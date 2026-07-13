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drugi album lucije ivšić

Zanima vas elektronička glazba snažnog i prepoznatljivog autorskog rukopisa? Album 'ŽIIVA' kao da je stvoren za vas

Album ŽIIVA
ŽIVA
Autor
Hrvoje Horvat
13.07.2026.
u 10:50

Album "ŽIIVA" istovremeno je moderan i aktualan, a pritom osoban da osobniji ne može biti, pored tema koje autorski zanimaju Ivšić ima i širu globalnu priču, a to je njeno povezivanje slavenskog nasljeđa u jezik suvremene pop glazbe.

Za Luciju Ivšić itekako ima života i nakon Punčki, u kojima je svirala, jer ona je ŽIVA. Doduše, da bi ostala kreativno živa, preselila se u Australiju, gdje već nekoliko godina radi i uspijeva na konkurentnom terenu svjetske scene, a njen drugi album "ŽIIVA" (efektno rješenje s rimskim brojem II u nazivu), potvrđuje panegirike koji su 2023. dočekali njen prvi album.

Već od tada sve je u njenu gastarbajterskom slučaju podređeno visokim kriterijima, od press objava, fotografija, internacionalnog domašaja koji se ravna po svjetskim postulatima ozbiljnih kreativnih "radova", do same glazbe. U njoj je ŽIVA i dalje svojeglavo sama, bolje reći beskompromisna, pa je i drugi album "ŽIIVA" snimila – sama.

No kreativne ograde i ograničenja ne postoje ako ste kreativni kao Lucija Ivšić, a devet tema oko pola sata dugog drugog albuma to potvrđuje bolje nego bilo kakva objašnjenja i pojašnjenja. Zanima li vas elektronička glazba jakog i prepoznatljivog autorskog inputa, output albuma "ŽIIVA" kao da je napravljen za vas. Istovremeno moderan i aktualan, a pritom osoban da osobniji ne može biti, pored tema koje autorski zanimaju Ivšić ima i širu globalnu priču, a to je njeno povezivanje slavenskog nasljeđa u jezik suvremene pop glazbe.

Album ŽIIVA
Album "ŽIIVA"
Foto: ŽIVA

Radeći po osobnim i osobenim pravilima, ŽIVA uspijeva dati sveobuhvatan ton odabranim temama i ponuditi ih kao moguću (i potrebnu) identifikaciju mnogih. Kako sama kaže, od straha od zaustavljanja do nemogućnosti usporavanja, album istražuje sumnju u sebe kroz dvojezične tekstove te se bavi temama i osjećajima koji istovremeno pokreću stvaranje i vode prema slomu. Završna "No End in Sight" reinterpretira hrvatsku tradicijsku pjesmu "Ljeljo", ističući zborske dionice na hrvatskom jeziku utkane kroz cijeli album, jedan od načina na koji Lucija ponovno gradi vlastiti identitet i samopouzdanje. Koproducentice albuma su Nina Hudej i Nina Kodrič iz slovenskog elektroničkog dua Warrego Valles. Na "No End in Sight" radio je Alexander Nezhinskiy, rusko-australski producent sa sjedištem u Melbourneu. Miks je napravio Damjan Blažun u Kopenhagenu, nominiran za nagradu Grammy, a mastering potpisuje berlinski audio inženjer Yuval Miller.

Ključne riječi
kultura pop glazba elektronička glazba glazba album živa Lucija Ivšić

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