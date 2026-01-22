Tko su novi pobjednici Večernjakove kratke priče? Saznajte na svečanoj dodjeli u Hrvatskom državnom arhivu

Kratka priča i Večernji list neraskidivo su povezani već desetljećima. Još od 1964. godine, subotnji prilog Obzor služi kao dom proznim tekstovima, postajući nezaobilazna adresa za afirmirane autore, ali i nova, tek otkrivena imena.

Lani smo proslavili 60. godišnjicu, početka natječaja Večernjakove kratke priče "Ranko Marinković", a na ovogodišnjoj svečanoj dodjeli koja se održava 29. siječnja u 18 sati u Hrvatskom državnom arhivu, slavit ćemo one čije su priče po mišljenju žirija, bile najbolje, a objavljene su u 59. krugu natječaja.

Da se prisjetimo malo povijesti, nakon početne dvije godine revijalnog objavljivanja, na poticaj pokojnog selektora Tomislava Sabljaka 1966. utemeljen je Natječaj za najbolju kratku priču koji od 2001. nosi ime Ranka Marinkovića. Danas je to jedan od najdugovječnijih novinskih natječaja te vrste u svijetu, svojevrsna institucija koja je tijekom više od pola stoljeća ispisala povijest suvremene hrvatske književnosti.

Od klasika do suvremenih glasova Povijest natječaja počela je velikim imenima – prvi objavljeni autor bio je Branko Ćopić, a niz su nastavili velikani poput Pavla Pavličića, Ivana Kušana i Nedjeljka Fabria. Danas tu istu tradiciju nastavljaju i oblikuju najsnažniji glasovi suvremene scene. Posljednjih su godina u natječaju briljirale autorice poput Ivane Bodrožić, Monike Herceg i Magdalene Blažević, potvrđujući da natječaj prati puls vremena i nove književne senzibilitete.

Svaki ciklus donosi impresivan odaziv, s između 800 i 1000 pristiglih priča godišnje. Odabrane priče objavljuju se svake subote u tiskanom i online izdanju Večernjeg lista, a stručni žiri, sastavljen od književnih teoretičara i kritičara, na kraju ciklusa bira tri najbolja ostvarenja. Uz neosporan profesionalni ugled, dobitnike očekuju i bogate novčane nagrade, što ovaj natječaj čini jednim od najatraktivnijih i najprestižnijih književnih natjecanja u regiji.

Šezdesetu obljetnicu Večernjakove kratke priče proslavili smo, kao što smo spomenuli, lani u Hrvatskom državnom arhivu. Predstavili smo tim povodom i knjigu “60 godina 60 priča: Pobjedničke kratke priče Večernjeg lista 1964. - 2024.”, antologiju koja okuplja sve one priče koje su u posljednjih šest desetljeća osvojile prve nagrade na našem natječaju. Tada su nagrađeni i pobjednici 58. natječaja, a to su Luiza Bouharaoua, Alojz Majetić i Mirna Šitum.