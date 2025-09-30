Melem za moje uši: je li audioerotika budućnost etične pornografije?

Znate li koji je jedini dio ljudskog tijela čija je jedina funkcija užitak? Znam što mislite, ali u pitanju ipak nije klitoris – već mozak. Odnosno, dio mozga zvan nucleus accumbens, nakupina neurona smještena na donjem dijelu frontalnog režnja, kolokvijalno zvana i "centar ugode". A spoznaja da je najseksi organ našeg tijela zapravo mozak, objašnjava nam dijelom i nevjerojatnu popularnost jedne vrste erotskog sadržaja, posebno među ženama, onima kojima "tradicionalna" pornografija ne odgovara, kao i onima koji se ne slažu s njenim etičkim implikacijama i komplikacijama. Riječ je o audioerotici, najbrže rastućem proizvodu industrije za odrasle, i po mnogima, budućnosti pornografije.