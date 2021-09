Pet rasprodanih koncerata, svaku večer novi šou, s novim kostimima i novom set-listom

Buč Kesidi, srpska indie pop-rock senzacija i bend koji se proslavio konceptualnim albumom “Euforija”, u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu održat će ni više ni manje nego pet koncerata. Ulaznice za prve tri svirke planule su u rekordnom roku, a popularni dvojac, koji čine Luka Racić i Zoran Zarubica, zagrebačku publiku zabavljat će od 24. do 29. rujna.

Posljednji put ste u Zagrebu rasprodali Sax, ali pet koncerata zbilja je nevjerojatan pothvat! Što publika može očekivati?

Veselimo se! Imat ćemo i jedan dan pauze između, a i sve vrijeme smo u Zagrebu s dragom ekipom, tako da nam ništa neće teško pasti tijekom tih tjedan dana. Publika svake večeri može očekivati neponovljiv šou, s novim predgrupama, novim kostimima, drugačijom set-listom i tko zna što bi se još moglo dogoditi. Jedino što će biti konstantno jest đuskanje i ljubav na sve strane.

Ljudi su očito ogladnjeli za kulturnim sadržajem nakon ove turobne koronapauze. Kako ste vi podnijeli prošlu godinu?

Ljudima su nedostajali koncerti, kao i nama, i sada smo svi naoštreni da se što prije vidimo. Za vrijeme karantene trudili smo se biti aktivni, uspjeli smo snimiti spot za pjesmu “Nedelja ujutru”, a nakon toga smo upali u produkciju našeg prvog filma “Euforija uživo”, koji je debitirao u kinima krajem proljeća ove godine.

“Euforija” je ozbiljan programatski album, kronologija jednog vikenda – a moglo bi se reći i odraz duševnog stanja jedne generacije. Kako je on nastajao?

Prve pjesme nastajale su svaka za sebe, tek kada smo bili u fazi završavanja albuma vidjeli smo da se one mogu shvatiti i kao dio neke veće cjeline. Ne gledamo sebe kao neki glas generacije, ali drago nam je da se pronalazi u našim pjesmama. Pišemo o situacijama koje su se dogodile nama ili ljudima u našoj okolini, trudimo se da te situacije razumijemo, sagledamo iz više kutova i u njima nađemo nešto što je jedinstveno, lijepo i emotivno, a opet dovoljno univerzalno da se svatko u njima pronađe.

Izgleda da ste ovom indie-pop-rock-electro kombinacijom uspjeli uloviti žanrovski jackpot, a ipak, mnogi za vas kažu da ste čisti rock’n’roll. Kako biste vi opisali svoj zvuk?

Od početka nam je bilo bitno da tekstovi budu na našem jeziku i da komuniciramo s regionalnom publikom, s ljudima koje srećemo na ulici svaki dan. Stoga smo pored stranih utjecaja nama omiljenih The Strokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand i The Vaccines, tog vala bendova koji pričaju o stvarima koje se nama događaju na neki zanimljiv i nov, dovitljiv i energičan način, paralelno tražili što je slično tome od muzike na našem jeziku. To smo najviše našli u bendovima kao što su EKV, Idoli, Đavoli, Jarboli, Film… I onda smo krenuli kombinirati sve te stvari i dodali nešto naše.

Kako je Buč Kesidi izgledao u počecima?

Kad smo bili klinci, u Pančevu je bilo jako popularno baviti se glazbom na neki način, bilo da budeš u bendu ili imaš hip-hop grupu, budeš DJ ili poneseš akustičnu gitaru na kućni tulum i smaraš ljude. Luka je s otprilike 13 godina dobio klasičnu akustičnu gitaru i online počeo učiti od nule, s ciljem da u nekom trenutku može s bratom svirati Fluorescent Adolescent, a onda je samo nastavio. Zoran je počeo svirati bubanj slučajno u osnovnoj školi jer su svi ostali instrumenti u školskom bendu bili zauzeti. U srednjoj školi okupljali smo se u nekoliko bendova, na kraju u jednom nama omiljenom koji je svirao obrade šlagera. U nekom trenutku smo odlučili pisati svoje pjesme, u čemu smo ustrajala nas dvojica, tada i s basistom Alenom.

A otkud vam ime?

Zapravo je prilično teško nazvati bend i trebalo nam je neko vrijeme da nađemo pravo ime. Kako smo se upoznali na projekciji filma “Butch Cassidy i Sundance Kid” kao tinejdžeri zaljubljeni u vestern-filmove, Luka je predložio ime.

Spremate li nam novi album i gdje ćemo vas još moći slušati i gledati idućih mjeseci?

Trenutačni je plan da, kada završimo s koncertima u Zagrebu, malo odmorimo i povučemo se raditi na novim pjesmama. Planiramo novi singl i spot do kraja godine i već za sljedeću turu koncerata u 2022. planiramo imati i poneku novu stvar spremnu za sviranje.