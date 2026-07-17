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Radi se punom parom

Ministrica Obuljen Koržinek obišla radove na Hrvatskom restauratorskom zavodu

Zagreb: Ministrica Nina Obuljen Koržinek obišla novo sjedište Hrvatskog restauratorskog zavoda
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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VL
Autor
Hina
17.07.2026.
u 14:08

Ministrica je obišla prostore radionica, knjižnice i arhiva zgrade s koje je nedavno skinuta skela i pročelje je u potpunosti obnovljeno, dok se otvorenje planira krajem ove godine. Nakon cjelovite i energetske obnove te vrijedne industrijske arhitekture sagrađene 1882. godine, Zavod će se useliti s dosadašnjih dvanaest lokacija

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek obišla je u radove na Hrvatskom restauratorskom zavodu (HRZ), u bivšoj Tvornica duhana Zagreb u Klaićevoj, gdje će prvi put od osnutka, nakon djelovanja na više gradskih lokacija, na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti.

Ministrica je obišla prostore radionica, knjižnice i arhiva zgrade s koje je nedavno skinuta skela i pročelje je u potpunosti obnovljeno, dok se otvorenje planira krajem ove godine.

"Vrlo smo sretni da danas možemo pokazati drugu od tri faze uređenja buduće zgrade Hrvatskog restauratorskog zavoda, prva je bila konstruktivna obnova zgrade nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, drugom je započela cjelovita energetska obnova koja je na samom kraju, a sada se pripremamo za sljedeću, opremanje i u konačnici preseljenje prostora Zavoda s ostalih lokacija u Zagrebu”, rekao je ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.

Istaknuo je kako će sada prvi puta biti objedinjeni svi njihovi prostori, što će im bitno olakšati funkcioniranje i unaprijediti učinkovitost rada. "Bit ćemo svi na jednom mjestu, imati puno modernije prostore i nove mogućnosti koje dosad nismo imali, pa nam je zapravo zgrada dobrodošla kao novitet s kojim se još moramo upoznati za budućnost našeg daljnjeg razvoja", dodao je.

Po njegovim riječima, u ovako velikim projektima uvijek postoje izazovi, osobito kada se pristupa već postojećoj građevini koja ima neke svoje zahtjeve, a mora ju se prenamijeniti i maksimalno prilagoditi. "Kada radite novu zgradu možete predvidjeti sve što biste željeli, a u postojećoj morate nastojati postići što više od onoga što želite, ne možete baš sve”, objasnio je.

Izazova je bilo i s pročeljem koje je u uličnom dijelu bilo dobro očuvano, no u dvorišnom devastirano. "Kada su se pedesetih godina radile brojne pregradnje jer se radio novi pogon Tvornice duhana, dobar dio pročelja je bio devastiran, a kroz ove radove vratili smo zgradu u izvorno stanje kakvo je bilo kada je građena krajem 19. stoljeća”, naglasio je.

Nakon cjelovite i energetske obnove te vrijedne industrijske arhitekture sagrađene 1882. godine, Zavod će se useliti s dosadašnjih dvanaest lokacija.

Tijekom obnove izvedena je statička sanacija kompletnog objekta, dok se cjelovita i energetska obnova svih sadržaja neophodnih za funkcioniranje provodila uz zadržavanje stilskih i oblikovnih povijesnih odlika.

Za obnovu bivše Tvornice duhana Zagreb za potrebe HRZ-a angažirana su sredstva u iznosu od 36.133.829,48 eura, iz Fonda solidarnosti Europske unije (9.374.612,42 eura), Državnog proračuna (573.042,06 eura) i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za cjelovitu obnovu (26.186.175,00 eura).

Hrvatski restauratorski zavod, središnja ustanova za obnovu, konzervatorske i restauratorske radove u Hrvatskoj, osnovan je uredbom Vlade RH 1996. godine spajanjem Zavoda za restauriranje umjetnina i Restauratorskog zavoda Hrvatske.

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Boris Mostarčić obilazak restauracija tvornica duhana zagreb Nina Obuljen Koržinek hrvatski restauratorski zavod

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