkoj pojavi.

Iako film djeluje kao da je nastao s lakoćom, njegov put do realizacije bio je trnovit i dug trinaest godina. Scenarij, koji su Shane Black i Anthony Bagarozzi napisali još 2001. godine, godinama je skupljao prašinu po holivudskim uredima. Nijedan studio nije bio spreman financirati periodičku krimi-komediju s mračnim i nasilnim humorom. Producent Joel Silver, Blackov dugogodišnji suradnik, i sam je bio skeptičan može li takav film postići komercijalni uspjeh, sve dok njegov neočekivani hit "Sherlock Holmes" nije dokazao da publika voli priče smještene u prošlost. U jednom trenutku očaja, Black je čak pokušao preraditi projekt u televizijsku seriju za CBS, no ni taj plan nije uspio. A onda se, gotovo preko noći, sve promijenilo. Kada su Ryan Gosling i Russell Crowe, neovisno jedan o drugome, u roku od samo tri dana prihvatili uloge, film je napokon dobio zeleno svjetlo.

Atmosfera na snimanju bila je jednako kaotična i zabavna kao i sam film. Black je poticao glumce na improvizaciju, a mnoge od najsmješnijih scena, poput Goslingovih krikova, nastale su spontano. Crowe se pokazao kao velikodušan kolega, unajmivši cijeli bar kako bi ekipa filma mogla gledati utakmicu njegovog ragbi tima, što je, prema Goslingovim riječima, rezultiralo dvodnevnim mamurlukom za većinu prisutnih. Glumci su se toliko dobro slagali da su se i međusobno zbližili sa svojim filmskim partnerima. Gosling je proveo vrijeme s mladom Angourie Rice rezbareći bundeve kako bi izgradili uvjerljiv odnos oca i kćeri, a ona mu je tek kasnije priznala da je potajno njegova velika obožavateljica zbog filma "Ta luda ljubav".

Iako se radnja u potpunosti odvija u Los Angelesu, film je većinom sniman u Atlanti, koja je poslužila kao uvjerljiva zamjena za Kaliforniju iz sedamdesetih. Produkcijski tim uložio je golem trud u stvaranje autentične atmosfere, od postavljanja kalifornijskih registarskih oznaka na stotine automobila do korištenja originalnog Warner Bros. logotipa iz tog razdoblja. Čuvena raskošna zabava kod porno producenta Sida Shattucka snimljena je u futurističkoj vili glazbenog producenta Dallasa Austina u Atlanti, dok su tek rijetke ključne scene, poput prosvjeda ispred gradske vijećnice, snimljene na stvarnim lokacijama u L.A.-u. Cjelokupni dojam upotpunila je glazba Johna Ottmana, koji je inspiraciju pronašao u kultnim detektivskim serijama tog doba, poput "Ulice San Francisca", dajući filmu prepoznatljiv zvučni pečat.

Unatoč sjajnim kritikama koje su hvalile scenarij, humor i glumačke izvedbe, "Dobri momci" nisu ostvarili zapažen uspjeh na kino blagajnama. Film je u kina stigao u isto vrijeme kad i Marvelov blockbuster "Kapetan Amerika: Građanski rat", što mu je drastično umanjilo šanse za zaradu. Upravo je taj financijski podbačaj glavni razlog zašto vjerojatno nikada nećemo vidjeti nastavak, iako je Russell Crowe javno izrazio želju da ponovno glumi Jacksona Healyja. Ipak, s vremenom je film stekao kultni status i vojsku obožavatelja koji ga smatraju jednim od najboljih i najpotcjenjenijih filmova prošlog desetljeća. Ironično, sam naslov filma zamišljen je kao šala – scenaristi su izjavili da su March i Healy "doslovno dvije najgore osobe kojih su se mogli sjetiti", jedan koji vara starice, a drugi koji lomi ljudima kosti za novac. Možda upravo u toj nesavršenosti leži tajna njihove privlačnosti i trajnosti ovog modernog klasika.