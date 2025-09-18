Naši Portali
u velikoj gorici

Otkazan festival Oglede: 'Ne možemo jamčiti sigurnost izvođača i publike'

Oglede festival/Facebook
VL
Autor
vecernji.hr
18.09.2025.
u 13:31

Otkazan je festival Oglede, koji se od 2. do 4. listopada trebao održati u Velikoj Gorici. "Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih", navode organizatori

Suvremeni izvedbeno ulični festival Oglede u Velikoj Gorici trebao je od 2. do 4. listopada okupiti umjetnike i umjetnice koji se bave umjetnostima poput performansa, plesa, vizualne umjetnosti, fizičkog kazališta, uličnog teatra, videoarta i slično, no u četvrtak, 18. rujna, na Facebook stranici festivala osvanula je objava o otkazivanju ovog događanja. Objavu festivala Oglede u nastavku prenosimo u cjelosti. 

"Dragi svi, ovim putem vas obaviještavamo o otkazivanju svih festivalskih programa Oglede 2025., koji su se trebali održati od 2. do 4. listopada u Velikoj Gorici.

Organizacijski tim Oglede festivala, koji se od 2. do 4. listopada 2025. trebao održati u Velikoj Gorici donio je odluku o otkazivanju svih festivalskih programa.

Ova odluka nije bila jednostavna, a donesena je nakon mnogo promišljanja. U proteklim mjesecima uloženi su značajni trud, vrijeme i koordinacija brojnih sastavnica uključenih u priprema programa. Upravo zbog toga nam je žao što festival nećemo moći održati, jer smo svjesni koliko je umjetnicima, partnerima i publici, pa na koncu i nama - organizatorima, ovaj događaj važan.

Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih.

Oglede festival od samih je početaka zamišljen kao prostor dijaloga, tolerancije i uvažavanja, otvoren prema različitim umjetničkim glasovima i iskustvima. Vjerujemo da upravo u takvim uvjetima umjetnost može ostvariti svoju pravu snagu – povezivati, poticati na razmišljanje i graditi zajedništvo.

Zahvaljujemo svim umjetnicima, suradnicima i građanima koji su nam do sada pružali podršku. Nadamo se da će u budućnosti postojati okolnosti u kojima ćemo festival moći realizirati u duhu slobode, sigurnosti i međusobnog poštovanja", napisali su organizatori. 

Ključne riječi
ulični festival performans kultura otkazano Oglede festival

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar memento mori memento vivere
memento mori memento vivere
13:41 18.09.2025.

Znači imalo se u planu "promicati toleranciju" i raditi "performanse", ali samo diverzantski "s leva"? 🧐

LJ
Ljub
13:55 18.09.2025.

Sad ste se sjetili antifasizma, tolerancije i kulture? Gdje ste bili kad smo robavali na Golom Otoku, Staroj Gradiška i Lepoglavi Vilu Velebita ili MarjaMarjane? To je bila naša muzika i umjetnost koju je podržalo 94% građana na prvim slobodnim izborima nakon pada krvavog komunizma.

MR
Mrkan
13:52 18.09.2025.

Umjetnost, kako to gordo zvuči. Vjerujem da je u nekom od performansa Mrle trebao ispucavati čepove.

Želite prijaviti greške?

