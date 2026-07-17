FOTO Slike Mirne Kutleše oblikuju zvuk i nemir. Svakako pogledajte!
U okviru programa Meštovićevog paviljona u gostovanju Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) u zagrebačkoj Galeriji Kranjčar otvorena izložba „Nemir” riječke umjetnice Mirne Kutleše, čije slike u samom galerijskom prostoru nadopunjuju zvučni zapisi dua JMZM
„Nemir ovdje nije tema nego medij, on je način na koji su slike oblikovane i na koji dišu tako kako dišu. Kako Mirna kaže, nemir je ono što dolazi iz utrobe i ježi nam kičmu. Nemir je hodanje na rubu vlastitih osjećaja, da ih osjetimo, ali da nas ne progutaju”, rekla je na otvorenju kustosica izložbe Ksenija Orelj
„Kao koža na koži, susret s vlastitom nelagodom, nemir je prisutan u užarenim bojama, neposlušnim rubovima i potezima koji se ne skrivaju, prisutan je u motivima koji nam se čine poznatima, ali ih ne uspijevamo do kraja odgonetnuti”, dodala je
Po njezinim riječima, taj osjećaj dodatno pojačava zvuk riječkog elektroakustičkog dua JMZM - Josipa Maršića i Zorana Medveda, koji u loopu od osam motiva oblikovanih prema samim slikama provodi tjelesne senzacije te u akustici galerijskog prostora ima gotovo slikarsku funkciju – ne gradi linearne kompozicije, nego teksture, atmosfere i stanja
„Živimo u vremenu koje od nas traži da smo brzi i jasni, a svaka nesigurnost postaje znak slabosti kojega treba ukloniti. Ova izložba predlaže nešto drugo - da nemir poslušamo kao dio sebe i zapitamo se što se događa kada on više ne želi ostati pod kožom. Čuva li nas možda od vlastite ravnodušnosti i nastaje li iz stalnog zahtjeva za jasnoćom kojega je nemoguće zadovoljiti?”, napomenula je
Ciklus „Nemir” se nastavlja na autoričine prethodne cikluse nastale od 2022. do 2026., uključuje nove radove te preoblikuje njihova značenja i međusobne odnose. Po riječima same autorice, njezin prethodni fokus na vegetaciju, zračna neba i vodu u raznolikim pojavnostima sada uključuje prisutnost vatre, dima i struje
Mirna Kutleša (1980., Rijeka) diplomirala je slikarstvo 2004. na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, kontinuirano izlaže u Hrvatskoj, a predstavljala se i na skupnim izložbama u inozemstvu. Radovi joj se nalaze u zbirci Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, u Erste Fragmenti zbirci te u mnogim privatnim zbirkama. Bavi se i pedagoškim radom. Njezina zagrebačka izložba ostaje otvorena do 4. kolovoza