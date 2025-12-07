Od Zadra do Partizana: znate li tko je najtrofejniji hrvatski vaterpolist?

"Dogodio se - Ratko Rudić, istinita životna priča", dokumentarni film Dejana Aćimovića, te monografija Borisa Rašete i Dejana Ačimovića, predstavljeni su u Puli u sklopu 31. Sajma knjige u Istri, a prati životni i sportski put najtrofejnijeg vaterpolskog stručnjaka na svijetu.

Film o Ratku Rudiću, koji je u svojoj sportskoj karijeri osvojio brojne međunarodne nagrade, uključujući i onu olimpijaca na "OLY Film Festivalu" u Parizu, kroz 115 minuta govori o putu najtrofejnijeg vaterpolskog stručnjaka na svijetu, od njegovih igračkih početaka u Zadru do fantastičnih trenerskih rezultata.

Predstavljanje knjige i filma o Ratku Rudiću u Puli

Prve utakmice odigrao je za Zadar, prvi trofej osvojio je pod kapicom splitskog Jadrana, a obilježio je i značajan dio epohe beogradskog Partizana. Rudić je upisao 297 nastupa za vaterpolo reprezentaciju Jugoslavije te je osvojio sedamnaest klupskih naslova i devet reprezentativnih medalja. Međutim, kako se čulo na predstavljanju, kao trener čija je karijera trajala 39 godina, bio je još uspješniji. Osvojio je čak 39 medalja, od čega 16 zlatnih, što ga čini najboljim hrvatskim trenerom svih vremena u svim sportovima.

Moderator Emir Imamović Pirke otkrio je kako je cijeli projekt trajao skoro šest godina, snimljeno je 500 sati materijala, a u filmu je sudjelovalo 125 sugovornika, brojni svjedoci vremena, vaterpolske legende, igrači, stručnjaci i prijatelji.

"Ovo nije samo film o Ratku Rudiću, ovo je film o izvrsnosti, stručnosti i kreativnosti i kako se u jednoj karijeri može objediniti sve to. To je i promocija hrvatskog sporta i hrvatskog vaterpola, promocija ljudi koji su trajno obilježili hrvatski sport", rekao je Imamović Pirke.

Glavni akter filma Ratko Rudić naglasio je da je bio jako uzbuđen za vrijeme gledanja filma i sve je doživio jako emotivno. Poručio je da je njegova misija na Sajamu knjige približiti sport kulturnim djelatnicima.

"Duga je karijera iza mene, sad sam u mirovini. Naravno, polako blijede svi ti događaji pa se sad odjedanput obnovi ta emocija. U nekim trenucima gotovo su mi suze došle na oči" - rekao je Rudić.

Film "Dogodio se - Ratko Rudić, istinita životna priča" premijerno je prikazan u veljači prošle godine u Zagrebu. Večeras će biti prikazan u pulskom kinu Valli.